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    Москва и Вашингтон тестируют элементы "Большой сделки" - Корнейчук

    (обновлено: )207
    Создается следующая картинка для общественности, поясняющая легализацию "Большой сделки": США продвигают мир в Сирии - и Россия готова помочь. А Россия лоббирует мир в Донбассе, где Трамп подставит плечо, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Киев обеспокоен возможностью геополитической сделки между новой американской администрацией и Россией, в результате которой интересы нынешней украинской власти могут быть, мягко говоря, не вполне учтены. Впрочем, на официальном уровне такие опасения не высказываются, населению внушают, что позиция Запада в вопросе украинского кризиса останется неизменной.

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    У некоторых экспертов в этом есть сомнения. Элементы "сделки" между США и РФ уже тестируются в Сирии, полагает политический эксперт Дмитрий Корнейчук

    "…Пока нам рассказывают о том, что "Большой сделки" между Вашингтоном и Москвой нет, глава Госдепа Тиллерсон начал приоткрывать завесу тайны над "сирийской" частью этой "несуществующей сделки", — написал эксперт на своей странице в Facebook. 

    Корнейчук напомнил, что "в канун встречи Трампа-Путина Тиллерсон сделал заявление: США могут сотрудничать с Россией в вопросах определения запрещенных для боевых полетов зон в Сирии, а также совместного мониторинга за соблюдением перемирия между (президентом Сирии — Ред.) Асадом и оппозицией".

    "На самом деле в рамках "Большой сделки" все перечисленное уже кулуарно тестируется в Сирии. И теперь на встрече Трампа-Путина в Гамбурге данную часть "Большой сделки" просто оформят официально для общественности", — считает аналитик.

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    По его словам, Кремль, в свою очередь, уже "сделал свой взнос в информационную повестку". 

    "По словам Пескова (пресс-секретаря президента РФ — Ред.), на встрече с Трампом Путин намерен рассказать, что выполнению Минских соглашений нет альтернативы.

    Иными словами, создается следующая картинка для общественности, поясняющая легализацию "Большой сделки". США продвигают мир в Сирии — и Россия готова помочь. А Россия лоббирует мир на Донбассе, где Трамп подставит плечо", — пояснил Корнейчук.

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    Он добавил, что "теперь стоит дождаться саму встречу Трампа-Путина, чтобы более конкретно понять, какие пункты "Большой сделки" они готовы сделать публичными", за что уже официально возьмут на себя обязательства — "в частности, что нам наиболее важно, в вопросе Украины".

    По заявлению Дмитрия Пескова, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную беседу в рамках саммита G 20. В России ожидают, что эта встреча поможет установить рабочий диалог между лидерами двух стран.

    Телекомпания CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщила, что Дональд Трамп на планируемой встрече с Владимиром Путиным намерен сосредоточиться на обсуждении разногласий по Сирии и Украине. 

    Ранее высокопоставленный чиновник Госдепа США сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу.

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