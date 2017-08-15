Павлив: власти превратили Украину в Королевство кривых зеркал

РИА Новости Украина
За первое полугодие 2017 года во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн. При этом за аналогичные 6 месяцев 2016 года в Украине наблюдался профицит в почти миллиард долларов ($950,8 млн). Такие данные с сайта Госстата Украины приводит на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.
При сохранении тенденции к концу года, уверен он, дефицит торгового баланса перевалит за миллиард долларов США: "иными словами, как и прогнозировали в оппозиции, вследствие дегенеративной политики блокады Донбасса Украина потеряла порядка двух миллиардов экспортных поступлений".
Читайте также: Импичмент для Порошенко сплотил политических врагов
"Можно даже не сомневаться что эти потерянные миллиарды лягут могильным камнем на обменный курс и приведут к резкому сокращению оборотных средств в промышленности.
А значит, будет:
— новый виток роста розничных цен
— ускорение инфляции
— стагнация промышленного производства
— новые сокращения рабочих мест
— снижение реальных доходов украинцев.
Браво Порошенко!
Салют Гройсман!
Ура Турчинов!
Ваша дегенеративная блокада "работает" и пробивает очередное дно для падающей отечественной экономики", – написал Павлив.
Он также опубликовал постскриптум, где напомнил, что "Королевство кривых зеркал — сказочное королевство зазеркалья".
"Имена жителей королевства – это зеркальные отражения имён нарицательных. Основная политика Королевства – изготовление кривых зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые – уродливыми; молодые кажутся старыми, а старые – молодыми; голодные и измождённые выглядят цветущими и упитанными, а сытые и дородные кажутся стройными и худощавыми. Такое положение дел как нельзя лучше устраивает злых и лживых богачей, узурпировавших власть. Им выгодно, чтобы всё остальное население страны видело реальность в искажённом виде", – подытожил политолог.