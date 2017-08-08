Приговоров топ-чиновникам практически нет. И их не будет. Коррупция

РИА новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

За коррупционные преступления в первом полугодии украинские суды приговорили к лишению свободы 121 человека, 77 — оправдали, а против 110 закрыли производства. Соответствующие данные публикуют СМИ со ссылкой на статистическую информацию, полученную в Верховном суде Украины.

Согласно данной информации, за первые полгода в суды были направлены почти 4,5 тысячи дел о коррупционных преступлениях. Уже рассмотрены около двух тысяч таких дел. Среди осужденных за коррупционные преступления больше всего сотрудников полиции и Министерства внутренних дел, а также военнослужащих.

Среди осужденных за коррупционные преступления нет ни одного судьи и сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции. Но один сотрудник аппарата судов все же был осужден за такого рода преступление.

Наибольшее количество решений о лишении свободы коррупционеров вынесли суды Киева. Суды Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Закарпатской областей не вынесли ни одного решения по данному вопросу. Больше всего оправдательных приговоров вынесено в Кировоградской области — 12.

Свое мнение о борьбе с коррупцией в Украине и о том, как в этом направлении работают антикоррупционные органы и суды, выразил в эфире радиостанции Голос Столицы правозащитник, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Насколько жесткая ответственность за коррупционные действия в Украине?

— Ответственность относительно жесткая в части совершенных преступлений, но в первую очередь это касается так сказать младших чиновников и чиновников среднего звена. То что касается чиновников, занимающих ответственные высокие посты мы видим, что уголовные дела в данных вопросах просто буксуют, оттягиваются, затягиваются и приговоров топ-чиновникам на сегодняшний день в Украине практически нет.

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Понесет ли кто-то ответственность за то, что расследование дел по чиновникам затягивается?

— Даже все эти привлечения нардепов к ответственности за коррупционные действия, министров, замминистров, даже тех же представителей так называемой "злочинной влады", приговоров нет и никто за это ответственности не несет. Но кроме самой ответственности здесь очень важно понимать именно возмещение нанесенного ущерба. Об этом вообще как-то речь не идет.

Насколько частая практика возвращения ущерба?

— К примеру, для тех же киевлян абсолютно все равно: посадят того же Олеся Довгого и Леонида Черновецкого в тюрьму за какие-то их схемы. Важнее, чтобы эти земли и имущество было возвращено обратно киевской общине и оно вернулось. Точно также это касается и любых других коррупционных преступлений. То есть, речь не в том, чтобы посадить и привлечь к ответственности, а речь идет об ущербе. А как показывает практика, это вообще отсутствует в Украине.

Можно ли считать высоким результат статистики по наказанию за коррупцию за текущий год, если сравнивать с предыдущими годами?

— Сама цифра показывает абсолютно средний показатель. Опять же, это абсолютно не показатель деятельности различных антикоррупционных органов, потому что зачастую в эти приговоры вошли и абсолютно незначительные приговоры, а также приговоры, связанные с признанием вины лицами, которые обвиняются в тех или иных преступлениях. Поэтому это не показатель как таковой борьбы с коррупцией.

Ранее член совета общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала в эфире "ГС" отметил, что по самым громким расследованиям у Бюро пока что нет результатов, ожидаемых обществом. В частности, некоторые дела еще не дошли до суда, а некоторые — уже развалились.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.