Порошенко в тени Айвазовского

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Петр Порошенко присоединился к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского. Сделал это президент в оригинальной – я бы сказал, своей – манере. Порошенко предложил почтить украинское наследие Айвазовского.

Абсурдность данного заявления очевидна. Айвазовского с Украиной связывает примерно столько же, сколько самого Порошенко с Арменией. На момент, когда в Феодосии родился художник ("Ованес, сын Айвазяна"), Крым принадлежал Российской империи. Сам Айвазовский воспитывался в традициях русской художественной школы. Учился он в Петербурге. Единственная ниточка, связывающая Айвазовского с Украиной – это его предки, по одной из версий, некоторое время жившие в Галиции. Тогда к чему столь неадекватные заявления?

Фокус в том, что они часть порочной системы. Украинские власти любили заниматься аналогичным и раньше. Любого выдающегося деятеля, которого хоть как-то можно было привязать к Украине, они тут же делали своим. Иногда для того были предпосылки, как, например, в случае с Гоголем или Булгаковым, но чаще это было жовто-блакитным притягиванием за уши.

Все подобные заявления проходят по категории историй вроде древних укров, наследников Атлантиды. Когда не чем особо гордиться, тогда нужно отыскать поводы для гордости. Любые. Вот и выдумывают разнообразные протоукраинские истории, вот и тащат на свою сторону известных людей – от Адама до Айвазовского. Лишь бы заполнить пустые места.

Пройдет время, мы увидим новые учебники истории, в которых Украина станет родиной и alma mater еще многих выдающихся деятелей. Начнут, конечно, с тех, кто так или иначе был связан с Крымом – от Чехова и Грибоедова до Асадова и Сельвинского.

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Абы було.

Такой modus operandi, по идее, должен повысить самооценку украинцев. Потому что достойный, великий соотечественник – это всегда повод для гордости. Мол, смотрите, нация рождает гениев. Это так, но только если гений действительно имеет отношение к месту. Если же нет, как в случае с Айвазовским, то это выглядит нелепо и комично.

Хуже – это выглядит слабостью, вскрывающей неполноценность того, кто делает подобные заявления. Порошенко может приписать украинское наследие и Айвазовскому, и Пушкину, но от этого те не свяжутся с Украиной. А вот пустоты, которые есть в истории страны, вскроются. И, точно выбеленные солнцем камни, будут зиять проплешины, свидетельствующие – с гениями скудно, гордиться особо не чем.

Но это лишь видимость, на самом деле. Потому что Украине есть чем гордиться. Эта славная земля дала миру немало гениев. О многих из них хорошо бы сказать особо, других – вспомнить, а творчество их в полной мере исследовать. Тогда не надо будет придумывать казенные и нелепые поводы для гордости. Будет свое, родное, подлинное.

При этом надо понимать, что многие из тех, кого родила украинская земля, действительно, были вынуждены покинуть ее. Отток в крупные города, из провинции в центр, никто не отменял. Работал и "московский пылесос", забирающий – чаще всего добровольно – лучших, как, например, представителей одесской литературной школы.

Но это – повод и стимул, чтобы воспитать новое поколение выдающихся украинцев. Тех, кого уважать будут во всем мире, как Яну Клочкову, Андрея Шевченко или Сергея Жадана. Однако сделать это можно лишь в культуре самоуважения, когда ты не заришься на чужое. А этого, к сожалению, нынешней Украине не хватает.

Она живет в состоянии обидчивого сравнения себя с Россией, и тема "старший брат" властвует над умами. А это – пагубная привычка, вирус, который лечить нужно. Сколь важно для Украины начать жить своим умом, а не постоянно – в каждой слове и в каждом действии – сравнивать себя с Россией, выдавая собственную ограниченность!

Самодостаточному государству, как и человеку, не надо этих сравнений. Он чувствует свою мощь, он чувствует в себе уверенность и движется к цели.

Избавится Украина от Россия-зависимости, начнет жить своим умом – сделает первый шаг в правильном направлении. А дальше необходимо будет задуматься и о подлинной украинской идентичности, основанной на коренных традициях, а не на искусственной бандеризации, чуждой самим украинцам и основанной на ненависти к другому (а если ты ненавидишь, значит, ты уже слаб, ты зависим).

Но это в будущем, а пока – маємо то, що маємо. И будем мати це очень долго. Украинская власть сделает еще немало странных заявлений, выдавая свою ограниченность, слабость и несамодостаточность. Ведь зависимость, она, прежде всего, в головах. И вот это наследие почитать не стоит. От него избавляться нужно.



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