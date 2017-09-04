Корнейчук: остановить безумие в Украине можно, но не с этой властью

РИА Новости Украина

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук признается, что он часто думает о людях лучше, чем они есть. В то время как люди (эксперт имеет в виду украинцев) “хотят бороться с Путиным, который мешает нам жить, не хотят возвращения Донбасса, поддерживают биометрический контроль и визы с Россией, реально думают, что Украина станет членом ЕС и НАТО", перечисляет Корнейчук.

"Короче, остановить безумие в стране невозможно. Точнее – можно. Но не с этой властью и ее пропагандой. Но, опять же, пропаганда только подпитывает мысли и желания людей. И вот вопрос: а приведут ли эти люди к власти политиков, которые хотят мир? Замкнутый круг", – написал аналитик на своей странице в Facebook.

Ранее эксперт подчеркивал, что самая большая проблема нашего общества – это "неспособность навязать свою "повестку дня" политикам".

"Мы постоянно возмущаемся: вот, мол, будут очередные выборы, но они же все одинаковые. И выбирать не из кого. Все правильно. Украинские политики все одинаковые в своем стремлении прийти к власти, дабы грабить народ. Но есть один важный момент. На Западе политики выполняют запросы общество. А в Украине — политики формируют эти запросы, чтобы дорваться до власти и там удержаться. Отсюда и все наши беды", – отмечал Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Он предложил вспомнить историю.

"Вспомним первый Майдан. Ющенко — это сформированный запрос против пророссийского Януковича. Вспомним другие сформированные искусственно запросы: на евроинтеграцию, на НАТО, на языковую тему, на постоянные изменения Конституции. Или второй Майдан. По сути, это переворот со стороны олигархов, которых Янукович отстранил частично от "кормушки". Но все было подано, как запрос на путь в Европу и борьбу с коррупцией. А потом был придумал запрос на войну, которой можно было избежать и множество раз остановить. Навязали и запрос на Порошенко", – сообщил аналитик.

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Подобных примеров можно приводить множество, уверен эксперт.

"И всегда суть их одна: общество не может и не хочет навязывать свою позицию политикам. Заставлять их выполнять то, что надо именно обществу. Поэтому мы, конечно, можем плакаться, что все политики одинаковые. Но других не будет. И мы будем жить все хуже и хуже, пока не начнем диктовать "свою повестку", – пишет Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Он также предлагает свой рецепт – с чего начать.

"Хотя бы с малого. Перестать двигаться в русле государственной пропаганды и искусственно навязанных запросов, голосовать "за гречку" и за политиков, которые вас уже ограбили раз, и не бегать на майданы", – подытожил политаналитик.