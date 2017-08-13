Откуда растут ноги у угрозы территориальной целостности Украины

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Внимание всего украинского политикума и экспертной среды сосредоточено на "угрозе территориальной целостности Украины" со стороны РФ.

Политологи пугают граждан прорывом российской армии через полесские болота, СБУ отлавливает сочувствующих мирному населению Донбасса пользователей соцсетей и призывающих к миру журналистов, депутаты вводят с РФ визовый режим, а дипломаты обивают пороги международных судов в попытках вернуть Крым. Тем временем на западных границах страны ряд соседей почти открыто предъявляют Украине территориальные претензии. И этого во власти не только никто не замечает, но и зачастую играет на руку восточноевропейским реваншистам.

Кемска волость

Последние договоренности, установившие западный рубеж Украины, были сформированы после Второй мировой войны и являлись границей СССР.

Тем не менее, после распада единого государства о претензиях на украинские земли заявляли Польша, Румыния, Венгрия, Словакия. Так, польские политики до сих пор не оставляют планов по возрождению Речи Посполитой "от можа до можа", бесконечно плодя различные геополитические конструкты от "Сообщества демократических государств" до "Междуморья". Одно из основных мест в экспансионистской политике Варшавы занимает Украина, значительная часть которой в свое время входила в состав польского государства. Потомки бывших владельцев роскошных поместий в Умани и Белой Церкви после 2014 г. высадили на Украине настоящий десант "реформаторов", постепенно втягивая страну в орбиту транспортной, экономической, миграционной и военной зоны ответственности Польши.

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Откровенные планы по отторжению от Украины Галичины, до 1939 г. года принадлежащей Польше, зазвучали сразу после февраля 2014 г. Например, МИД Польши выпустил плакат кампании "Пробег независимости", на котором вся Галичина и Волынь обозначены как территория Польши. А совсем недавно разыгрался международный скандал в связи с планами РП изобразить в новых польских паспортах расположенный во Львове Мемориал орлят. В международной практике такие факты являются неформальными претензиями на территорию.

Впрочем, этого не скрывают и сами поляки. Как заявил Конрад Рекас, председатель "Товарищества кресовян", "украинские политики и дипломаты публично демонстрируют карты "Великой Украины" с Хелмом и Пшемыслом, которые никогда не были украинскими и русскими. Между тем Львов был частью польской культуры в течение семи веков. Каждый камень во Львове кричит по-польски! Они хотели "Великую Украину" и наконец дадут Польше Галичину".

Планы вернуть территорию не мытьем так катаньем прослеживаются и в реституционных исках польских граждан на возврат принадлежащего им до 1939 г. имущества, число которых уже достигло 100 тыс.чел.

В Венгрии в 2012 году начала действовать новая конституция, в которой есть интересная фраза: "Венгрия, руководствуясь идеей единства венгерской нации, несет ответственность за судьбу живущих за ее пределами венгров". Румыния, в свою очередь, не только на официальном уровне требует "вернуть" ей Северную Буковину и часть Одесской области, но и приступила к конкретному решению территориальных проблем. В 2009 г. Киев проиграл Бухаресту суд по острову Змеиный, что стоило Украине большей части газоносного шельфа. Памятны и попытки Румынии препятствовать украинскому судоходству на Дунае и отобрать остров Майкан. В 2014 г. в Бухаресте заговорили даже о военной операции против Украины для защиты румынского национального меньшинства.

… плюс паспортизация всей страны

По данным переписи населения 2001 г., на Украине проживает 156 600 венгров, 150 900 румын, 144 100 поляков. И если поляки относительно равномерно рассредоточены по территории Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областей, то венгры и румыны проживают компактно. Венгры сосредоточены в Закарпатье, а, например, в Герцаевском районе румыноязычное население составляет 94%, в Новоселицком — 65%, в Глыбокском — 52%. Румыния приписывает себе и молдаван, считая, что в Буковине проживает более 20% румын, и потому им необходима автономия.

