Был ли Айвазовский украинцем?

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Василий Стоякин, обозреватель

30 июля Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке: "в эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник – Иван Айвазовский. Уважайте наше наследие!".

На самом деле, нынешняя украинская власть весьма странно относится к культурному наследию. Хорошо уже то, что Иван Айвазовский не попал под декоммунизацию. Но во времена нынешние его бы наверняка внесли на сайт "Миротворец" и запретили бы въезд на Украину – пребывание в Крыму, который числится "оккупированной территорией", считается нарушением пограничного режима… Впрочем, во времена Айвазовского никто в страшном сне мог себе представить, что Украина – отдельное государство, а Крым входит в его состав.

Что же связывает Айвазовского с Украиной?

Родился Иван Константинович 29 июля 1817 года в Феодосии, и звали его от рождения Оганес Айвазян. Да-да – чистый армянин.

Само по себе это ни о чем не говорит. Не так уж давно мы видели, как армянин Арсен Аваков и грузин Михаил Саакашвили на русском языке доказывали друг-другу, кто из них больше украинец.

Правда, отец Айвазовского, Геворк Айвазян, приехал в Крым с Галичины, куда его предки переселились еще в XVIII веке. По некоторым данным, у Айвазянов были земельные владения в районе Львова. Надо, однако, отметить, что на Западной Украине была богатая армянская торговая диаспора. А армянская церковь находится в историческом центре Львова, на улице Армянской. Во Львове тех времен национальные общины селились отдельно. Русины (сейчас их принято называть "украинцами"), например, селились на улице Русской. Она идет параллельно Армянской, расстояние между ними – менее 200 метров. Это, пожалуй, все, что связывало галицких предков Айвазовского с Украиной и украинцами.

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А вот вся остальная биография Айвазовского с Украиной не связана, от слова "никак". Если, конечно, забыть лозунги типа "Крым – это Украина" (в те времена, повторю, они были не то, что неактуальны, а вообще непонятны).

Айвазовский окончил в Феодосии уездное училище, гимназию, а в 1833 году был зачислен в Академию художеств в Санкт-Петербурге за казенный кошт. Поддерживал его, кстати, градоначальник Александр Казначеев.

В 1837 года Айвазовский получил Большую золотую медаль Академии за картину "Штиль". Более того, в порядке исключения его было решено выпустить из Академии на два года раньше срока, отправить работать в Крым, а потом – за границу. И это – не смотря на конфликт с преподавателем Филиппом Таннером, который даже жаловался на него царю.

В 1839 году Айвазовский вернулся в Петербург, где получил аттестат об окончании Академии, свой первый чин и личное дворянство. В 1840-44 годах жил в Италии и Швейцарии, получив за это время две золотые медали – Парижской академии художеств и Папы Римского (за картину "Хаос. Сотворение мира").

В 1844 год Айвазовский возвращается в Россию и до конца жизни живет в Феодосии, хотя много путешествует. Он побывал во многих странах Европы, неоднократно ездил в Константинополь, посетил Египет и США.

Основная его работа – живописец Главного морского штаба. Причем должность ему была предоставлена с правом ношения мундира (при том, что на воинской службе они не состоял).

Айвазовский обладал огромной популярностью на флоте. Для работы ему предоставлялись чертежи кораблей, для него стреляли корабельные пушки (чтобы он мог рассмотреть траекторию полета ядра), Айвазовский даже участвовал в маневрах в Финском заливе и в высадке совершенно боевого морского десанта на Кавказе.

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В 1846 году (Айвазовскому – 29 лет, он только два года числится флотским живописцем) 6 военных кораблей во главе с флагманом черноморского флота "Двенадцать апостолов" под командованием будущего адмирала Владимира Корнилова прибыли в Феодосию, чтобы поздравить Айвазовского, когда тот отмечал свое возвращение в родной город и первое десятилетие своего творчества. На празднике также присутствовали адмирал Михаил Лазарев и градоначальник Александр Казначеев.

Рисовал Айвазовский в стиле романтизма (кстати, Павел Третьяков одновременно был недоволен и этим обстоятельством и тем, что Айвазовский, в его представлении, был слишком чиновником), но многие его картины, естественным образом, посвящены прославлению российской военного флота. В частности, его кисти принадлежит полотно "Смотр Черноморского флота в 1849 году", а также картины, посвященные важнейшим морским победам России – Чесме, Наварину, Синопу…

Айвазовский сделал огромный вклад в развитие родного города. Его усилиями в Феодосию были проложены железная дорога и водопровод, построен топливный терминал в порту. Он открыл в городе школу искусств и картинную галерею, инициировал постройку городского концертного зала. По своему проекту и на личные средства возвел фонтан памяти Казначеева.

В общем, получается у нас образ человека, который получил российское образование и всю жизни был связан с Россией и ее морским флотом. Причем на государственной службе достиг звания действительного статского советника (в военном ведомстве – генерал-аншеф или адмирал) и получил потомственное дворянство.

Он поддерживал какую-то связь с исторической родиной, и встречался, например, с Католикосом всех армян Мкртичем Хримяном, хотя собственно в Армении, кажется, так и не побывал. А вот обнаружить какие-то связи с Украиной, кроме жизни в Крыму, затруднительно.

Значит ли это, что его творческое наследие не имеет значения для Украины? Нет, не значит, конечно. Во-первых, Айвазовский – художник с мировым именем. Во-вторых, это российский художник и его творчество – наследие всех народов бывшей Российской империи.

P.S.: Злые языки, а именно – советник бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов (кстати – один из лучших украинских юристов) утверждает, что Петр Порошенко не просто так вспомнил о юбилее. В 2012 году Порошенко подарил Януковичу картину Айвазовского "Константинополь на заре". По словам Портнова, тогда Порошенко "хотел стать или мэром Киева или министром любого министерства". Так что для Порошенко слова о "наследии" имеют вполне конкретное денежное выражение.

P.P.S.: Директор "Института национальной памяти" Владимир Вятрович мечтает о законе о "деимперизации", по которому под запрет должна попасть любая историческая память о пребывании Украины в составе Российской империи. Просто интересно, будет ли по этому закону Айвазовский объявлен "украинцем" или же запрещен, как деятель искусств, воспевающий имперскую армию?