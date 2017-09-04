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    Корнейчук: остановить безумие в Украине можно, но не с этой властью

    (обновлено: )620121
    Пропаганда только подпитывает мысли и желания людей, из-за чего возникает вопрос: приведут ли попавшие под ее влияние люди к власти политиков, которые хотят мира, задается вопросом политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук признается, что он часто думает о людях лучше, чем они есть. В то время как люди (эксперт имеет в виду украинцев)  “хотят бороться с Путиным, который мешает нам жить, не хотят возвращения Донбасса, поддерживают биометрический контроль и визы с Россией, реально думают, что Украина станет членом ЕС и НАТО", перечисляет Корнейчук.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    "Короче, остановить безумие в стране невозможно. Точнее – можно. Но не с этой властью и ее пропагандой. Но, опять же, пропаганда только подпитывает мысли и желания людей. И вот вопрос: а приведут ли эти люди к власти политиков, которые хотят мир? Замкнутый круг", – написал аналитик на своей странице в Facebook. 

    Ранее эксперт подчеркивал, что самая большая проблема нашего общества – это "неспособность навязать свою "повестку дня" политикам".

    "Мы постоянно возмущаемся: вот, мол, будут очередные выборы, но они же все одинаковые. И выбирать не из кого. Все правильно. Украинские политики все одинаковые в своем стремлении прийти к власти, дабы грабить народ. Но есть один важный момент. На Западе политики выполняют запросы общество. А в Украине — политики формируют эти запросы, чтобы дорваться до власти и там удержаться. Отсюда и все наши беды", – отмечал Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Он предложил вспомнить историю. 

    "Вспомним первый Майдан. Ющенко — это сформированный запрос против пророссийского Януковича. Вспомним другие сформированные искусственно запросы: на евроинтеграцию, на НАТО, на языковую тему, на постоянные изменения Конституции. Или второй Майдан. По сути, это переворот со стороны олигархов, которых Янукович отстранил частично от "кормушки". Но все было подано, как запрос на путь в Европу и борьбу с коррупцией. А потом был придумал запрос на войну, которой можно было избежать и множество раз остановить. Навязали и запрос на Порошенко", – сообщил аналитик. 

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    Подобных примеров можно приводить множество, уверен эксперт.

    "И всегда суть их одна: общество не может и не хочет навязывать свою позицию политикам. Заставлять их выполнять то, что надо именно обществу. Поэтому мы, конечно, можем плакаться, что все политики одинаковые. Но других не будет. И мы будем жить все хуже и хуже, пока не начнем диктовать "свою повестку", – пишет Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Он также предлагает свой рецепт – с чего начать. 

    "Хотя бы с малого. Перестать двигаться в русле государственной пропаганды и искусственно навязанных запросов, голосовать "за гречку" и за политиков, которые вас уже ограбили раз, и не бегать на майданы", – подытожил политаналитик.

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