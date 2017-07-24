У власти повестка иллюзий исчерпана, что дальше?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Фактически Украина поставлена перед выбором: продолжать платить непомерную плату за поддержание иллюзий о "полноценном вхождении в семью европейских народов" или начать дрейф в сторону реальности. В которой, увы, нет перспектив ни вступления в ЕС, ни даже "продажи" своего мужского населения в войсковые подразделения НАТО. Причины объективны и очевидны. Евросоюз пережил иллюзию, что политика расширения автоматически приведет к эффекту экономического роста. На практике такая установка привела к экономическому кризису и нарастанию волны евроскептицизма среди немалой части населения ЕС. Потому, пока Европа не оправится от собственных проблем, рассчитывать, что она взвалит на свои плечи чужие, едва ли стоит. А для стабилизации и выхода из системного кризиса всего Евросоюза потребуются десятилетия.

Вступление в НАТО без решения проблем территориальных претензий и с "замороженным" военным конфликтом на востоке, тоже из серии политической "маниловщины". Хотя, по мнению ряда экспертов, Петр Порошенко озвучил эту тему исключительно ради того, чтобы в перспективе, если Вашингтон потребует от него примирения с РФ, иметь дополнительную опцию для торгов. Например, Москва, в рамках большой сделки между США и Россией, платит Киеву контрибуцию в виде определенных экономических преференций, а взамен Украина отказывается "навсегда" от своих НАТО-амбиций. И возвращается к статусу внеблокового государства. Не только де-факто, но и прописывая это в своих, неких пакетных обязательствах перед РФ. Возможно – вариант.

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Безусловно, проект "европейская Украина" по принципу тотального отказа от сотрудничества, хотя бы экономического, с Россией, обречен на банкротство. Квоты продаж украинских товаров в ЕС даже порядково не приближаются к объемам потерь от утраты рынков в РФ. И, вероятно, не приблизятся никогда. Игры, включая судебные, с Газпромом, привели к тому, что наша ГТС не сегодня-завтра станет грудой никому не нужного металлолома. В такой же зоне риска оказалась атомная энергетика страны. Отказ от российских ТВЭЛ-ов и перевод отечественных АЭС на американское ядерное топливо в условиях, когда заокеанский поставщик объявил о банкротстве, в близкой перспективе может оказаться убийственным, как для атомной генерации, как отрасли, так и в технологическом аспекте. Судьба украинского химпрома, тяжелой промышленности, прежде всего в сфере ВПК, авиастроения, кораблестроения и прочего наследия советского режима вот-вот перейдет грань, за которой все это восстановить будет невозможно никогда. Список потерь от реализации иллюзии "нам в Европу и за это мы готовы платить любую цену" можно еще продолжать и продолжать. Эти потери уже привели к тому, что две три госбюджета страны состоят из заимствований. С такими темпами за год-два он будет целиком "долговым".

Что же дальше? Пирамида иллюзий евровыбора Украины долгое время прочно стояла на экономическом благополучии от кооперации с РФ. Почти четверть века. Однако потеря этой основы уже показывает иллюзорную природу евроожиданий Киева. Утрата суверенитета госбюджета поставило под вопрос окончательную потерю суверенитета политического. Украина сегодня перестала быть способной экономически поддерживать свою государственность. Обрушение бюджетной финансовой пирамиды, которая базируется исключительно на кредитах МВФ, помощи ЕС, США, ВБ, реструктуризаций долговых обязательств, рано или поздно эту проблему обнажит до разрушительной. Отсрочки по платежам кредиторам вечными быть не могут. Тем более, что единственным ликвидным залогом осталась украинская земля. Отдать ее в пользу сельхозТНК и все, приплыли. Позиция МВФ, который перенес, выделение очередного копеечного транша Украине, по фактической причине отказа ВР принять закон о распродаже сельхозугодий, показывает, что ничего иного взамен паре миллиардов долларов от нас не ждут и не хотят. Хотя реальная стоимость такого актива, как плодородная украинская земля – сотни триллионов долларов. Резаной бумаги в обмен на землю, для воспроизводства уровня плодородия которой природе потребуется не одно тысячелетие, а современной мелиорации – десятки лет.

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Можно смело предположить, что после исполнения всех требований МВФ, транши и реструктуризации прекратятся. И последуют счета. Кредиторам, после законодательного оформления своих притязаний, не нужна будет ни свора вороватых чиновников, ни пенсионеры, ни инвалиды и пр. балласт латифундистской Украины. Все что им потребуются: полиция, частные армии для подавления восстаний "рабов" и хорошо развитая инфраструктура для вывоза урожаев. Несогласные и трудоспособные могут воспользоваться безвизом, чтобы пополнить ряды нелегально работающих в Европе мигрантов.

В отличие от Барака Обамы Дональд Трамп в своей еще неокрепшей внешней политике руководствуется принципом выхода из всех проектов, которые истощают ресурсы США. Его цель – поднять Америку за счет процессов внутреннего роста. И он намерен для реализации этой цели минимизировать затраты и усилия на бесперспективных, с точки зрения внутреннего экономического роста США, направлениях, включая конфликт Украина – РФ. Такой подход создает уникальную возможность для Петра Порошенко и тех представителей элиты, кто сознает в полной мере убийственность нынешнего курса, под прикрытием администрации Трампа и при ее поддержке начать процесс перезагрузки в стране, с очищением власти от "ястребов", и заканчивая, возможно "серым" непубличным способом восстановление экономических отношений с РФ. Только такой подход может позволить начать наполнять украинский бюджет не кредитами, а валютной выручкой от работы на рынках России. Начать процесс восстановления промышленного потенциала, наращивание рабочих мест. Избежать техногенных катастроф на ГТС, АЭС и пр.

Вопрос заключается в одном: хватит ли решимости президенту пойти на конфликт с партией войны, для которой подобный сценарий сулит не только потерю гешефтов на военном бюджете, но и реальное уголовное преследование. А потому сопротивление будет жестким. Или предпочтет пустить все на самотек в ожидании: куда кривая вывезет.

Возможно нынешний визит Лукашенко в Киев, как раз об этом окне возможностей. По крайней мере, в части "серого" экспорта украинской продукции в Россию с клеймом "произведено в Беларуси". Ведь тот же российский опыт импортозамещения комплектующих для ВС РФ, показал, хотя бы на примере продукции "Зоря-Машпроект", что заместить, увы непросто. Даже при масштабных вложениях. Косвенно предположение о восстановлении части украино-российской кооперации через посредничество Минска подтверждают заявленные объемы будущей торговли двух стран: более 8 млрд. долларов в год… В ближайшей перспективе.