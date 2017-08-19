Сыграй еще раз, Сэм. Американская "шайтан-труба" для Украины

РИА Новости Украина

"В апреле 2017-го национальная гвардия Украины, как мы помним, получила партию из сотни изделий американской компании "AirTronic USA": "новейших ручных гранатометов" PSRL-1. Люди понимающие над этим очень долго смеялись. И дело тут даже не в том, что сотня ручных гранатометов даже для такой армии, как у Незалежной, — слезы. И не в том, что техасскую "AirTronic USA" трудно отнести как к оружейным гигантам, так и к новаторам в области вооружений. Все гораздо смешнее", — отмечает в статье для РИА Новости российский писатель Дмитрий Лекух.

"Неизвестно, проходили ли армейскую службу "видные украинские военные эксперты", но в восьмидесятые, семидесятые и даже шестидесятые годы прошлого века "новейший ручной гранатомет PSRL-1" в советской армии знали, наверное, все. От генерала до рядового. Ну, может, за исключением стройбатов: им это было несколько ни к чему. Только назывались они тогда несколько по-другому. РПГ-7, он же "шайтан-труба", — напомнил российский писатель.

"Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет, принятый на вооружение более полувека назад, в 1961 году. Впервые доказавший свою потрясающую эффективность во время Вьетнамской войны: помимо бронетехники, он может быть использован и для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также, при необходимости, для борьбы с низколетящими воздушными целями. Очень надежный, очень дешевый, очень простой в применении. Справедливо считавшийся едва ли не лучшим оружием своего класса второй половины ХХ века в мире. Немножко, правда, устаревший, не без этого", — продолжил Дмитрий Лекух.

"Но тем не менее до сих пор стоящий на вооружении порядка сорока стран и очень любимый всевозможными "повстанцами", "партизанами", да и обычными бандитами тоже весьма уважаемый. И отнюдь не удивительно, что "образ" РПГ-7 активно используется в мультимедиа. Как киношниками, в том числе и нашими, и голливудскими (смотри, например, "Идиана Джойс: В поисках утраченного ковчега"), так и многочисленными создателями самых разных компьютерных игр", — говорится в статье.

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"По сути, у "шайтан-трубы" только один существенный недостаток. Он плохо применим в плотной городской застройке, абсолютно не приспособлен для стрельбы в закрытых пространствах и вообще требует определенного навыка при подборе позиции: "задний выхлоп" может все сжечь на расстоянии 25-30 метров, и несчастных случаев при плохом обучении личного состава иногда не удается избежать", — продолжил российский писатель.

"И внимательный читатель имеет полное право спросить нас: все это, разумеется, хорошо, но при чем тут "новейший ручной гранатомет PSRL-1"? А при том. Тут ведь, видите ли, какая закавыка получается: ручной гранатомет PSRL-1 техасская компания "AirTronic USA" вообще не производит. Это только для Украины он так называется", — пишет Лекух.

"А в "американском девичестве" он так честно и именуется — USA RPG-7, о чем, в частности, свидетельствует официальная лицензия, выданная хитроумной техасской компании AirTronic Абердинским испытательным полигоном для малосерийного изготовления и продажи американской реплики советского РПГ-7 в страны Латинской Америки. И именно туда техасская фирма потихоньку его и стала продавать, поставив несколько десятков экземпляров "шайтан-трубы" для борьбы с перуанскими повстанцами, пока ей не подвернулось такое счастье в виде "украинского летального заказа", — отметил автор публикации.

"Единственное "значимое техасское изменение" в конструкции данной "советской трубы" — это установка на нее знаменитой "планки Пикатинни" вполне добротного "стандарта НАТО". Тут надо признать: это такие специальные системы креплений рельсового типа, на которые можно насобачивать все что угодно — от визоров до оптики и лазерных целеуказателей. Штука реально удобная, но какой-то "революцией" рельсовые крепления назвать, безусловно, нельзя", — пишет Лекух.

"А теперь самое смешное — это стоимость контракта. Украинскому бюджету он обошелся, судя по имеющимся в открытом доступе данным, в 554 575 долларов США за сотню пусковых установок. Что, учитывая, что оригинальными РПГ-7 должны быть, по идее, забиты, если не разворовали еще, все армейские склады ВСУ, действительно конгениальная сделка", — отметил российский писатель.

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"Техасцам удалось небывалое. Учитывая и "забитость складов", и простоту воспроизводства, это все равно что, допустим, продавать в Якутию снег. …Вообще-то, ребят, это называется явка с повинной. И в нормальной стране подобного рода "сделками" должны заниматься не громкие "военные эксперты", а вдумчивые и тихие следователи военной прокуратуры. Но за то ли "стоял Майдан?" — Интересуется автор статьи.