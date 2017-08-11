наверх
11.08.201721:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Погребинский об украинском лоббировании в Конгрессе США

    35630
    Интересы нынешней украинской власти совпали с антитрамповским интересом истеблишмента США, который не прочь использовать Украину как "антироссийский инструмент", считает политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Киев тратит сравнительно небольшие деньги на лоббирование своих интересов в конгрессе США, однако большие траты и не нужны: интересы нынешней украинской власти и американского истеблишмента на данном этапе совпадают. Об этом сказал политолог, директор Киевского института политических исследований и конфлликтологии Михаил Погребинский.

    С начала года Киев потратил 300 тысяч долларов на продвижение своих интересов в американском Конгрессе, сообщает RT со ссылкой на документы Национального совета реформ при президенте Украины.

    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе
    Пресс-центр АТО, facebook
    Спецпредставитель Волкер: миротворец или торговец смертью?

    Читайте также: Эксперт оценивает переговоры Волкера с Сурковым, позиции США и РФ

    В США украинские интересы продвигала компания BGR Group — "независимая лоббистская фирма с офисом в трех кварталах от Белого дома".

    Какие именно законопроекты она лоббировала, неизвестно. Но зато  известно, что Один из сотрудников BGR Group — бывший посол США при НАТО Курт Волкер, который с прошлого месяца занимает должность специального представителя по Украине при Госдепартаменте. Есть предположения, что Киев может быть заинтересован в поставках летального оружия.

    "Деньги эти (300 тысяч долларов с начала года – Ред.) не особенно и большие. У меня такое впечатление, что интересы Киева особо и не надо продвигать, поскольку конгресс еще полгода тому назад определился с тем, что Украина – хороший объект для использования его в качестве антироссийского инструмента. И в этом смысле можно за бесплатно это все получить. Но есть люди заинтересованные, они платят деньги, там бывают регулярно наши депутаты и так далее… Задача очень простая – нагнетание антироссийской истерии, использование всех возможностей украинского примера для того, чтобы сохранить напряжение в американском истеблишменте", — сказал Погребинский, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    По его словам, "это происходит довольно успешно". В то же время политолог высказал сомнение в том, что антироссийские настроения и напряжение внутри истеблишмента США являются именно результатом украинского лоббизма.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Оружие из США вызовет политическое напряжение в Украине – Воля

    Читайте также: Решмедилова: США подают сигналы Украине уже через СМИ

    "На мой взгляд, это просто антитрамповский интерес и ясное понимание американским истеблишментом того факта, что Украину можно использовать в этом качестве", — отметил Погребинский.

    Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о том, что "есть конкретные доказательства того, что демократы использовали Украину во время избирательной кампании".

    "И что конгресс? Тишина. Он (Конгресс – Ред.) не заинтересован в этом расследовании, он заинтересован в том, чтобы поставить под контроль своего президента, не дав ему возможности реализовывать ту внешнюю политику, которую он намеревался проводить", — сказал в заключение эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции. Видео
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев