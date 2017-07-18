Жданов о внеочередном призыве в ВСУ

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Внеочередной призыв в армию ожидает украинцев в августе. Повестки получат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Их будут забирать на службу в Национальную гвардию.

В апреле этого года на срочную службу в армию пошли более 14 тысяч украинцев. Внеочередной призыв в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт Олег Жданов.

Следующий призыв должен быть в октябре-ноябре?

— Это, опять же, говорит о том, что — огромная дыра в укомплектованности вооруженных сил, тех контрактников, которые в очереди должны стоять в военкомате, чтобы подписать контракт, их реально нет. То есть пакет, предлагаемый государством на сегодня для контрактной службы, не соответствует реалиям службы.

Поэтому вооруженные силы вынуждены, в том числе и Нацгвардия, и Государственная пограничная служба, забирать солдат на срочную службу за счет планового и непланового призывов.

Чем призыв отличается от мобилизации?

— Разница в том, что это идет призыв на действительную военную службу, срочную службу, то есть согласно закону Украины о всеобщей воинской обязанности. Молодой человек призывается и служит рядовым солдатом 18 месяцев, после этого может либо подписать контакт с вооруженными силами, либо демобилизоваться и уйти на гражданку.

Мобилизация – это когда мы укомплектовываем вооруженные силы или силовые структуры за счет мобресурса, то есть те, кто уже когда-то служил и на сегодняшний день находится в запасе. Вот этим и отличается.

И мобилизация может проводиться согласно указу президента и по согласованию с ВР и на определенный период, где указывается возраст, где указывается численность мобилизованных и на какой период.

То есть набирают не будущих резервистов?

— Любой солдат, отслуживший в лавах ВСУ, он впоследствии становится военнослужащим запаса, из которых потом формируется мобилизационный резерв страны. Он автоматически после окончания службы становится военнослужащим запаса.

Почему набирают именно ребят от 20 до 27 лет?

— У нас президент прошлый раз объяснил эту ситуацию. У нас по закону могут призывать, пока не исполнится полных 28 лет. Человек является призывного возраста согласно закону Украины о всеобщей воинской обязанности.

Когда началось АТО, президент сказал, что до 20 лет не призывать и в зону АТО срочников не посылать. Вот это были два таких ограничения для срочников. Поэтому возраст призыва — от 20 до 27 лет согласно закону.

Чем будут заниматься эти молодые люди?

— На сегодняшний день Генштаб держит слово и выполняет распоряжение президента, то есть солдат-срочников из состава ВСУ в зоне АТО нет. Поэтому будем надеяться, что эта тенденция сохранится.

Что касается Нацгвардии, там у них только одноподразделение и оно укомплектовано исключительно контрактниками. Поэтому там тоже срочников в зоне АТО нет.

Насколько серьезен недобор военных?

— Больше всего некомплект составляет в ВСУ, и сама ситуация, что назначается внеочередной призыв, говорит, что с кадрами там, действительно, очень большая проблема, которая может повлиять на боеспособность воинских частей.

Судя по тому, что сейчас планируют, то добирать будут и в погранслужбу, и в Нацгвардию, то есть там, в принципе, тоже есть проблемы с укомплектованностью, особенно сейчас в пограничной службе.

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Почему часто мы слышим бравурные отчеты о наборе на контракт?

— Потому что популизм наших политиков – это главное качество, к сожалению. Поэтому мы все время слышим, что у нас самая сильная армия в мире, что у нас самая большая, высокая боеспособность и прочее, а при этом мы воюем вооружением старым советским, укомплектовать до сих пор не можем, то призываем офицеров запаса, которые никогда не служили, то объявляем внеочередной призыв…

Пока это чистейшей воды популизм.

Целесообразно ли проводить внеочередной призыв в сезон отпусков?

— Тут, я так понимаю, сроки призыва определяют не тем, что в отпуске люди или на местах, а сроки призыва определяются тем, что в армии некому в наряд сходить. Поэтому они в катастрофическом, в пожарном порядке объявляют внеочередной призыв.

Вы правильно заметили, что многие люди отсутствуют, в том числе, и в стране, и военкомы сейчас будут бегать и вручать эти повестки для того, чтобы набрать необходимое количество призывников согласно указу президента.

У вас есть информация, что происходит с коррупцией в военкоматах?

— Она никуда не делать, в принципе, есть. Дело в том, что мы не проводили никакой ни люстрации, ни чистки кадров, ничего не было.

Фактически мы это все спустили на тормозах, и на сегодняшний день военкоматы работают в том же режиме, как и в старые добрые времена, то есть когда все хотели, как говорится, откосить от армии, тогда платили военкому.

То есть коррупционная составляющая как была, так и осталась, никуда она не делась.

Что угрожает тем, кто уклоняется от службы в армии?

— Уклонистам будет угрожать уголовная ответственность согласно закону Украины. То есть тот, кто получит повестку, распишется за нее и не явится в военкомат в установленный строк, значит, военная прокуратура возбудит уголовное дело. И есть все шансы получить реальный строк за это.

Напомним, также Олег Жданов заявил в эфире "ГС", что в Украине отсутствует программа развития обороноспособности страны, поэтому никто не знает, сколько средств необходимо выделить на тот или иной сектор безопасности.

Ранее эксперт аналитической группы "Рубикон" Александр Маслак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что украинская армия должна переходить на стандарты НАТО вне зависимости от того, есть ли у нее перспектива членства в Альянсе.