Елена Лукаш: выздоравливай, страна, диагноз тебе - Вятрович

РИА Новости Украина

Напрасно главный декоммунизатор Владимир Вятрович вспомнил о победителях нацизма, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, проанализировав распространяемые Украински институтом национальной памяти (УИНП) методички.

"Ещё несколько строк из истории болезни пациента. Наблюдаю.

Очень интересный клинический случай. Мания величия и паранойя в одном бокале. Причем обе прогрессируют", — саркастически отметила Лукаш на своей странице в Facebook.

Пост Елены Лукаш

По её словам, "институт беспамятства геббельса-вятровича выдал "Методические рекомендации к празднованию памятных дат в общеобразовательных учебных заведениях".

"Для наших детей в школах предлагается: (цитата)

"Исторический квест "Найди Декларацию — спаси независимость Украины".

Конкурс ученических исследований "Лабиринтами борьбы за независимость".

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"Оксфордские дебаты" — мероприятие, посвященное выдающимся событиям создания украинского государства.

Аксиологический урок с моделированием ролевой ситуации Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины: "На избирательном участке для голосования".

Ситуативно-ролевая игра "Торжественный прием Президента Украины по случаю 25-й годовщины независимости Украины".

Больше можно было бы и не перечислять.

Психиатру для установления диагноза достаточно", — написала Лукаш.

Пост Елены Лукаш

"И все же немного ещё. Об истории".

"Бригада агитпропа п/у вятровича настоятельно рекомендует вбивать в голову наших детей "преемственность традиций воинов — победителей нацизма и нынешних защитников Отечества".

Для тех, кто понимает, что сейчас происходит на Донбассе это звучит зловеще.

Хотя, если неонацисты имеют в виду своих предков, служивших в гитлеровской армии, то все сходится.

Логично.

Тем более, что 9 мая и День Победы нагло и цинично заменяется 8 мая и Днём Памяти и примирения..

Не то мы праздновали. Не тех славили", — отметила Лукаш.

Она продолжила цитирование:

"Более двух десятков лет после восстановления независимости Украины дата 9 мая праздновалась как "День Победы" по типично советским образцам.

Вследствие этого, а также при "содействии» российской пропаганды, в информационном пространстве нашего государства сохранялись старые, созданные коммунистической идеологией мифы о Второй Мировой войне".

"Правильная" версия такая:

"Для Украины война началась 1 сентября 1939 года…От 17 сентября участником Второй мировой войны на стороне Германии стал Советский Союз.

Украинцы, лишенные собственной государственности, в ней вынуждены были воевать за чужие имперские интересы и, иногда, убивать других украинцев".

Пост Елены Лукаш

"С Украиной связано и завершение войны. 2 сентября 1945 генерал Кузьма Деревянко от имени СССР принимал безоговорочную капитуляцию Японии".

Картина маслом:

русские с Гитлером начали войну, а украинцы завершили.

И все как один боролись с нацистской ордой:

"Следует подчеркнуть вклад именно украинцев в разгром нацизма и вспомнить о солдатах Советской армии (более 6 млн.) и воинах УПА (более 100 тыс.)… "

И фантомные боли. Как ни крути, но сотни тысяч украинцев воевали в гитлеровской коалиции:

"По разным причинам украинцы воевали и по другую сторону: в войсках Германии (от 600 человек в 1939 году до 250 тыс. В 1941-1945 гг.), Румынии (24 тыс.), Венгрии (до 20 тыс.), Словакии (до 2 тыс.), Хорватии (1,5 тыс.)."

Священный цветок — мак.

Активно внедрять образ мака как символ памяти.

Покопались в народных песнях и нашли, что там он тоже встречается, например:

"Ой, из могилы видны все долины, — сизокрылый орел пролетает: стоит войско славное Запорожское — как мак процветает…"

"Рекомендуется производить стилизованные красные маки из бумаги, пластика или ткани и размещать на одежде на левой стороне груди, поближе к сердцу.

Не следует украшать маками головные уборы, обувь, сумки, ошейники животных, мобильные телефоны, автомобили и тому подобное".

"Занавес, — резюмировала Лукаш.

"Ну, что сказать?

Очаги лишая это ещё не трупные пятна.

Здоровых клеток намного больше.

Выздоравливай, страна!

Присоединяйтесь!

Будем лечить вместе!".

Напомним, директор Института нацпамяти Владимир Вятрович ранее заявлял, что среди планов УИНП — отменить День Победы и отметить на государственном уровне даты, связанные с 75-летием создания Украинской повстанческой армии (УПА).