Погребинский о страхах власти и обновленной позиции Запада по Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

За минувшие дни состоялись сразу несколько судьбоносных для Украины встреч — на высшем и близком к нему уровнях. В Гамбурге на полях саммита G20 пообщались президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп, после чего в Киев с визитом прибыл Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Также яркими заявлениями в украинской столице отметились новый спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

О чем договорились два мировых лидера и что привезли с собой в Киев высокие гости, в в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Трамп и Путин разговаривали больше двух часов. Каковы, на ваш взгляд, сигналы для Украины после этой встречи?

— Для Украины — сплошь и рядом плохие сигналы после встречи Трампа с Путиным.

Во-первых, позиция Москвы и Путина в этом контакте очевидно была выигрышной. И заинтересованность, которую проявил Трамп, а это было очевидно — по времени, по его комментариям, в общении с российским лидером, ясно, что это крайне неприятно для Порошенко и всей этой компании.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Они озабочены тем, чтобы этот контакт, который в целом позитивный и всеми оценен как позитивный, может привести к каким-то договоренностям, где не будут учтены интересы сегодняшней правящей верхушки.

На что стоит обратить внимание: что не было никаких элементов, которые бы говорили об абсолютной неготовности что-либо обсуждать. Например, если бы Тиллерсон приехал и сказал: "Нужно, чтобы Россия отдала границу — это же записано в минских соглашениях, а потом чтобы было какое-то движение". Если бы это было сказано, стало бы понятно, что это полный, бесконечный тупик. Ни Трамп, ни Тиллерсон ничего подобного не сказали.

Приезжает Волкер, который имеет сильный антироссийский бэкграунд, и говорит, что вы тут ущемляете язык — это неправильно. Это сигнал о том, что Волкер, который позиционировался в средствах массовой информации как лоббист украинских интересов, что он себя ведет достаточно независимо от этого лоббирования. Во всяком случае, так начинает.

Еще прозвучали заявления о приверженности минским соглашениям…

— Да, это важно. Это означает, что избежать разговора с закрытыми или открытыми дверями, что Украина не выполняет свою часть, будет невозможно. Значит, придется как-то с этим считаться и Украине.

Но над всем этим все равно стоит большой знак вопроса. Поскольку не понятно, удастся ли Трампу отстоять у себя в Штатах свое право формировать внешнюю политику, которое было у всех президентов. Сейчас Трамп борется за то, чтобы это право отстоять. Неизвестно, чем эта борьба закончится.

Но, по крайней мере, пока эти контакты выглядят обнадеживающе для тех, кто хочет прекратить войну (в Донбассе) и чтобы этот конфликт был исчерпан. Но неясно, насколько существенна перспектива этого.

А приезд генсека НАТО Столтенберга — насколько он существен для украинской политики и страны в целом?

— Он, я бы сказал, человек, от которого вообще ничего не зависит. Сам факт того, что он приехал, что 20 лет отмечали, что послы стран НАТО вместе встречались и что-то обсуждали — это все говорит о том, что по крайней мере сейчас западные лидеры готовы поддержать Порошенко. Несмотря на то, что он внутри страны не пользуется существенной общественной поддержкой. Они его поддерживают, я так понимаю, за неимением ничего лучшего. Но по крайней мере эта поддержка зафиксирована этими мероприятиями со Столтенбергом.

REUTERS Valentyn Ogirenko Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве

То, что он там много чего говорит… Ничего от него не зависит. Поэтому реагировать на то, что он сказал, что Россия должна вывести тысячи… Так и хочется представить себе, что приехал какой-нибудь российский начальник в Дамаск (столицу Сирии — Ред.) и, выступая, сказал: "Соединенные Штаты должны вывести тысячи своих советников, прекратить вооружать и оказывать поддержку боевикам, которые воюют против официальной власти". Ну как бы на это отреагировали? Сказал и сказал. Смысла особого нет. Можно покрутить пальцем у виска, сказать, что человек несет, что ему хочется, но последствий никаких не будет.

Важных элементов в этих всех событиях — два. Первый — это моральная поддержка слабого президента, а второй — что президент как обычно выдает желаемое за действительное. Он же сказал, что с удовольствием восприняли его идею начать дискуссию приступить к обсуждению ПДЧ. И что эта идея, приступить, была с удовольствием принята натовскими представителям.

В тот же день, пресс-секретарь НАТО сказал, что никакого удовольствия там нет, а четко написано, что "приняли во внимание". Между прочим, эта фраза в точности соответствует фразе, когда Украина настаивает на том, чтобы при ассоциации (в ЕС) была дана перспектива членства, а европейцы говорят: "Мы принимаем во внимание ваше желание получить перспективу членства». И здесь: точно так же его (Порошенко) поправили и сказали: "Мы принимаем во внимание ваше пожелание". И все.

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И это тоже важно, что никакое продвижение в плане ПДЧ неактуально для Запада. Поэтому Украина как-то будет с нашей нынешней властью двигаться в том направлении, все, что сама сможет, но встречного движения, я думаю, не будет.

Вы сказали о надеждах на мир и окончание войны, об этом говорят внешние сигналы для Украины. А может ли кто-то помешать внутри страны? Та же "партия войны"?

— …Если Порошенко дадут понять, что нужно делать — как миленький будет делать. А "партия войны", если попытается сопротивляться, так на нее найдут управу. Если США примут решение что-то доломать здесь, я не сомневаюсь, что они доломают.