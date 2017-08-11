Погребинский об украинском лоббировании в Конгрессе США

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев тратит сравнительно небольшие деньги на лоббирование своих интересов в конгрессе США, однако большие траты и не нужны: интересы нынешней украинской власти и американского истеблишмента на данном этапе совпадают. Об этом сказал политолог, директор Киевского института политических исследований и конфлликтологии Михаил Погребинский.

С начала года Киев потратил 300 тысяч долларов на продвижение своих интересов в американском Конгрессе, сообщает RT со ссылкой на документы Национального совета реформ при президенте Украины.

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В США украинские интересы продвигала компания BGR Group — "независимая лоббистская фирма с офисом в трех кварталах от Белого дома".

Какие именно законопроекты она лоббировала, неизвестно. Но зато известно, что Один из сотрудников BGR Group — бывший посол США при НАТО Курт Волкер, который с прошлого месяца занимает должность специального представителя по Украине при Госдепартаменте. Есть предположения, что Киев может быть заинтересован в поставках летального оружия.

"Деньги эти (300 тысяч долларов с начала года – Ред.) не особенно и большие. У меня такое впечатление, что интересы Киева особо и не надо продвигать, поскольку конгресс еще полгода тому назад определился с тем, что Украина – хороший объект для использования его в качестве антироссийского инструмента. И в этом смысле можно за бесплатно это все получить. Но есть люди заинтересованные, они платят деньги, там бывают регулярно наши депутаты и так далее… Задача очень простая – нагнетание антироссийской истерии, использование всех возможностей украинского примера для того, чтобы сохранить напряжение в американском истеблишменте", — сказал Погребинский, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, "это происходит довольно успешно". В то же время политолог высказал сомнение в том, что антироссийские настроения и напряжение внутри истеблишмента США являются именно результатом украинского лоббизма.

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"На мой взгляд, это просто антитрамповский интерес и ясное понимание американским истеблишментом того факта, что Украину можно использовать в этом качестве", — отметил Погребинский.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о том, что "есть конкретные доказательства того, что демократы использовали Украину во время избирательной кампании".

"И что конгресс? Тишина. Он (Конгресс – Ред.) не заинтересован в этом расследовании, он заинтересован в том, чтобы поставить под контроль своего президента, не дав ему возможности реализовывать ту внешнюю политику, которую он намеревался проводить", — сказал в заключение эксперт.