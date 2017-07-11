Гаврилечко: Кабмин шантажирует Раду осовремениванием пенсий

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.

Народный депутат от "Народного фронта", глава комитета Людмила Денисова отметила, что имеющиеся к законопроекту предложения необходимо отработать перед вторым чтением. Она также отметила, что благодаря перерасчету законопроект позволит повысить существующие минимальные пенсии.

В то же время глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявил, что снижение коэффициента учета страхового стажа до 1 с 1,35 не будет стимулировать граждан работать дольше. Он выдвинул предложение, согласно которому пенсионная реформа могла бы устанавливать дифференцированный коэффициент: до 25 лет стажа — 1; до 30 — 1,1; до 35 — 1,2 и далее.

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Представитель президента Украины в правительстве, автор шоковой террарии для Польши Лешек Бальцерович вообще заявил, что украинские пенсионеры получают слишком высокие пенсии.

"Сейчас в Украине размер пенсионных и социальных выплат по отношению к ВВП один из самых высоких в мире, — сказал Бальцерович в интервью киевскому журналу "Фокус". — С таким багажом быстро развиваться не получится. Все, что нужно, уже записано в программе правительства, осталось лишь воплотить ее в жизнь".

Во время своего недавнего визита в Вашингтон Петр Порошенко встретился не только с президентом США, но и с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Согласно релизу, Лагард и Порошенко согласились с необходимостью ускорить темпы реформ, чтобы обеспечить более сильный и всеобъемлющий экономический рост.

Послы стран "Большой семерки" в Украине также выразили поддержку правительственному проекту Пенсионной реформы и призвали Верховную Раду проголосовать за соответствующие законопроекты на той пленарной неделе.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, данный законопроект по сути не является реформой.

"Там нет ничего реформаторского, там есть параметрические изменения, которые организованы исключительно ради того, чтобы поднять пенсионный возраст и меньше платить денег.

Мало того, правительство еще пытается шантажировать парламентариев, мол, если не проголосуете за реформу скопом, мы не будем делать осовременивание пенсий. Де-факто правительство отказывается выполнять нормы действующего закона и использует данное голосование для шантажа парламента.

А поскольку, в отличие от обычных граждан, нарушение законов и уголовные преступления, соответственно, для Кабинета министров вообще ничего не значат, они вообще ничем не рискуют. Если бы Луценко вместо того, чтобы страдать ерундой, подкладывая девушек с низкой социальной ответственностью под Розенблата, занялся действительно делом, то весь Кабмин бы уже сидел, причем на строго законных основаниях – за неисполнение норм действующего законодательства", – сказал Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт подчеркнул, что Кабинет министров обязан проводить каждые два года осовременивание пенсий, и никакого отношения к пенсионной реформе это не имеет вообще.

"Точно так же, как и индексация денежных доходов населения, которая должна проводиться, как только кумулятивный показатель инфляции превысит 3% от последнего изменения соцстандартов. Поэтому эти два момента вообще никак к реформам не привязаны — это нормы действующего законодательства, их Кабмин должен выполнять в любом случае", — пояснил эксперт.

По мнению Гаврилечко, есть большая вероятность, что законопроект о пенсионной реформе будет принят парламентом без рассмотрения и отправлен на доработку в профильный комитет.