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    Клуб обозревателей

    Украинское лобби в Вашингтоне: политика вперемешку с энергетикой

    (обновлено: )15711
    Пожалуй, уже можно сделать некоторые выводы о приоритетах США на постсоветском пространстве. Вашингтон продвигает, и будет продвигать свои интересы в области энергетики в ущерб европейским.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    Иннокентий Адясов, политэксперт

    Что хочет Киев от Вашингтона и Вашингтон от Киева?              

    Итоги недавнего визита Петра Порошенко в США можно разделить на тактические и стратегические. Среди первых – попытки добиться от США летального оружия (пусть даже поставки будут идти на возмездной основе в кредит), расширения доступа украинских товаров на рынок США, предоставления гарантий для новых заимствований  Украины за рубежом. 

    Среди стратегических – добиться поддержки Вашингтона в вопросе блокировки "Северного потока —2" и убедить Дональда Трампа согласиться на фактическую ревизию Минского формата.  

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    Еще весной этого года глава МИД Украины выдвинул идею так называемого "Будапештского формата" – новой переговорной группы в составе США, России, Великобритании, Украины (то есть стран-подписантов так называемого "Будапештского меморандума").

    Однако Вашингтон пока не выразил своего официального отношения к этой инициативе.

    И, безусловно, Порошенко преследует цель заручиться поддержкой Вашингтона как для себя лично на предстоящих президентских выборах, так и для своей политической силы – БПП накануне возможных досрочных выборов во ВРУ. 

    Не секрет, что на Банковой весьма ревниво следили за визитами в Вашингтон Юлии Тимошенко и ее встречами с представителями республиканской администрации. 

    Как глубоко Вашингтон готов втягиваться в украинский кризис?  

    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    @ChristopherJM
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    Дональд Трамп находится под беспрецедентным давлением как американской прессы, так и Конгресса, которые требуют от него более решительных действий в отношении России. 

    Причем Конгресс (в обеих палатах которого давно образовалась своеобразная группа «друзей Украины») явно решил взять инициативу по ужесточению антироссийских санкций в свои руки. Принятием резолюции о санкциях Конгресс загоняет Трампа в угол. Если санкции приобретут силу закона, они не смогут быть отменены указом президента. 

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    Конгрессмен Рик Ларсен уже заявил, что Конгресс может включить в бюджет на 2018 год расходы на поставку летального оружия в Украину.  

    Ранее такое решение блокировал прошлый президент США Барак Обама, но он был явно свободней в своих внешнеполитических решениях, чем сейчас Дональд Трамп. 

    Судя по всему, администрация Порошенко не жалеет средств на финансирование лоббистских групп за рубежом.

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    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Эксперт: выводы спецсекретаря США по Украине будут неутешительными

    Кого можно отнести к условной "проукраинской партии" непосредственно в администрации Трампа? 

    Ясно, что куратором украинского направления становится вице-президент Майкл Пенс. Сложно назвать его позицию в российско-украинском конфликте хотя бы нейтральной

    Близок к позиции Пенса и советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, хотя он и не отвергает возможных переговоров с Москвой по разрешению кризиса на востоке Украины. 

    Среди открытых антироссийских "ястребов" в украинском вопросе глава Пентагона Джеймс Мэттис и недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. 

    Стоит упомянуть, что с 2011 года Волкер работал в лоббистской компании BGR Group. Именно эту компанию, чьи владельцы связаны с Республиканской партией США, наняла администрация президента Порошенко для продвижения интересов Киева в Белом доме.

    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    УНИАН
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    Позиция главы Госдепа США Тиллерсона, который  ранее призывал к поиску компромисса с Россией по вопросу Донбасса, тоже становится все более жесткой. Выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Тиллерсон предложил, чтобы власти Украины и России "пришли к решению, удовлетворяющему обе стороны, действуя в рамках "структуры, которая отличается от "Минска", но в тоже время нацелена реализовать цели "Минска".

    То есть госсекретарь США допустил появление нового, возможно, прямого  формата переговоров между Москвой и Киевом. Но пока непонятно, какую роль в новом переговорном формате Вашингтон отводит себе.

    Встреча Дональда Трампа и Владимира  Путина в Гамбурге так и не дала четкого ответа на вопрос, в каком  формате Москва и Вашингтон будут взаимодействовать в украинском конфликте и будут ли взаимодействовать  вообще (создание группы Волкер-Сурков – это, скорее, дань дипломатическому протоколу, хотя Волкера в ближайшее время ожидают в Москве).      

    Пока Трампу через республиканское большинство в Конгрессе (оно далеко не едино) удается оттянуть принятие новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Но делать это ему все сложнее.

    Американские энергоресурсы впереди политики   

    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Попытка номер три. США предлагают и Киеву добычу углеводородов

    Сейчас Вашингтон только нащупывает свое место в политических процессах на постсоветском пространстве. Но один приоритет администрация Трампа уже четко определила – продвижение американских энергоносителей на все бывшее пространство СССР. 

    Ожидаемо особое внимание уделяется Украине. 

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    Практически сразу после визита в Вашингтон Порошенко заявил, что   Украина договорилась с США о возможности закупки 2 миллионов тонн угля вместо поставок из "народных республик". При этом в 2017 году стоимость металлургического угля из США выросла почти втрое, с 71 до 206 долларов за тонну.

    Кроме этого, как отметил Порошенко, Украина и США договорились об увеличении доли американского поставщика ядерного топлива — компании Westinghouse для поставок на украинские АЭС. "Надеюсь, что (прирост) нам удастся довести до 55%", – уточнил он.

    Решение весьма странное, так как Westinghouse находится в состоянии банкротства. 

    Порошенко также сообщил, что достигнута договоренность о визите министра энергетики США Рика Перри в Киев в августе 2017 года. Уже сейчас ясно, что во время этого визита будет обсуждаться  вопрос поставок американского СПГ на Украину. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Трамп не скрывает, что хочет воспользоваться успехами "сланцевой революции" и начать газовую экспансию в Восточную и Центральную Европу. 

    Для этой экспансии есть два больших препятствия – первое, разумеется, это газпромовский проект "Северный поток 2".  

    Кроме того, в Восточной и Центральной Европе есть только один регазификационный терминал по приему СПГ – в польском Свиноустье.  

    Именно в Свиноустье планируется завозить топливо из США (что обсуждалось на саммите "Трех морей" в Варшаве с участием Трампа). 

    При этом сжиженный газ на сегодняшний день дороже трубопроводного примерно на 30%. Но украинские власти уже выразили готовность платить за американский газ втридорога в рамках "энергетической независимости от России". 

    Пробные поставки американского СПГ согласованы с Польшей и Литвой. 

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Lietuvos Dujų Tiekimas (LDT), которая входит в группу компаний Lietuvos Energija, подписала с U.S. Cheniere Marketing International контракт на поставку сжиженного газа и уже оплатила его. Поставка ожидается в августе. СПГ будет храниться в судне-терминале "Независимость" в Клайпеде. 

    Возможно расширение поставок в Эстонию и Латвию.

    Вашингтон продвигает свои интересы в области энергетики в ущерб Европе, отмечают многие европейские эксперты, например, германский дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В настоящее время в Германии проходят закрытые пятидневные слушания заинтересованных ведомств по "Северному потоку 2".

    Но можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа и дальше будет делать все для выдавливания российского газового концерна с рынков постсоветских стран. 

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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