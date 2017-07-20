Украинское лобби в Вашингтоне: политика вперемешку с энергетикой

Иннокентий Адясов, политэксперт

Что хочет Киев от Вашингтона и Вашингтон от Киева?

Итоги недавнего визита Петра Порошенко в США можно разделить на тактические и стратегические. Среди первых – попытки добиться от США летального оружия (пусть даже поставки будут идти на возмездной основе в кредит), расширения доступа украинских товаров на рынок США, предоставления гарантий для новых заимствований Украины за рубежом.

Среди стратегических – добиться поддержки Вашингтона в вопросе блокировки "Северного потока —2" и убедить Дональда Трампа согласиться на фактическую ревизию Минского формата.

Еще весной этого года глава МИД Украины выдвинул идею так называемого "Будапештского формата" – новой переговорной группы в составе США, России, Великобритании, Украины (то есть стран-подписантов так называемого "Будапештского меморандума").

Однако Вашингтон пока не выразил своего официального отношения к этой инициативе.

И, безусловно, Порошенко преследует цель заручиться поддержкой Вашингтона как для себя лично на предстоящих президентских выборах, так и для своей политической силы – БПП накануне возможных досрочных выборов во ВРУ.

Не секрет, что на Банковой весьма ревниво следили за визитами в Вашингтон Юлии Тимошенко и ее встречами с представителями республиканской администрации.

Как глубоко Вашингтон готов втягиваться в украинский кризис?

Дональд Трамп находится под беспрецедентным давлением как американской прессы, так и Конгресса, которые требуют от него более решительных действий в отношении России.

Причем Конгресс (в обеих палатах которого давно образовалась своеобразная группа «друзей Украины») явно решил взять инициативу по ужесточению антироссийских санкций в свои руки. Принятием резолюции о санкциях Конгресс загоняет Трампа в угол. Если санкции приобретут силу закона, они не смогут быть отменены указом президента.

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Конгрессмен Рик Ларсен уже заявил, что Конгресс может включить в бюджет на 2018 год расходы на поставку летального оружия в Украину.

Ранее такое решение блокировал прошлый президент США Барак Обама, но он был явно свободней в своих внешнеполитических решениях, чем сейчас Дональд Трамп.

Судя по всему, администрация Порошенко не жалеет средств на финансирование лоббистских групп за рубежом.

Кого можно отнести к условной "проукраинской партии" непосредственно в администрации Трампа?

Ясно, что куратором украинского направления становится вице-президент Майкл Пенс. Сложно назвать его позицию в российско-украинском конфликте хотя бы нейтральной

Близок к позиции Пенса и советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, хотя он и не отвергает возможных переговоров с Москвой по разрешению кризиса на востоке Украины.

Среди открытых антироссийских "ястребов" в украинском вопросе глава Пентагона Джеймс Мэттис и недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Стоит упомянуть, что с 2011 года Волкер работал в лоббистской компании BGR Group. Именно эту компанию, чьи владельцы связаны с Республиканской партией США, наняла администрация президента Порошенко для продвижения интересов Киева в Белом доме.

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Позиция главы Госдепа США Тиллерсона, который ранее призывал к поиску компромисса с Россией по вопросу Донбасса, тоже становится все более жесткой. Выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Тиллерсон предложил, чтобы власти Украины и России "пришли к решению, удовлетворяющему обе стороны, действуя в рамках "структуры, которая отличается от "Минска", но в тоже время нацелена реализовать цели "Минска".

То есть госсекретарь США допустил появление нового, возможно, прямого формата переговоров между Москвой и Киевом. Но пока непонятно, какую роль в новом переговорном формате Вашингтон отводит себе.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге так и не дала четкого ответа на вопрос, в каком формате Москва и Вашингтон будут взаимодействовать в украинском конфликте и будут ли взаимодействовать вообще (создание группы Волкер-Сурков – это, скорее, дань дипломатическому протоколу, хотя Волкера в ближайшее время ожидают в Москве).

Пока Трампу через республиканское большинство в Конгрессе (оно далеко не едино) удается оттянуть принятие новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Но делать это ему все сложнее.

Американские энергоресурсы впереди политики

Сейчас Вашингтон только нащупывает свое место в политических процессах на постсоветском пространстве. Но один приоритет администрация Трампа уже четко определила – продвижение американских энергоносителей на все бывшее пространство СССР.

Ожидаемо особое внимание уделяется Украине.

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Практически сразу после визита в Вашингтон Порошенко заявил, что Украина договорилась с США о возможности закупки 2 миллионов тонн угля вместо поставок из "народных республик". При этом в 2017 году стоимость металлургического угля из США выросла почти втрое, с 71 до 206 долларов за тонну.

Кроме этого, как отметил Порошенко, Украина и США договорились об увеличении доли американского поставщика ядерного топлива — компании Westinghouse для поставок на украинские АЭС. "Надеюсь, что (прирост) нам удастся довести до 55%", – уточнил он.

Решение весьма странное, так как Westinghouse находится в состоянии банкротства.

Порошенко также сообщил, что достигнута договоренность о визите министра энергетики США Рика Перри в Киев в августе 2017 года. Уже сейчас ясно, что во время этого визита будет обсуждаться вопрос поставок американского СПГ на Украину.

Трамп не скрывает, что хочет воспользоваться успехами "сланцевой революции" и начать газовую экспансию в Восточную и Центральную Европу.

Для этой экспансии есть два больших препятствия – первое, разумеется, это газпромовский проект "Северный поток 2".

Кроме того, в Восточной и Центральной Европе есть только один регазификационный терминал по приему СПГ – в польском Свиноустье.

Именно в Свиноустье планируется завозить топливо из США (что обсуждалось на саммите "Трех морей" в Варшаве с участием Трампа).

При этом сжиженный газ на сегодняшний день дороже трубопроводного примерно на 30%. Но украинские власти уже выразили готовность платить за американский газ втридорога в рамках "энергетической независимости от России".

Пробные поставки американского СПГ согласованы с Польшей и Литвой.

Lietuvos Dujų Tiekimas (LDT), которая входит в группу компаний Lietuvos Energija, подписала с U.S. Cheniere Marketing International контракт на поставку сжиженного газа и уже оплатила его. Поставка ожидается в августе. СПГ будет храниться в судне-терминале "Независимость" в Клайпеде.

Возможно расширение поставок в Эстонию и Латвию.

Вашингтон продвигает свои интересы в области энергетики в ущерб Европе, отмечают многие европейские эксперты, например, германский дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В настоящее время в Германии проходят закрытые пятидневные слушания заинтересованных ведомств по "Северному потоку 2".

Но можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа и дальше будет делать все для выдавливания российского газового концерна с рынков постсоветских стран.

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