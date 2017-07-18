Коболев лоббируют схему преобразования ПХГ Украины в "сырьевой" придаток ЕС

РИА Новости Украина

"Нафтогаз" заявил, что Украина и ЕС начали проект изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Проект финансируется и координируется офисом представительства ЕС в Украине.

"В мероприятии приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Секретариата энергетического сообщества, ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и международные консультанты, отобранные ЕС. Реализовывать проект будет консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХГ (Storengy) и международная юридическая фирма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)", — сообщили в "Нафтогазе".

Заявление и ситуацию комментирует член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Процесс изучения вопроса работы ПХГ Украины якобы должен помочь определить оптимальную модель функционирования подземных хранилищ. Однако, на самом деле, "Нафтогаз" под председательством Андрея Коболева и европейские партнеры хотят легализовать модель работы ПХГ, которая приведет к окончательному финансовому и техническому упадку газовых хранилищ Украины.

Участие в процессе изучения французского оператора Storengy вызывает непонимание, поскольку эта компания не может выступить эффективным партнером и даже консультантом для ПХГ Украины. Сфера их интересов далека от двух важных для Украины вопросов: использование транзитного потенциала ПХГ и создания хаба-биржи для торговли газом в Восточной Европе. Украина уже это проходила. Это, если можно сравнить, очередные "грузинские", "литовские", "польские", "британские" или "американские" реформаторы, которые в конечном итоге оказываются такими же вороватыми и циничными как и свои родные, украинские политики или менеджеры.

Так называемые европейские партнеры Украины, руководство "Нафтогаза", в частности председатель правления компании Коболев, фактически лоббируют коррупционную по своей сути схему преобразования ПХГ Украины в "сырьевой" придаток в подземные хранилища Западной Европы. Также такая модель предполагает, что Украина фактически выталкивают из перспективного направления создания "хаба", площадки для торговли газом или биржи. Подземные хранилища газа будут играть только роль "сырьевого" или "ресурсного" придатка к рынку газа в ЕС. Можно сравнить с аграрным сектором, где Евросоюз даже не предлагает, а также настойчиво указывает Украине место сырьевого придатка.

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И это понятно. Никто в ЕС даже не помышляет о том, чтобы поделиться с Украиной доходами от хранения и транспортировки газа. Наоборот, постараются забрать существующие транзитные и биржевые возможности ПХГ Украины, а также "похоронить" перспективы, которые имеют ПХГ Украины. Тем самым Украина будет играть роль младшего партнера и слуги в такой модели использования подземных хранилищ Украины.

Модель работы ПХГ, которую предлагают европейские консультанты, лишена экономической логики и абсолютно не защищает национальные интересы Украины в энергетическом секторе. Украина откровенно навязывают экономически невыгодную схему использования ПХГ, которая принесет убытки, а также приведет к дальнейшему снижению закачки газа в ПХГ.

В этом контексте сотрудничество с ЕС давно себя скомпрометировало и не оправдало, а потому нужно разрывать такие отношения и налаживать работу с отдельными европейскими странами и компаниями.

Украине и "Нафтогазу" нельзя слепо выполнять указания партнеров по ЕС. Единственным оптимальным партнером может быть Центрально-европейский газовый хаб (CEGH), который известен также как "Баумгартен". Физические объемы торговли газом на CEGH действительно вдвое меньше, чем на других площадках ЕС (TTF Нидерланды, NCG Германия, NBP Великобритания). Но именно с CEGH (Баумгартен) можно было бы совместно развивать рынок хранения и транспортировки газа Центральной и Восточной Европы. И в данном случае можно было бы рассчитывать на самостоятельность украинского проекта по использованию подземных хранилищ в ЕС, а не просто играть роль "младшего партнера".

Вина за тихую и ползучую сдачу интересов Украины в сфере использования подземного хранилища газа лежит исключительно на "Нафтогазе Украины" и его председателе Андрее Коболеве, которые уже четвертый год подряд занимает пассивную позицию в переговорах с ЕС. Поэтому неудивительно, что сейчас "Нафтогаз" и Коболев слабовольно выполняют указания европейских консультантов и других международных компаний, Еврокомиссии, других исполнительных органов ЕС.

При этом хорошо видно как ЕС "помогает" Украине в борьбе с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком". В результате европейские компании финансируют строительство "Северного потока-2", а Турция и Россия самостоятельно начали работы по строительству "Турецкого потока".

Похожая история может ожидать и подземные хранилища Украины. После этой очередной реформы, которую возглавляют "Нафтогаз" и ЕС, ПХГ вообще перестанут играть важную роль для транзита газа в ЕС. И таким образом газовый транзитный потенциал Украины будет абсолютно уничтожен, сказал в своем комментарии РИА Новости Украина член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.