Бортник: Турчинов наметил новые цели на рынке IT

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине продолжают активно обсуждать масштабную хакерскую атаку и ее последствия для страны. Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook проанализировал недавние заявления властей страны.

"Турчинов, объясняя, как распространялась хакерская атака, акцентировался на том, что "была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже были вопросы у СБУ относительно сотрудничества с российскими спецслужбами". А сегодня (в пятницу, 30 июня) СБУ сообщили, что "прекратили использование российскими спецслужбами украинского хостинга для кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины и других государств", — отметил эксперт.

Он задается вопросом: кого из украинского IT могли иметь ввиду в СБУ?

"Вряд ли уже "Яндекс.Украина", VK и др. У них уже были обыски, обвинения в госизмене, санкции — об этом говорили открыто. Российские сервисы давно являются публичными международными компаниями с офисами по всему миру. Такой шаг с их стороны сулил бы им многомиллиардные убытки и непоправимый ущерб репутации. Организация кибератаки ими через месяц после введения санкций – шаг слишком топорный и глупый. Да и вряд ли возможный после многочисленных "маски-шоу". Хотя реальные организаторы вполне возможно хотели бы, чтобы мы с вами подумали именно на них", — сообщил Бортник.

Из больших поставщиков, продолжил эксперт, у Wnet был обыск в начале июня 2017 — их обвиняли в связях с российскими спецслужбами и Крымом.

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"Да, но провайдер — это только площадка, железо для проведения атаки. Откуда у провайдера специалисты, которые могут настолько грамотно и масштабно заразить всю страну? Плюс след на стороне провайдера рано или поздно обнаружится – неужели они так сильно обиделись на обыск месячной давности, что нашли супер-хакеров и поставили на кон свой бизнес, стабильно работающий с 1999 года? Скорее их мощности могли просто использовать, а потом перевести на них стрелки", — подчеркнул политолог.

По его словам, у Lucky Labs конфликты с силовиками начались еще в 2015 году: "обвинения в выведении из строя сайта СБУ, неоднократные обыски, обвинения в поддержке сепаратистов и организации онлайн-казино, внесение собственников Сергея Токарева и Рустама Гильфанова в санкционные списки еще осенью 2016 года".

"В последнее время о Lucky Labs ничего не слышно – они как будто залегли на дно. При этом в компании продолжает работать большой штат высококвалифицированных программистов, есть своя крупная рекламная сеть Adwise Agency, которая обеспечивает трафик многим крупным игрокам украинского онлайн-рынка. Речь о миллиардах просмотров в месяц, т.е. у компании есть возможность оперировать данными многих миллионов аккаунтов. Другими словами, у компании, с точки зрения силовиков, есть все ресурсы для развертывания масштабной кибератаки, есть обвинения в выведении из строя сайтов госструктур, есть российские корни и есть мотив…. Поэтому есть вероятность, что именно о Lucky Labs говорил Турчинов в своем заявлении и мы скоро снова услышим о проведении новых следственных действий в их офисах", — спрогнозировал Руслан Бортник.