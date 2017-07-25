"Единая страна" - ненужное вычеркнуть. О Дроздове и Романенко

Скриншот с Youtube

Роман Степняк

На телеканале "ZIK" случился мелкий инцидент, который вызвал необыкновенно широкую волну откликов в социальных сетях. Понарошку, или так получилось, но фигуранты обнажили несколько болевых точек текущего политического момента. Телеведущий Остап Дроздов и политолог Юрий Романенко не сошлись в вопросе о языке, на котором стоит продолжать строить независимую Украину, и разыграли классическую беспроигрышную партию на двоих.

Удаление на первой фразе

Дело было так. В меру популярный ведущий провинциального "ZIKа" Остап Дроздов пригласил к себе в студию всеядного политолога Юрия Романенко. Политолог, по его же словам, долго упирался, поскольку сильно занят наполнением своим творчеством других информационных ресурсов. Но после продолжающих полгода уговоров сдался, пришел на эфир у сел рядом с главным редактором информационного портала "Украина по-арабски" Мохаммадом Фараджаллахом. Мухаммад по-русски разговаривает, арабским владеет как родным, а по-украински ни бум-бум. Во всяком случае ведущий о языковых предпочтениях не стал гостя даже спрашивать. Зато к Романенко обратился с требованием в его присутствии разговаривать исключительно по-украински.

Касательно украинского самого Остапа распространяться не буду. Он значительно отличается не только от "харьковского русского" Романенко, но и от традиционно полтавского украинского, который до недавних пор принято было считать эталонным. В последнее время, правда, все смешалось, на центральном телевидении все чаще слышится по меткому выражению Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаила Чаплыги, суржик "интеллигенции с Радехова", к коему отношение имеет и ведущий "ZIKа".

Но бог с ними, с акцентами, тут надо брать выше. Едва начался диалог, едва Романенко успел сказать: "Ну, я считаю, что…", как фраза была прервана. Остап настаивал: "Але я вас просив українською…". Юрий по-украински возразил: "Але я не хочу". – "Тоді залиште будь ласку студію". – "Добре, без проблем".

Ведущий и гость равнодушно пожали друг другу руку, и тут встрепенулся Мохаммад Фараджаллах: "А я? Я же тоже …" — "Ви можете залишитася, з вами інша мова".

"Хвиля" возмущения

Остап выложил инцидент в сеть. Юрий написал гневный текст на своем сайте "Хвиля". Где-то вещи правильные, где-то спорные. Ни про что досталось бедному арабу. Романенко упрекнул Дроздова в предвзятом отношении к представителю арабской цивилизации, мол, галицкий интеллигент напрасно считает, что "этот гость, будучи арабом по происхождению не способен выучить украинский язык". Более того, Юрию показалось, что "ведущий по религии, цвету кожи и прочим признакам, ведомым ему одному "определяет", кто "достоин» говорить на украинском, а кому можно сделать "скидку". Таким образом, мы ещё имеем случай расизма в прямом эфире под прикрытием фигового листка "авторского формата".

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А далее о себе любимом и возглавляемом им "Украинском Институте Будущего", от одного названия которого чем-то из далекой советской фантастики. Является ли Институт серьезным исследовательским центром, широкому кругу неизвестно, но Романенко утверждает, что именно по его данным "проблема языка появляется на самых низших местах в ранге предпочтений респондентов". Такой вывод более серьезные социологи сделали давно и без участия "института будущего", но для политтехнолога собственный пиар – вкуснее любой интеллектуальной пищи.

Перечислять оправдательно-назидательные мотивы, которыми пресыщен его текст, не стоит, все желающие могут найти его в Интернете. Отмечу разве одну ремарку: Романенко бьет себя в патриотическую грудь, чтобы не дай Бог никто не заподозрил его в симпатиях к соседней стране: "Я не даю комментарии российским СМИ с 2014 года по известным причинам. Поэтому звонить мне бесполезно. Я считаю, что мы в Украине способны достичь консенсуса относительно внутренних проблем без внешней помощи и подсказок". Тут я вынужден затаить ироническую ухмылку, представив себе, как за комментариями к господину Романенко выстраиваются корреспонденты "НТВ", "Россия-24" и прочих "Раша Тудей".

"ZIK" против "Института Будущего"

Романенко говорит правильно, подчеркивая, что "мы должны быть крайне осторожны и деликатны в языковой, гендерной, религиозной, этнической сферах". Но именно это он делает, обостряя дискуссию с Остапом Дроздовым. Оба прекрасно понимают, что "запад есть запад, а восток есть восток и вместе им никогда не сойтись", а сейчас пришло время на этих противоречиях поиграть. В очередной раз проявить усилия, чтобы напомнить украинцам, что выборы неизбежны, как крах коммунизма, и пора сосредотачиваться под знаменами тех или иных политических сил.

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Помните, как делили Украину на сорта в дореволюционные времена. Как состязались партии в том, кто больнее ударит по той части электората, который ни при каких обстоятельствах не отдаст им свои голоса. Технологию такого раздела переписывали друг на друга и усердно подливали масла в огонь. Борьба за мову, которая не имеет приоритетного значения для большинства населения страны, ставили во главу угла. Это, в конце концов, привело к гражданскому конфликту и тысячам невинных жертв.

На какое-то время пыл пропал, президентские и парламентские выборы прошли под лозунгом "Едина краiна – Единая страна". Этот лозунг еще можно встретить на забытых билбордах. Но за окном вновь назревают выборы и время обращает украинский политикум к его первобытным истокам. Шестое чувство не изменило ни Дроздову, ни Романенко. Инцидент на телеканале "ZIK" и волна категорических суждений с обоих сторон лишь один из первых тому звонок. Да, политтехнологам пришлось внести некоторые поправки, что откровенно продемонстрировал Юрий Романенко, убрав из русского языка российский смысл. Вот только выдержит ли страна, которую опять толкают на те же грабли?