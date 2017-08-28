Глузман: политики с историками монополизировали нашу память

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РИА Новости Украина

Как-то очень быстро наши политики и обслуживающие их историки монополизировали нашу память — нашу общую память, отмечает на своей странице в Facebook известный врач-психиатр, диссидент и правозащитник Семен Глузман.

Он подчеркивает, что речь — не о Дне флага.

"Со мною в лагере был славный и скромный молодой человек Володя Мармус. В 1973 году, в январе он, вместе с братом и друзьями повесил украинский флаг на официальном советском здании в городе Чорткове Тернопольской области. Ночью, поэтому остались непойманными. Всех посадил участник акции С., болтун", — сообщил диссидент.

Глузман вспоминает, что они четыре месяца "были с Володей в одной холодной и сырой камере. О многом говорили. И никогда – о будущем. У нас его не было".

"И вот – чудо. Независимость. У Володи подрос сын, старший. В этой семье никогда не было денег на вступительные взятки. Парень хотел быть военным или офицером милиции. В академию СБУ его не взяли. Не хотели брать и в милицейскую академию. Не было шансов и в военном ведомстве. Почему? Отец был судим. И не важно, что был реабилитирован, что участвовал, как мог, в строительстве новой Украины. Помог бывший зэка Генрих Алтунян, благодаря его, депутата, протекции младший Мармус поступил в милицейский университет", — написал правозащитник.

23 августа, подчеркивает Глузман, больно было слушать, "как бывшие стукачи, став политиками, объясняются в любви к украинскому флагу… Что ж, такая у нас страна".

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"Володя живет там же, в Чорткиве. Такой же скромный и честный. А вокруг "дают", "берут", строят интенсивно свою личную и очень богатую жизнь. Как ему там, Володе…", — закончил риторическим вопросом диссидент.

Пост Семена Глузмана

Напомним, раньше День государственного флага в Украине отмечали на муниципальном уровне, но в 2004 году президент Леонид Кучма придал ему статус государственного. Празднование связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный совет (Верховную Раду) республики накануне провозглашения независимости Украины.