Семь золотых правил, спасающих жизнь, от инфекциониста Ольги Голубовской

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Как известно, лето - это время, когда не сидится на месте, хочется отправиться в дальние страны, отдохнуть, получить новые знания и впечатления. Существует множество направлений, куда можно поехать за всем этим – Европа, Азия, острова, и даже отечественные курорты, все зависит от кошелька отдыхающего.

Однако не стоит забывать, что отдых может таить в себе множество опасностей, и, учитывая современные украинские реалии, необходимо быть готовым к худшему, поэтому отдыхающим стоит прислушаться к рекомендациям специалистов.

Главный инфекционист Минздрава Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, рассказала историю борьбы за жизнь украинца, заболевшего малярией, чтобы, во-первых, напомнить, что в Украине не просто есть завозная малярия, но и смертность от неё в отдельные годы достигает 10%! почти как в Африке.

"Во-вторых, у нас нет противомалярийных препаратов для лечения тяжёлых форм заболевания, о чем я много лет говорю, пишу, получаю "по голове" за то, что озвучиваю в "неположенных" местах, читаю "экспертные" мнения всяких шарлатанских общественных организаций о том, как "смешно слушать" про малярию в нашей стране… в общем все атрибуты нашего сьогодення…”, — написала Ольга Голубовская.

Каждый путешествующий, считает инфекционист, должен знать простые, но спасающие жизнь. Правила:

"1. Посещая маляриогенные страны, не забывайте о химиопрофилактике заболевания, которая назначается индивидуально в зависимости от региона, учитывая растущую резистентность плазмодия.

2. Начинать профилактику нужно за несколько недель до поездки, чтобы узнать переносимость препарата, продолжать весь период пребывания в очаге и минимум неделю после возвращения.

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3. Также на месте пребывания необходимо пользоваться противомоскитными сетками и реппелентами.

4. Полезно ограничить походы на улицу после захода солнца (максимальная активность переносчика), или закрывать открытые части тела.

5. Желательно после возвращения домой сдать кровь на малярию. Но в любом случае ПРИ ЛЮБОМ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ПРИЧИНЫ необходимо немедленно СДАВАТЬ КРОВЬ НА МАЛЯРИЮ в течение минимум 2-х лет после посещения опасного региона (возможны поздние рецидивы). При этом помните, что результаты анализа должны быть уже через два часа! Даже если праздники! (В позапрошлом году у нас умер пациент, который ждал анализ…шесть дней).

6. Если вы вернулись из очага малярии и у вас повысилась температура тела, но вы по разным причинам НЕ МОЖЕТЕ обратиться к врачу, необходимо самостоятельно принять противомалярийный препарат, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Несколько лет назад у нас умер 36-летний молодой человек, миротворец, от малярии, потому как заболел на Пасху (болеть на праздники у нас опасно) и доступ к мед.помощи был, но толку от него не было. При этом противомалярийный препарат лежал у него в кармане.

7. Пожалуй, самая странная рекомендация. Если вы посещаете маляриогенный регион, везите с собой в Украину препараты для лечения тяжёлых форм малярии (артеметер, артесунат или просто хинин) для парентерального введения, запасайтесь рецептами. Ибо спасение утопающих — дело рук самих утопающих, у нас их нет. А они нужны сразу и быстро, и днём и ночью, и в будни, и в праздники".