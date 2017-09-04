Быков: Гройсман сказал вам правду

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил мнение, что высшее образование не обязательно должно быть у каждого украинца. Премьер сказал, что традиция наличия у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 1990-е годы. Владимир Гройсман считает, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе.

По мнению политического эксперта Сергея Быкова, острая реакция в украинском обществе на слова премьера вызвана тем, что "нам всегда больно слышать правду о себе".

"Европейская практика показывает, что он как раз прав, ведь львиная доля учеников немецких, французских или даже австрийских школ не идёт получать высшего образования. В отдельных странах ЕС до 80% детей получают среднее специальное образование — заканчивают техникумы и колледжи, а не университеты. Зачем плодить армию юристов с экономистами, которые со своими красными дипломами пойдут торговать трусами на рынке, или вовсе будут до 30 лет на содержании у родителей?", — написал Быков на своей странице в Facebook.

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По мнению политолога, стране нужны крепкие мозолистые руки, которые будут производить товары с высокой добавленной стоимостью на украинских фабриках и заводах.

facebook Сергея Быкова Скриншот с сайта Facebook

"Получив среднее специальное образование, человек сразу получает специальность и может идти работать, обеспечивать себя и строить собственное будущее! Более того, я убежден, что зарплата рабочего должна быть минимум в полтора раза выше, чем зарплата экономиста или юриста без опыта работы. А вы и дальше обижайтесь на этого Премьера, который один из немногих политиков сказал вам правду о вас самих!", — заключил Быков