Дьяченко: есть законопроекты, откровенно направленные против украинцев

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Пока в Украине обсуждают кибератаку и новые киберугрозы, резонансные взрывы и подрывы, судьбу "Минска" и Донбасса, Верховная Рада продолжает "по тихому", без особенного шума принимать скандальные законопроекты.

Яркие примеры законотворчества народных депутатов на минувшей неделе проанализировала на круглом столе в РИА Новости Украина политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

По ее словам, в первом чтении проголосовали закон о Конституционном суде, в который "по традиции напихали много всего, не связанного с Конституционным судом, но самое спорное положение заключалось в том, что Конституционному суду дается право пересматривать свое решение по одному и тому же вопросу".

"Если коротко, это переломает всю правовую систему, потому что суды низшей инстанции – первой, второй, третьей — все-таки должны считаться с предыдущим решение Конституционного суда. А если он раз в месяц будет менять свои решения по трактованию Конституции и конституционности украинского законодательства, то это будет ручной Конституционный суд, от которого можно будет получить любое решение по любому вопросу. И зачем он тогда будет существовать — мне не понятно", — сообщила эксперт.

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Еще один спорный законопроект, продолжила она, за который проголосовали – 6232: "это вообще был ужасный какой-то прецедент, которого еще не было, по сути, 5 кодексов запихнули в один закон, и еще достаточно большое количество "новелл".

"Остановлюсь на тех, которые откровенно направлены против граждан. К тому возрастанию судебного сбора, которое уже произошло в рамках судебной реформы… Сейчас, чтобы подать иск, гражданин должен оплатить судебный сбор в размере 1 процента. То есть, если у дедушки украли квартиру стоимостью 100 тысяч долларов, это значит, что он не найдет средств, чтобы подать иск – 1 тысячу долларов. И в 6232 еще и увеличивается этот сбор", — рассказала Дьяченко.

Кроме этого, добавила эксперт, к уже внесенным изменениям в процессуальный кодекс вводится понятие электронного судопроизводства.

"(Раньше) разрешили так называемое заочное производство: это значит, что человек, например, находится за границей, достаточно опубликовать в "Голосе Украины" повестку, и его могут уже в аэропорту задержать и посадить на полтора года в СИЗО", — отметила Дьяченко.

Электронное судопроизводство, подчеркнула она, подразумевает, что "никто даже не знает, где этот портал органов судебной власти, но теперь вызовы в суд, например, будут публиковаться там".

"И если вы пропустили (публикацию — Ред.), а иск против вас, это неявка в суд со всеми вытекающими последствиями. По сути, граждан как можно дальше отодвигают от правосудия всем этим", — заявила эксперт.

Но самая спорная, уверена Дьяченко, норма уже существует — она проголосована в первом чтении: о том, что автоматически с банковских счетов граждан будут списаны долги по коммуналке, "то есть остатки банковской тайны, которые чудом выжили на текущий момент, таким образом разрушены".

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"Хочу напомнить, что (есть) еще 300-ое постановление Кабинета министров. Суть его заключается в том, что если у бабушки, например, есть гривневая задолженность по коммунальным платежам, ей больше не насчитывается субсидия. Таким образом, все вместе — и постановление, и законопроект, — из их текстов следует, что, например, если выплата субсидий задерживается на месяц, и дальше эти 6 тысяч гривен, которые бабушка должна за коммуналку, будут вычитаться из ее пенсии. То есть, она может уже не дожить до следующей пенсии", — рассказала эксперт.