Раимов: власть пришла-ушла, а журналистика вечна

РИА Новости Украина

В пятницу, 14 июля, в офисе издания "Вести" спецслужбы проводили обыски, работу редакции заблокировали. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно со следователями Генпрокуратуры "проводили следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ "Гулливер".

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По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, правоохранители провели более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

Обыски в "Вестях" на своей странице в Facebook прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"(14 июля – Ред.) в центре города проходила спецоперация с бронетехникой, перекрытием улиц и десятками людей в камуфляже с автоматами. Руководил лично военный прокурор. А что штурмовали? Офис бандитов, кабинет олигарха, у которого мега охрана? Может нашли прямо в центре города склад оружия? Нет. Штурмовали редакцию сайта и радио, где 90% женщины не старше 30 лет. Я, конечно, тоже боюсь дам бальзаковского возраста. Но не на столько, чтоб ходить к ним вот так", – иронически отметил эксперт.

Скриншот Пост Дмитрия Раимова

По его мнению, это "просто показатель – как власть боится обычного медиа. Когда журналист с ноутбуком для них опаснее банды".

"Журналистика стала профессией бунтарей. Людей, которые не боятся и готовы сражаться. Власть приходит и уходит. А журналистика вечна. И власть уходит быстрее, если она трогает журналистов", – подытожил Раимов.

Тем временем международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала украинские власти прекратить преследование сотрудников медиа-холдинга "Вести". В организации возмущены тем, что обыски правоохранителей в редакции провели спустя всего несколько дней после встречи представителей комитета с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, где обсуждались вопросы отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста "Радио Вести" Павла Шеремета.

Напомним, в июне 2017 года Анатолий Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,7 миллиарда долларов).