Как помирились Александр Григорьевич c Петром Алексеевичем

Денис Гаевский, обозреватель

Главной целью визита Александра Лукашенко в Киев было продвижение белорусской продукции на украинский рынок, являющийся для Минска вторым по значимости после российского, притом в торговле с Украиной Беларусь имеет ежегодный профицит в размере нескольких миллиардов долларов (хотя по уровню экономического развития четверть века назад БССР явно уступала УССР). Цель была достигнута: в ходе Украинско-белорусского бизнес-форума были подписаны контракты на сумму более $45 млн; следующие форумы, правда регионального уровня, запланированы в Гомеле и Житомире. В планах Лукашенко – восстановить товарооборот с Украиной до ежегодных $8 млрд, как это было в лучшие времена (по итогам 2016 – $3,6 млрд).

Дождемся ли тех времен, когда зарубежные визиты представителей высшей украинской власти будут сопровождаться заключением выгодных контрактов, а не только выклянчиванием кредитов, оружия и санкций против РФ?! Вопрос риторический.

REUTERS Valentyn Ogirenko Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

Увы, но необходимо констатировать, что на сегодняшний день Украина, отказавшаяся от участия в евразийских интеграционных проектах, и Беларусь являются не столько экономическими партнерами, сколько конкурентами в системе международного разделения труда. Это касается таких отраслей, как агропромышленный комплекс, химпром и нефтехимия, машиностроение, энергетика (после достройки Островецкой АЭС Беларусь из нетто-импортера электроэнергии превратится в нетто-экспортера, а украинские генерирующие энергокомпании окончательно утратят белорусский рынок). Кроме того, Беларусь перебрала на себя значительную часть транзитных грузопотоков автомобильным и железнодорожным транспортом, направлявшихся из РФ через Украину. Притом грузооборот через Беларусь будет увеличиваться по мере реализации трансевразийского проекта Нового Шелкового пути, из которого выпала Украина с рассыпающейся транспортной инфраструктурой.

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К слову, в период спора между Москвой и Минском по нефтегазовому вопросу во второй половине прошлого года Украина сумела несколько подзаработать, осуществляя транзит иранской нефти в Беларусь. Окно возможностей прогнозируемо закрылось после личной встречи Лукашенко с Путиным в апреле 2017, таким образом последней надеждой на оживление нефтяного транзита через Украину остается разве что сотрудничество с Азербайджаном.

Где еще сохраняются кооперационные связи Украины с Беларусью, так это в сфере ВПК: наличествуют проекты по созданию системы ПРО "Стилет", ракетных комплексов "Скиф" и "Стугна-П", РСЗО "Полонез". Но стоит учесть, что Минск в плане военно-технического сотрудничества куда сильнее "завязан" на Москву, а глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Сергей Пашинский еще в прошлом году признал, что украинский оборонпром деградирует, лишаясь производственного потенциала.

Поскольку Минск является ключевой площадкой урегулирования конфликта на Донбассе, президенты Украины и Беларуси затронули и этот вопрос в ходе личной встречи. Вот тут и проявилась разница в подходах: если Александр Григорьевич заверил, что готов и дальше выполнять функции посредника, содействуя завершению конфликта, то Петр Алексеевич не упустил возможности в очередной раз заявить о "российской агрессии" и необходимости дальнейшего санкционного давления на РФ. Где государственный подход, а где узкокорпоративный – очевидно.

В целом же, Украина и Беларусь совершенно по-разному распорядились предоставившимися с 2014 года дипломатическими возможностями: если Минск добился снятия части западных санкций и увеличил уровень субъектности на международной арене, то киевские власти, получившие беспрецедентный уровень внешней поддержки три года назад, привели Украину, чуть ли не к состоянию международной изоляции – под заявления о "поддержке всем миром" последними союзниками Киева остаются разве что прибалтийские государства. Примечательно, что возглавляемый Павлом Климкиным МИД Украины, чей уровень профессионализма оказался наиболее низким за годы независимости, почти два года не мог согласовать кандидатуру посла Украины в Беларуси (с мая 2015 до февраля 2017 посольство Украины работало без посла), несмотря на то, что Минск является ключевой коммуникационной площадкой постсоветского пространства. А новоназначенный посол Игорь Кизим занялся не выполнением непосредственных обязанностей, а прежде всего медийной дискредитацией сентябрьских российско-белорусских учений "Запад-2017", которые, по мнению министра обороны Украины Степана Полторака, якобы могут быть использованы для агрессии против Украины и представляют опасность для Европы (что опроверг даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг).

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Словом, визит Александра Лукашенко в Киев заставил посмотреть на украинскую внешнюю политику и политику экономическую через призму белорусского опыта. Сбалансированный внешний курс (не только добрососедские отношения с РФ и Польшей, но и плодотворное сотрудничество с Китаем, что позволяет Беларуси извлекать транзитную ренту и развивать технопарки), развитие государством промышленности высокого передела, сохранение социального пакета, широкие гуманитарные права для всех этнических групп – все это востребовано в Украине. Вопрос лишь в том, появится ли в Украине политическая сила, способная реализовать подобные запросы.