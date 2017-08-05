Золотарев: Украина скатывается в воронку произвола и беспредела

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом. В действиях нардепа нет состава преступления, говорится в постановлении следователя ГПУ. По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.

При этом действия второго участника событий – Вячеслава Химикуса – признаны "общественно опасными". Напомним, прошлой зимой Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Закрытие дела против Пашинского вызвало большой резонанс в Украине: многие политологи и эксперты в сфере права раскритиковали решение. В целом же, в правоохранительной системе сложилась ситуация, при которой по резонансным делам с "политическим" флером либо вовсе не выносится вердиктов (дело о расстрелах на Майдане, 2 мая в Одессе, убийство Павла Шеремета), либо же приговоры оказываются спорными и неоднозначными.

Не по закону, а "договорняком"

Но все эти дела объединяет то, что хоть какие-то шансы на установление истины мы можем получить только после смены политического режима, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Понятно, что правда политически токсична для нынешнего картеля, находящегося у власти. Равно как с делом Пашинского: если бы поступили по закону, если бы на месте Пашинского был бы простой гражданин, он как минимум бы получил приговор и в лучшем для него случае – условный срок. Но такой подход чреват проблемами устойчивости и без того на ладан дышащей коалиции, что могло бы привести к нежелательным политическим последствиям. В итоге дело решили не по закону, а путем "договорняка". И это все увидели. Прекрасно увидели, насколько украинцы "равны" перед законом", – рассказал эксперт.

В то же время в деле о событиях 2 мая в Одессе, расстрелах на Майдане ключевая линия – найти козлов отпущения, на которых можно повесить смерти людей, а не установить истину, добавил Золотарев.

"А ведь цель правосудия – прежде всего, восстановить истину и воздать всем по заслугам. А об этом речи не идет. Соответственно, судьба этих дел — в лучшем случае назначат козлов отпущения. А в худшем – точно так же, ни шатко ни валко, будет идти процесс, который идет 3 года", – спрогнозировал политолог.

"Страна скатывается в воронку произвола и беспредела"

Золотарев также сообщил: подобное положение дел в Украине приводит к тому, что страну уже сравнивают даже с Сомали, "поскольку в Сомали худо-бедно удалось установить относительный правопорядок".

"Западные и бизнесмены, и политики прекрасно видят, что страна скатывается в воронку произвола и беспредела. Где правит бал не сила закона, а право силы. И целый ряд последних событий – в том числе в Днепре, – это подтверждают. А власть имеет феодальное понимание правосудия: есть закон для высшего сословия, есть закон для всех остальных. И все прекрасно понимают, что в такой стране никакие инвестиции, деньги не могут быть надежно защищены и гарантированы", – сообщил политолог.

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Эксперт уверен: достаточно посмотреть на цифры инвестиций в Украину, чтобы понять, что обычно из такой страны деньги бегут – не в нее, а из нее.