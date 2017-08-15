Павлив: власти превратили Украину в Королевство кривых зеркал

РИА Новости Украина

За первое полугодие 2017 года во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн. При этом за аналогичные 6 месяцев 2016 года в Украине наблюдался профицит в почти миллиард долларов ($950,8 млн). Такие данные с сайта Госстата Украины приводит на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

При сохранении тенденции к концу года, уверен он, дефицит торгового баланса перевалит за миллиард долларов США: "иными словами, как и прогнозировали в оппозиции, вследствие дегенеративной политики блокады Донбасса Украина потеряла порядка двух миллиардов экспортных поступлений".

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"Можно даже не сомневаться что эти потерянные миллиарды лягут могильным камнем на обменный курс и приведут к резкому сокращению оборотных средств в промышленности.



А значит, будет:

— новый виток роста розничных цен

— ускорение инфляции

— стагнация промышленного производства

— новые сокращения рабочих мест

— снижение реальных доходов украинцев.

Браво Порошенко!

Салют Гройсман!

Ура Турчинов!



Ваша дегенеративная блокада "работает" и пробивает очередное дно для падающей отечественной экономики", – написал Павлив.

Пост Михаила Павлива в Facebook

Он также опубликовал постскриптум, где напомнил, что "Королевство кривых зеркал — сказочное королевство зазеркалья".

"Имена жителей королевства – это зеркальные отражения имён нарицательных. Основная политика Королевства – изготовление кривых зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые – уродливыми; молодые кажутся старыми, а старые – молодыми; голодные и измождённые выглядят цветущими и упитанными, а сытые и дородные кажутся стройными и худощавыми. Такое положение дел как нельзя лучше устраивает злых и лживых богачей, узурпировавших власть. Им выгодно, чтобы всё остальное население страны видело реальность в искажённом виде", – подытожил политолог.