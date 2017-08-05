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    Золотарев: Украина скатывается в воронку произвола и беспредела

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    Хоть какие-то шансы на установление истины в громких резонансных делах мы можем получить только после смены политического режима, уверен политолог Андрей Золотарев.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом. В действиях нардепа нет состава преступления, говорится в постановлении следователя ГПУ. По мнению следователей, Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. 

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Дело Пашинского и справедливость не для всех

    При этом действия второго участника событий – Вячеслава Химикуса – признаны "общественно опасными". Напомним, прошлой зимой Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

    Закрытие дела против Пашинского вызвало большой резонанс в Украине: многие политологи и эксперты в сфере права раскритиковали решение. В целом же, в правоохранительной системе сложилась ситуация, при которой по резонансным делам с "политическим" флером либо вовсе не выносится вердиктов (дело о расстрелах на Майдане, 2 мая в Одессе, убийство Павла Шеремета), либо же приговоры оказываются спорными и неоднозначными. 

    Не по закону, а "договорняком"

    Но все эти дела объединяет то, что хоть какие-то шансы на установление истины мы можем получить только после смены политического режима, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.  

    "Понятно, что правда политически токсична для нынешнего картеля, находящегося у власти. Равно как с делом Пашинского: если бы поступили по закону, если бы на месте Пашинского был бы простой гражданин, он как минимум бы получил приговор и в лучшем для него случае – условный срок. Но такой подход чреват проблемами устойчивости и без того на ладан дышащей коалиции, что могло бы привести к нежелательным политическим последствиям. В итоге дело решили не по закону, а путем "договорняка". И это все увидели. Прекрасно увидели, насколько украинцы "равны" перед законом", – рассказал эксперт.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин о пустоте и расследованиях громких дел

    В то же время в деле о событиях 2 мая в Одессе, расстрелах на Майдане ключевая линия – найти козлов отпущения, на которых можно повесить смерти людей, а не установить истину, добавил Золотарев. 

    "А ведь цель правосудия – прежде всего, восстановить истину и воздать всем по заслугам. А об этом речи не идет. Соответственно, судьба этих дел — в лучшем случае назначат козлов отпущения. А в худшем – точно так же, ни шатко ни валко, будет идти процесс, который идет 3 года", – спрогнозировал политолог. 

    "Страна скатывается в воронку произвола и беспредела"

    Золотарев также сообщил: подобное положение дел в Украине приводит к тому, что страну уже сравнивают даже с Сомали, "поскольку в Сомали худо-бедно удалось установить относительный правопорядок". 

    "Западные и бизнесмены, и политики прекрасно видят, что страна скатывается в воронку произвола и беспредела. Где правит бал не сила закона, а право силы. И целый ряд последних событий – в том числе в Днепре, – это подтверждают. А власть имеет феодальное понимание правосудия: есть закон для высшего сословия, есть закон для всех остальных. И все прекрасно понимают, что в такой стране никакие инвестиции, деньги не могут быть надежно защищены и гарантированы", – сообщил политолог. 

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    Эксперт уверен: достаточно посмотреть на цифры инвестиций в Украину, чтобы понять, что обычно из такой страны деньги бегут – не в нее, а из нее. 

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