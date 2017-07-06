Москва и Вашингтон тестируют элементы "Большой сделки" - Корнейчук

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев обеспокоен возможностью геополитической сделки между новой американской администрацией и Россией, в результате которой интересы нынешней украинской власти могут быть, мягко говоря, не вполне учтены. Впрочем, на официальном уровне такие опасения не высказываются, населению внушают, что позиция Запада в вопросе украинского кризиса останется неизменной.

У некоторых экспертов в этом есть сомнения. Элементы "сделки" между США и РФ уже тестируются в Сирии, полагает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"…Пока нам рассказывают о том, что "Большой сделки" между Вашингтоном и Москвой нет, глава Госдепа Тиллерсон начал приоткрывать завесу тайны над "сирийской" частью этой "несуществующей сделки", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Корнейчук напомнил, что "в канун встречи Трампа-Путина Тиллерсон сделал заявление: США могут сотрудничать с Россией в вопросах определения запрещенных для боевых полетов зон в Сирии, а также совместного мониторинга за соблюдением перемирия между (президентом Сирии — Ред.) Асадом и оппозицией".

"На самом деле в рамках "Большой сделки" все перечисленное уже кулуарно тестируется в Сирии. И теперь на встрече Трампа-Путина в Гамбурге данную часть "Большой сделки" просто оформят официально для общественности", — считает аналитик.

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По его словам, Кремль, в свою очередь, уже "сделал свой взнос в информационную повестку".

"По словам Пескова (пресс-секретаря президента РФ — Ред.), на встрече с Трампом Путин намерен рассказать, что выполнению Минских соглашений нет альтернативы.

Иными словами, создается следующая картинка для общественности, поясняющая легализацию "Большой сделки". США продвигают мир в Сирии — и Россия готова помочь. А Россия лоббирует мир на Донбассе, где Трамп подставит плечо", — пояснил Корнейчук.

Он добавил, что "теперь стоит дождаться саму встречу Трампа-Путина, чтобы более конкретно понять, какие пункты "Большой сделки" они готовы сделать публичными", за что уже официально возьмут на себя обязательства — "в частности, что нам наиболее важно, в вопросе Украины".

По заявлению Дмитрия Пескова, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную беседу в рамках саммита G 20. В России ожидают, что эта встреча поможет установить рабочий диалог между лидерами двух стран.

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщила, что Дональд Трамп на планируемой встрече с Владимиром Путиным намерен сосредоточиться на обсуждении разногласий по Сирии и Украине.

Ранее высокопоставленный чиновник Госдепа США сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу.