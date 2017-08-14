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    Корнейчук: США используют украинскую технологию с "главным врагом"

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (25)

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    Демократам в США необходимо продолжение "Холодной войны-2", ведь если Вашингтону и Москве получится найти некое мирное решение, то избиратели демократов начнут задавать неприятные вопросы, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Истерия, которую развивают в американском обществе СМИ демократической партии, переходит все границы, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его словам, технология там – такая же, "как используется и в Украине, только у нас во всем виноват Путин, а у американцев — Трамп".

    На организатора «Марша объединённых правых» в Шарлотсвилле напали во время пресс-конференции
    RT на русском / YouTube
    Нападение на организатора "Марша ультраправых" в Шарлотсвилле

    "Последний пример – это трагедия в городке Шарлоттсвилле (Виргиния), где неонацисты устроили заваруху. И массовую драку с антифашистами. При этом один из неонацистов на машине совершил наезд на толпу противников, убив одного и ранив 19 человек", – сообщил эксперт.

    Трамп, напомнил Корнейчук, в своем обращении осудил насилие с обеих сторон.

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    "Но СМИ демократов теперь превращают именно Трампа в виновника конфликта. "Канал чэсных новын" CNN крутит интервью с мэром Шарлоттсвилла, расказывающим, что неонацисты бушуют из-за Трампа. И вообще — именно неонацисты привели его к власти", – заявил аналитик.

    Короче, демократы, продолжил он, "используют любой бред, чтобы раскачать американское общество. И держать его в страхе и истерике".

    Акция Против ненависти в поддержку Шарлоттсвилля
    ZACH GIBSON / AFP
    США охватили акции "Против ненависти" в поддержку Шарлоттсвилля

    "Впрочем, мы же понимаем, зачем нужны эти манипуляции. Демократам необходимо продолжение "Холодной войны-2". Они хотят сорвать "Большую сделку" Трампа-Путина. Ведь если Вашингтону и Москве получится найти некое мирное решение, то избиратели демократов начнут задавать неприятные вопросы. Может, это Обама устроил "холодную войну", если с русскими можно было договориться? Может, нас обманывали? Может, можно было вести нормальную политику, как Трамп, и не тратить сотни миллиардов наших налогов на роль "мирового жандарма"?", – подытожил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где проходили акции ультраправых и их противников. Позднее полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием.

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