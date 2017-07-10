Страничка истории. Как превратить поражение в победу

Василий Стоякин, обозреватель

12 июня 1943 года произошел бой под Прохоровкой, который стал ключевым моментом оборонительной фазы Курской битвы. В советской литературе и кинематографе этот эпизод описан ярко, но, увы, неточно. Пожалуй, стоило бы поговорить подробнее о некоторых моментах Курской битвы.

Реальная история Курской битвы значительно более интересна и менее однозначна. В некоторых моментах она даже напоминает войну 1812 года, в которой русские войска не выиграли ни единого сражения, но, тем не менее, победили.

Поражение Ватутина

В первую очередь важно понять, как немцы вообще очутились в тылу советских войск, около Прохоровки? И тут приходится признать, что командующий Воронежским фронтом Николай Ватутин пропустил удар Эриха Манштейна. В отличие от командующего Центральным фронтом Константина Рокоссовского, который не допустил прорыва войск Вальтера Моделя.

Надо, впрочем, отметить, что Ватутин потерпел поражение от Манштейна не в первый раз. Весной 1943 года он увлекся преследованием отступающих немецких войск, растянул свои коммуникации от Харькова до Новомосковска и пропустил фланговый удар. В результате только что освобожденный Харьков пришлось оставить. Кстати, в результате этого поражения собственно и сформировался южный фас Курской дуги.

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В защиту Ватутина следует сказать, что протяженность удобных для наступления участков в полосе Воронежского фронта была больше, чем у Центрального, а у Манштейна было два подвижных соединения – XLVIII танковый корпус Кнобельсдорфа (его так называют в литературе, хотя именно с мая по август 1943 года Отто фон Кнобельсдорф им не командовал – болел) и II танковый корпус СС Пауля Хауссера. Первый завяз в обороне 1-й гвардейской танковой армии Михаила Катукова, а второй, после смены направления удара, смог прорвать оборону Воронежского фронта на всю глубину и выйти на оперативный простор.

Поражение Ротмистрова

Оперативного простора за боевыми порядками Ватутина было негусто – там уже разворачивались войска Резервного фронта, чьи соединения предназначались для растаскивания между основными фронтами в наступательной фазе операции. Именно на них, а точнее – на силы 5-й гвардейской армии Алексея Жадова и 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, была возложена задача остановить и отбросить эсесовцев. С задачей этой они справились лишь частично.

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Прежде всего – никакого встречного танкового сражения, расписанного в советских источниках, не было. Немцы, выходя на новые оперативные рубежи, обычно танки отводили назад, а силами пехоты и артиллерии строили противотанковую оборону – довольно эффективную, о чем советские танковые командиры знали на горьком опыте. Так произошло и в этом случае.

Надо отметить, что встречный маневр танкистов был организован намного лучше, чем пресловутые удары мехкорпусов в ходе Волынского танкового сражения 1941 года – потери на марше были минимальные и войска не рассеялись и не заблудились. Но сам бой был проведен отвратительно – традиционно пренебрегли разведкой, в результате чего советская танковая лава уперлась в советский же противотанковый ров.

Результат образовавшегося тира – потеря 244 танков (немецкие потери – 4 танка) и поле боя осталось за немцами, которые старательно подорвали поврежденную технику…

Ротмистрова ждали оргвыводы, поскольку армии была ослаблена и не сыграла ожидаемой роли в наступательной фазе битвы. Однако, на общем фоне победы, его простили…

Поражение Гитлера

Но если в бою под Прохоровкой Хауссер победил, то почему же не продолжил наступление? Да, собственно, именно потому, что остался под Прохоровкой в одиночестве – рассчитывать на окружение трех фронтов численностью свыше миллиона человек силами одного корпуса было бы несколько самонадеянно…

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Впрочем, тут надо понимать, что сам по себе план операции «Цитадель» был авантюрой. Ведь даже в первые дни войны окруженные советские войска, бывало довольно болезненно огрызались. А тут ведь речь шла об окружении группировки вдвое большей, чем численность Западного фронта 1941 года…

Последним крупным окружением, которое удалось осуществить немецким войскам, была харьковская операция 1942 года. А вот весенние события 1943 года, о которых я уже упоминал, наглядно показали, что Красная Армия уже не страдает котлобоязнью, солдаты не теряют голову, а и командиры – управление войсками. Правда, от идеи окружить немецкие наступательные группировки Сталин отказался – слишком дорогой ценой достался разгром 6-й немецкой армии в Сталинграде (там, правда, неправильно была оценена численность окруженных войск).

В общем, если бы даже план Гитлера удался, то результат был бы примерно тот же. Только Орел и Белгород освободили бы не 5 августа, а допустим, 15.