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В качестве способа обеспечения лояльности населения соседние страны проводят массовую паспортизацию национальных меньшинств. Как утверждает старший консультант Национального института стратегических исследований Максим Кияк, на руках у населения Черновицкой области находится порядка 100 тыс. румынских паспортов, а число этнических румын, имеющих гражданство своей исторической родины, составляет 80%.

Аналогичная ситуация с венгерскими паспортами. Польша гражданство не предоставляет, но по состоянию на конец 2014 г. 57,5 тыс. граждан Украины получили "карту поляка".

Венгрия и Румыния плотно поддерживают контакты со своими общинами. Так, власти Румынии способствуют работе на территории Украины таких органов влияния, как приходы Румынской православной церкви (106 действующих приходов в 2011 году), 26 радиостанций, четырех телеканалов, вещающих на аудиторию из этнических румын, и целого списка печатных СМИ.

Венгерская община, помимо университета, школ и СМИ имеет даже две политические партии.

И если Будапешт пока что говорит лишь о защите прав этнических венгров и их автономии, то в Буковине и Бессарабии действуют организации, расклеивающие листовки "Здесь Румыния".

В итоге на Украине проживает несколько сот тысяч людей, имеющих двойное гражданство и больше связанных культурно и ментально со своими "материнскими" странами, чем с Киевом.

Где паспорта, там и защита. И вот уже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что "мы должны помнить, что Угорская Русь с XI века принадлежала Венгрии, и что большинство ее населения по-прежнему составляют этнические венгры и закарпатские русины, которые как никогда остро нуждаются в нашей защите от, по существу, преступного режима, воцарившегося в Киеве".

В январе 2014 года влиятельный румынский ежедневник "Adevarul" призвал власти страны "защитить соотечественников, проживающих на территории Украины" и оккупировать "бывшие румынские территории" – Северную Буковину, Герцевский округ и Южную Бессарабию.

Это хуже, чем преступление – это ошибка

Эта известная фраза наполеоновского министра иностранных дел Шарля Мориса Талейрана как нельзя лучше характеризует шаги официального Киева по предотвращению угроз территориальной целостности Украины с запада.

Стремясь "в Европу", правящий режим готов пожертвовать национальными интересами Украины, бездумно поддерживая все восточноевропейские экспансионистские проекты, запуская польские предприятия на украинский рынок в ущерб местным производителям и ввязываясь в судебные территориальные споры.

Кроме того, откровенно украинизаторская и националистическая политика начинает реально угрожать правам национальных меньшинств, что дает претендентам на украинские территории правовые основания для защиты своих граждан. Масла в огонь подливают и регулярные нападения нацистских боевиков на представителей национальных общин. При этом Петр Порошенко не нашел ничего лучшего, чем угрожать лицам, имеющим двойное гражданство, лишением украинского. Несложно предположить, что при таком выборе украинцы выберут не "безвизовый" украинский паспорт, а документ полноценных членов ЕС. И целые регионы Украины будут населены иностранными гражданами.

Но самую большую бомбу под границы Украины подкладывает Минюст. Как заявил глава ведомства Павел Петренко, "наша команда инициировала перед украинским парламентом законопроект, который, мы надеемся, будет вынесен на голосование на следующей сессии. Он отменяет все без исключения законодательные акты, принятые до обретения Украиной независимости, все акты министерств, принятые в советское время". Международные договоры также являются частью национального законодательства.

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Украиной со странами-соседями подписаны договоры о режиме государственной границы уже после провозглашения независимости. Но проблема в том, что ссылаются они на границы советские. А сами эти договоры носят срочный характер, подписаны на 10 лет с продлением на 5 лет. И любая из стран-соседей за полгода до истечения пятилетнего периода может соглашение денонсировать. Отмена советского законодательства будет означать, что эти договоры ссылаются на недействительные документы. И Польша, Румыния, Венгрия и Словакия смогут даже не ждать, когда истечет очередной 5-летний период действия договора о границе. Если сам Киев не признает свои границы при СССР, почему их должны признавать сопредельные страны, очень недовольные итогами Ялтинско-Потсдамской системы?

В Киеве об этом говорить не принято. Куда проще искать несуществующие бурятско-чеченские орды конных водолазов в донецких степях, чем защищать границы государства от реальных угроз.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)