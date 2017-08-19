Украина, наши дни: повелители мух

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Живя в Украине, я больше всего любил бывать в затышном украинском селе: сидеть у пруда, тихой заводи, в тени ив или вишен, и чтобы за мной, чуть далее, был шевченковский садок возле хаты. Но в последние годы мне все больше кажется, что пруд этот отравлен. И на дне его лежит серая дрянь, а от нее на водную гладь поднимаются ядовитые пузыри. Пузыри безумия.

Да, в этом есть некоторая художественность образа, а реальность более топорна и сурова. Хотя мои украинские друзья, коих у меня, к счастью, остается немало, уверяют, будто происходящее в Украине здраво и адекватно, а то, что случается из ряда вон – то либо козни российской пропаганды, либо досадные инциденты.

Но даже допуская, что это так, не накапливаются ли эти инциденты критической массой? Не соединяются ли пузырики безумия в один гигантский пузырь, который грозит вот-вот лопнуть?

Удивительная новость появилась на неделе. В Славянске подростки не встали во время исполнения украинского гимна. И разбираться с ними приехала полиция. Будто не в Украине говорят о том, что это самая свободная страна в Европе.

Впрочем, отключим на время исцарапанную частым использованием пластинку о тоталитарном обществе. Спросим иначе: правы ли сами подростки? Нет, если считают Украину родиной, и паспорта у них соответствующие. Но считают ли они ее таковой после того, что было в Славянске? И разве полиция должна убеждать их в том, что Украина – их родина??

Однако, более всего, в этой истории настораживают те, кто вызвал полицию. Те, кто увидел, что подростки не встали, и тут же стуканули, набрав соответствующий номер. И вот это уже – симптомы общества с тотальной слежкой, где нет никакого доверия друг к другу. А такое общество обречено. Мы уже проходили это – в СССР. Вот что украинской власти надо декоммунизировать.

Ведь тотальное недоверие – штука опасная, при определенных обстоятельствах она может перерасти в психическое расстройство, нечто вроде паранойи. И на примере сайта "Миротворец" мы видим: данная мутация уже произошла.

В какой еще европейской стране существуют подобные человеконенавистнические сайты? И ведь это не просто база "как бы преступников", но, по сути, реестр тех, кто подлежит уничтожению как "враг и предатель народа". По сути, общество подталкивают вершить самосуд. Именно так поступили с Олесем Бузиной.

И те, кто должен отвечать в Европе за права человека, за свободу слова и тому подобные ванильные вещи, которые чаще реализуются лишь на словах, нежели на деле, лицемерно молчат. Прозвучали редкие, единичные заявления неодобрения, но не получили фактического продолжения. Европа закрывает глаза на существование подобной мерзости.

И вот такая безнаказанность рождает вседозволенность, когда серая дрянь разрастается и начинает пускать яд еще интенсивнее, отравляя все вокруг, стирая грани между кошмаром и явью.

Смерть Веры Глаголевой показала, что эти миазмы достигли мозга. Иначе как объяснить, что в социальных сетях "Миротворца" появилось вот такое сообщение: "Вы все еще не верите в то, что поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище – это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона".

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Люди, изрыгнувшие подобное, примеряли на себя мантию бога? И ведь, судя по реакции, многим в Украине это показалось нормальным, а некоторым даже понравилось. Думаю, это были те же люди, что быстренько сбегали в полицию – наказать нерадивых подростков, не вставших под украинский гимн.

Мне не хочется погружаться в метафизику, но такие вещи не могут не отравлять страну не только на духовном, интеллектуальном, но и на физическом уровне. Люди сходят с ума, и это сумасшествие принимает разрушительные формы. И не стоит удивляться тому, что население Украины за полгода сократилось официально – неофициально больше, конечно – на 117 тысяч человек.

Пузыри поднимаются на воду и отравляют природу. А серая дрянь на дне довольно и часто пышет ядом.

И все эти маленькие пузыри соединяются в гигантский пузырь, имя которому – постевромайдановская Украина, созданная из худших проявлений сталинизма, нацистского духа, тотальной слежки и доносительства, убитой экономики и бесчеловечности.

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Ведь никакой войной, на самом деле, нельзя оправдать очень многие вещи. Их просто не должно быть в нормальном обществе, так как они разъедают его в конечном итоге. Особенно, если разрешены и даже одобряются на официальном уровне. А я лишь напомню, что сайт "Миротворец" напрямую связан с МВД Украины.

Похмелье от упоения шампанским Евромайдана затянулось. Серая дрянь побеждает.

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