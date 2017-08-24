День сервильной зависимости. С праздником Вас!

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

День Независимости – главный праздник для современной Украины. Помню, что раньше, до Евромайдана, в разных украинских городах его отмечали по-разному. Где-то – с душой, искренне, а где-то – неохотно, с издевательской ухмылкой. Способствовало тому не только разное настроение в регионах, но и сама специфика праздника. Полагаю, что можно было отыскать более достойную дату для главного национального праздника.

Тем более что с самой независимостью во все эти постсоветские годы наблюдались определенные проблемы. Ведь так ли независима Украина, как то нам декларируют?

Государство и экономика

Например, в экономических вопросах. Безусловно, говорить о полностью независимой экономике не может в принципе ни одна страна в мире, даже США или Китай. Но в случае Украины – это не просто цепь причинно-следственных связей, а тотальная зависимость, вызванная и отсутствием стабильных рынков сбыта, и, главное, растущими внешними долгами. Только на сегодня, валовой внешний долг Украины составляет 113,5 миллиардов долларов, а внешний государственный долг – 45 миллиардов. И это – то, что не простят, нет, отдавать надо будет – детям, внукам.

Украина существует за счет кредитов, выдаваемых ей за проведение соответствующей политики, которая во многом и отбрасывает, например, российский рынок. Страна сидит на кредитной игле, и каждое новое вливание делает ее еще более зависимой, отсекая любые возможности стать самостоятельной.

Надо сказать, что это стандартная западная логика, когда в модели мира каждой стране отводится конкретная роль – и производственная, и ментальная, и ресурсная. Причем роль эта определяется, не исходя из традиций или интересов государства, а исходя из запросов глобального Запада. Ведется перестройка европейских стран под решение конкретных задач. Это муравейник, в котором каждый элемент зациклен на королеву-матку, извлекающую из данной иерархической структуры максимальные выгоды.

В случае же украинского государства его роль-место-функция до конца так и не определены, что рождает соответствующие неприятности и инциденты. Российский рынок, куда исконно ориентировалась Украина, перекрыт, а европейский еще далек, непредсказуем и не освоен. Из этой неопределенности и появляются истории вроде продажи украинских деталей Северной Корее.

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Безусловно, при должной стойкости и упорстве отношение к украинцам в Европе в скором времени изменится. Но пока оно совсем не соответствует тому, каким его видели и в 1991 году, и во время Евромайдана. Украина могла рассчитывать на большее, нежели быть усредненным, отформатированным придатком Европы, а ее граждане – сервильным персоналом или, того хуже (вспоминая литовские истории), фактическими рабами.

Оружие и информация

В военном же отношении Украина утратила самостоятельность тогда, когда распрощалась с ядерным оружием. После этого Киев уже не мог восприниматься в качестве серьезной ударной силы, а дальнейший развал армии, который не закончился с окончанием 90-х, окончательно превратил огромное государство в незащищенное пятно на карте Европы, которое так и хочется обустроить по собственному – не украинскому – желанию. И все эти манифесты Порошенко о создании "с нуля" новой боеспособной армии – лишь популистская бравада, потому что реальные "успехи" украинской армии в той же зоне АТО свидетельствуют о продолжающемся разрушении. А периодически вскрывающиеся дыры в военном бюджете показывают, как реально власть имущие Украины относятся к своим солдатам.

Не наблюдаю я и независимости и в информационной сфере. Особенно сейчас, когда идет ликвидация неугодных СМИ и журналистов – от Игоря Гужвы и Василия Муравицкого до Страны.уа. Те же каналы, что идут в эфир, как и большинство электронных и печатных СМИ, вещают по методичкам, спущенным сверху. Это очевидно – достаточно просмотреть и сравнить контент. При этом независимость в оценках в лучшем случае приводит к безработице, в худшем – к тюрьме. И доказать что-либо невозможно. Любое отличное от общепринятого мнение – "услуга агрессору".

Страшный северный сосед и Европа

Вообще именно данный фактор внешнего врага – России – по большей части и приговорил независимость Украины. Он не только стянул, как арматурой, все материальные сферы жизни страны (от политики до экономики), но и видоизменил само сознание украинцев. К сожалению, многие из них живут в постоянном сравнении, зачастую переходящем в ненависть, с Москвой.

Страшный северный сосед, являющийся причиной всех украинских бед, действительно делает, по сути, страшное – снимает чувство ответственности за происходящее. Смотрит украинец в окно и, видя яму на дороге, думает: "Вот что москали наделали". И не возникнет у него желания спросить с украинской власти, а почему такой бардак – на улице, в армии, в Раде? А если и возникнет, то в большинстве случаев удовлетворится человек стандартным ответом: "Все зло от москалей, с которыми нынче ведем войну". И такое отношение на корню уничтожает желание и возможность двигаться вперед.

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Отношение же к Европе – с обратным знаком, однако именно оно, возможно, еще более вредит стране. Слишком много в нем отупляющего раболепия. Да, безвиз – это хорошо, но это лишь часть, обязательная, по интеграции Украины в Европе, а не праздник народный. Когда же безвиз отмечают на главной площади страны с размахом, будто Украина запустила человека в космос, то и для адекватных украинцев, и для европейцев это выглядит смешно и вызывает недоумение. Француз же не закатывает празднеств по случаю того, что на выходных съездил в Бельгию или Италию?

Торжество безвиза настойчиво выпячивало украинский "комплекс неполноценности", но ведь мы не о нем, правда?

Когда мы говорим о независимости Украины, то должны руководствовать лишь одним – интересами самой Украины. И, определяя, нужно ли ей это или то, должны думать не о том, как это будет воспринято в России или Европе, а исходить из пользы для самих украинцев. Только украинское должно быть в приоритете.

Защита национальных, а не чужих интересов – основа любой независимости, но, к сожалению, именно этой защиты мы в Украине не наблюдаем. Власть имущие думают о ком угодно, но только не о самих украинцах.

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Так что тогда праздновать простым людям 24 августа? День очередной сервильной показухи? Что слушать им? Заявления о том, как России дали понять, что Украина больше не с ней, а с Европой? Так это мы уже слышали – и ни раз. Хотелось бы послушать конкретику – для украинцев и об украинцах. Может, наконец, кто-то преподнесет такой сюрприз?

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