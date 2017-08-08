Польша готовится к "историческому контрнаступлению" на Германию

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В ответ на возможное введение санкций со стороны ЕС, за проведение судебной реформы, Польша намерена уравновесить претензии Брюсселя "иском" к Германии. Речь о требовании репараций за ущерб, который Третий рейх нанес полякам по времена Второй мировой войны.

Так депутат от правящей партии "Право и Справедливость" Аркадиуш Мулярчик подал официальный запрос в Бюро юридического анализа Сейма, в котором он просит оценить с точки зрения международного права, состоятельность требования к Германии о выплате компенсаций за ущерб Польши от фашистской агрессии.

Тема эта не нова и давно муссируется в кругах политического истеблишмента Польши. Так, например в 2004 году, будущий президент, а тогда мэр Варшавы, Лех Качиньский провел оценку ущерба столице во времена оккупации. Цифра вышла приличная – 45 млрд. евро. До официального иска дело не дошло, но многих поляков это вдохновило на искаженное понимание помощи от ЕС. Так за десять лет членства Польша получила от Евросоюза более 100 млрд. евро поддержки. И трактуется она, как скрытая компенсация со стороны Германии. Мол, во избежание публичного скандала, Берлин платит отступные. Однако, несопоставимые с реальным ущербом.

Надежды поляков на возможность истребовать с Германии денег подогрели греки. Последние, в 2015 году, во время тяжелейших переговоров правительства с тройкой основных кредиторов, вдруг озвучили цифру своего ущерба от фашистской оккупации. По расчетам тамошних парламентариев она составляет порядка 270 млрд. евро. Естественно, что эта претензия была воспринята в Германии, как попытка смягчить требования кредиторов по текущему долгу Греции. И нужно сказать, что, несмотря на публичную жесткость Ангелы Меркель, требования все-таки немного смягчили. Поляки же теперь полагают, что могут объединить свои усилия с Афинами и сообща предъявить требования компенсаций. Не исключено, что в силу этих обстоятельств, некоторые экономисты в Германии обсуждают возможность списания части греческого долга, как безнадежного. Впрочем, если Варшава вознамерится перевести свои претензии к Берлину в статус официальных, то греки тоже активизируются. Может пойти цепная реакция всех стран, которые в той или иной мере пострадали от Третьего рейха. Включая, например, и Украину. Почему – нет? У нынешнего президента, после обретения страной безвиза с ЕС, не осталось "козырей" для электората. А тут такая возможность провести свою компанию на волне "исторической справедливости". Ведь Украина точно пострадала от оккупации немцев существенно больше, чем Польша или Греция. Так что иск может быть и на триллион евро. Пусть и не дадут столько, но пару, а то и десяток миллиардов отступных, почему нет. В украинском контексте такой шаг также мог бы стать рычагом давления на Берлин с целью ужесточения санкционной политики в отношении РФ.

Читайте также: Медленно, но уверенно. Германия восстанавливает свой золотовалютный запас

Для реализации задуманного у Варшавы есть одно препятствие, которое уже было озвучено немецкой стороной в качестве контраргумента. Это факт отказа Польской Народной Республики от всяческих претензий к Германии в 1953 году. Но, по мнению польских политиков и историков, решение Варшаве было навязано СССР, то есть являлось "насилием" над реальной волей польского народа. С другой стороны, речь в нем идет об отказе от претензий к ГДР, а не ФРГ. И уж тем более нет ни слова об объединенной Германии. Кроме того отказ ПНР от репараций не был зарегистрирован в ООН, что по мнению польских юристов-международников является основанием для непризнания за этим документом статуса официального.

Во всех этих действиях и событиях присутствует несколько непубличных контекстов. Первый – внутрипольский. "Право и Справедливость"сегодня фактически борется за монополию во власти. Подмяты правительство, армия и полиция. Остаются – суды. Если задуманная реформа пройдет, то последние станут подконтрольны партии. Разрушится европейская модель разделения ветвей власти и, по сути, Польша подойдет к той черте, за которой один шаг до воссоздания "тоталитарного" прошлого. Такой подход руководства ПиС привел к фактическому расколу партии, конфликту с президентом Дудой, массовым протестам и потенциальному наказанию со стороны Брюсселя. Весь этот кризис можно "перешибить" чем-то более увесистым в общественном мнении, как Польши, так и в чиновничьих кабинетах ЕС. Выбрана тема репараций. И, пока успешно. Консолидация рядовых поляков и членов партии вокруг ПиС на этой теме растет.

Второй контекст – общеевропейский. Польша давно мечтает войти в тройку континентальных лидеров, определяющих судьбу старой Европы. Особенно это желание обострилось после выхода Великобритании из ЕС. Кроме собственных амбиций в этом направлении ее поддерживает и США. Любопытно, что тема репараций активизировалась в публичных выступлениях местных политиков и СМИ после визита в Польшу Дональда Трампа. Последний, в своей пафосной речи, перед мемориалом жертвам Варшавского восстания, назвал Польшу "сердцем Европы"и американским оплотом в деле защиты европейских ценностей. Надо полагать от самих европейцев. Избыточно толерантных. Сигнал был истолкован в ПиС, как поддержка ее линии на "особость" Польши в ЕС.

В результате переговоров Варшава согласилась на отказ от газпромовского и переход на американский сжиженный сланцевый газ. Поляки рассчитывают в этом вопросе на создание у себя специального хаба, который будет этот газ поставлять на европейский рынок, в частности на украинский. Так что в контексте планов США потеснить Газпром из ЕС за поляками ключевая роль. Не исключено, что в этом контексте, Америка будет ослаблять позиции Германии с помощью Польши и ее возможных репарационных претензий к Берлину. И двигать последний, сначала в сторону замораживания Северного потока-2, а затем и постепенного отказа от услуг Газпрома, в пользу дорогого американского газа. Если давление поляков окажется недостаточным, то при неформальной поддержке Вашингтона на европейском континенте может быть создана антинемецкая коалиция, где найдется место Польше, Греции и наверняка Украине. Дирижируя действиями такой коалиции, Белый Дом получит дополнительный рычаг для давления на Берлин в собственных экономических и политических интересах. Ну а Польша, кто бы из стран в эту коалицию не вошел, реализует свои лидерские амбиции и "особость" в ЕС. Не говоря уже о дивидендах ПиС на внутреннем электоральном поле.

Читайте также: Rzeczpospolita: Польша мечтает выдавить "Газпром" из Европы

Потому "историческое контрнаступление", как недавно обозначил эту линию в отношении Германии лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, имеет все основания состояться. Стартом этого наступления, вероятно, станет решение Брюсселя о применении санкций к Польше из-за судебной реформы. И оно должно быть принято в течение августа. Аккурат к годовщине начала Второй мировой.