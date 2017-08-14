Корнейчук: США используют украинскую технологию с "главным врагом"

РИА Новости Украина

Истерия, которую развивают в американском обществе СМИ демократической партии, переходит все границы, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его словам, технология там – такая же, "как используется и в Украине, только у нас во всем виноват Путин, а у американцев — Трамп".

"Последний пример – это трагедия в городке Шарлоттсвилле (Виргиния), где неонацисты устроили заваруху. И массовую драку с антифашистами. При этом один из неонацистов на машине совершил наезд на толпу противников, убив одного и ранив 19 человек", – сообщил эксперт.

Трамп, напомнил Корнейчук, в своем обращении осудил насилие с обеих сторон.

Читайте также: Кровавый протест ультраправых в Виргинии

"Но СМИ демократов теперь превращают именно Трампа в виновника конфликта. "Канал чэсных новын" CNN крутит интервью с мэром Шарлоттсвилла, расказывающим, что неонацисты бушуют из-за Трампа. И вообще — именно неонацисты привели его к власти", – заявил аналитик.

Короче, демократы, продолжил он, "используют любой бред, чтобы раскачать американское общество. И держать его в страхе и истерике".

"Впрочем, мы же понимаем, зачем нужны эти манипуляции. Демократам необходимо продолжение "Холодной войны-2". Они хотят сорвать "Большую сделку" Трампа-Путина. Ведь если Вашингтону и Москве получится найти некое мирное решение, то избиратели демократов начнут задавать неприятные вопросы. Может, это Обама устроил "холодную войну", если с русскими можно было договориться? Может, нас обманывали? Может, можно было вести нормальную политику, как Трамп, и не тратить сотни миллиардов наших налогов на роль "мирового жандарма"?", – подытожил Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где проходили акции ультраправых и их противников. Позднее полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.