Об учителях-сепаратистах и методичке от Владимира Вятровича

Роман Степняк

Закон об образовании, принятый в первый день работы очередной сессии парламента, который президент назвал успешной реформой, осуществленной в последние годы, вызвал серьезный резонанс в обществе. Ряд положений документа вызывают обоснованную озабоченность в педагогическом сообществе, эксперты не исключают дальнейшее углубление раскола в стране теперь по образовательной линии.

Поправка Олега Мусия

Впрочем, оставим педагогическое педагогам, и не будем гадать, сколько выпускниц двенадцатого класса после выпускного балла будут готовиться к свадебному путешествию. Поговорим об одной лишь поправке к документу, принятой с голоса в порядке исключения. Речь о законном праве начать административное преследование педагогов, которые будут уничижительно отзываться об украинских символах или самом государстве. Поправку внес народный депутат Олег Мусий и прокомментировал ее так: если такой поправки не будет, то учителя-сепаратисты и дальше будут преподавать в школах "русский мир". Соавтор закона Александр Спиваковский пошел еще дальше, заявив, что поправка касается того, что "педагогические работники, которые порочат Украину, порочат атрибуты ее, Государственный Гимн и т.д., не могут работать в системе образования".

Называйте это как хотите, я против всяких ярлыков, которыми метают противники образовательной реформы. Порочить страну, ее символы – нехорошо. Но есть небольшое подозрение, что в умелых руках действие этой поправки может привести к весьма печальным результатам.

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Предположим такой сценарий. Вдруг Министерство образования из-за отсутствия собственных качественных методических разработок по пропаганде атрибутов государственности прибегнут к опыту Института национальной памяти. Этот знаменитый институт государственной власти к такому развитию событий подготовился тщательно и даже издал соответствующий сборник методических рекомендаций. Не думаю, что министерству образованию слабо взять эту книжицу в качестве руководства к действию, ведь ведомство памяти под руководством Владимира Вятровича именно для этих целей методичку и создавало.

Кто сказал "гибридная война"?

Читаем и восхищаемся. Брошюра носит красноречивое название: "Сборник методических рекомендаций к чествованию памятных дат в общеобразовательных учебных заведениях". ("Збiрник методичних рекомендацiй до вiлзначення памятних дат у загальноосвiтнiх навчальних закладах"). В книжице достаточно подробно расписано, как должен вести себя учитель-патриот в украинской школе и что следует доносить к ушам учеников разных возрастных групп.

Описывая образование и деятельность Украинской народной республики в 1918 году, авторы обнаружили в тех событиях признаки "гибридной войны": "Украинская независимость была свергнута большевиками в результате "гибридной войны", признаком которой является непризнание наличия своих войск на территории УНР, создние марионеточных пророссийских псевдореспублик и поддержка антиукраинских повстанческих движений".

Оказывается, вот какие хитрые были большевики, сто лет назад "гибридными войнами промышляли", а мы то думали, что это изобретение принадлежит "путинскому режиму"!

Или возьмем День Победы. Простите, нет такого праздника в интерпретации Института национальной памяти, это все российская пропаганда. Есть День памяти и примирения, который к победе в войне не имеет никакого отношения. И есть символ этого примирения – красный мак. И чтоб ни у кого ни с чем иным этот день не ассоциировался, Институт национальной памяти возвышает красный мак до национального символа. "В украинской мифологии мак имеет очень много значений. Это символ солнца, бесконечности бытия и жизненной мимолетности, пышной красоты, свободы, гордости, сна, яда, оберега от нечистой силы, а также парня казака, крови, смерти" — утверждают институтские методисты. Все это верно, но к победе над фашизмом вряд ли какое-то отношение имеет. Впрочем, я слишком много на себя беру, и будь я учителем в средней школе, чего по случайности удалось избежать, с такими рассуждениями мог бы тут же загреметь под поправку Олега Мусия.

Еще интереснее в ведомстве Вятровича трактуют события новейшей истории страны. Вы удивитесь, но истоки независимости зарождались в студенческом общежитии КНУ, а точнее, в комнате, где проживал нынешний вице-премьер Вячеслав Кириленко: "Акцию придумали в общежитии философского факультета университета имени Тараса Шевченко, в комнате Вячеслава Кириленко, — убедят вас составители методички. — Об основных событиях революции знали, по сути, три человека". Вы, конечно, можете этот революционный тезис оспаривать, но только в узком кругу доверенных лиц. А вот будущие поколения должны точно знать, что "революцию на граните", которая принесла независимость, организовал лично Вячеслав Кириленко. Как предыдущие поколения были убеждены, что планы октябрьской революции 1017 года Ленин замышлял в шалаше в Разливе.

"Стена, да гнилая, — ткни, и развалится!"

Помнится, в книжицах времен развитого социализма красочно описывали революционный гений Ленина, в частности его знаменитый диалог с жандармом, который укоризненно заметил: "Ну что вы бунтуете, молодой человек, — ведь перед вами стена!". На что будущий вождь мирового пролетариата ответил: "Стена, да гнилая, — ткни, и развалится!". Этот образ "гнилой стены" беспощадно эксплуатируют и методисты из Института национальной памяти: "Революция на граните останется примером того, что даже для самой безжалостной тоталитарной системы приходит время, когда она превращается в гнилую стену. И тогда ее вполне способны преодолеть молодые люди, вооруженные лишь справедливой идеей, единством и желанием победить".

Ну что тут скажешь — все революции похожи друг на друга! В лозунгах, идеях и нетерпимости. Вы, кстати, помните, что случилось после того, как рухнула "гнилая стена" Российской империи? Был построен другой тоталитарный режим с голодоморами, сталинскими лагерями, доносами и расстрелами в 37-м. Да, и все это на основе демократически принятых законов по тем же правилам, по которым вносятся и голосуются поправки в современные законы. Скажете, у нас все-таки есть многопартийность, какая-никакая оппозиция, горячие споры в стенах Рады и жидкие митинги под ее стенами Рады. Так ведь и тогда были разные партии, троцкисты и бухаринцы, эсеры и трудовики, и даже вооруженные восстания.

Но революционная целесообразность взяла верх. Боюсь загадывать, что будет со страной, если верх возьмут идеи Владимира Вятровича, подкрепленные поправкой Олега Мусия к закону об образовании. Тоталитаризм по сути всегда одинаков, вот только по формам рядится в разные тоги.