Гольдарб об Украине и фашисткой диктатуре

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Юрист, руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб считает действия украинских властей по сворачиванию гражданских свобод и установлению тотального контроля абсолютно предсказуемыми.

"Пытаясь удержать власть, учитывая катастрофическое падение экономики и уровня жизни народа, нынешние руководители и их прислужники действуют абсолютно предсказуемо и последовательно. Обокрав страну и людей, понимая, что разоблачение и ответственность не за горами, они спешат со сворачиванием гражданских свобод и установлением тотального контроля, как одним из необходимых для их выживания условий", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) в статье "Fascism Anyone?", опубликованной в 2003 году в журнале Free Inquiry, выделил 14 признаков, идентифицирующих фашизм в той или иной стране.

Бритт, изучая режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета, пришел к выводу, что все они имели одинаковые характеристики. Среди них:

— оголтелый национализм — постоянное использование националистических лозунгов, символов, песен и так далее;

— пренебрежение к общепризнанным правам человека — из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради "необходимости";

— выявление "врага" как объединительная основа — народы при фашистских режимах сплачиваются в "патриотичном" движении в борьбе против общей опасности или противника;

— преимущественное положение силовых структур — даже если широко распространены острые внутренние проблемы, силовики получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными;

— контроль над СМИ и цензура — они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ;— маниакальное увлечение национальной безопасностью — страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы."Ничего не напоминает?", — спрашивает юрист.

Кроме того, первоначально и сознательно допускается рост преступности в стране! А потом, с целью обуздания внешних и внутренних "врагов", кто-то из "ярых патриотов", говорит о необходимости усиления власти. И "благодарный народ" их поддерживает.

И вот уже начинают клеймить и преследовать неугодных и требовать введения "жесткого правления".

"Ведь это о нас! Все эти фрики-советники полицейского министра, требующие ставить к стенке неугодных журналистов; недоминистры, говорящие о необходимости введения диктатуры; камуфлированные депутаты, жаждущие пережить "ночь длинных ножей"; Нападение на телеканалы, убийства истинно оппозиционных публичных лиц, задержание и аресты сотрудников непровластных СМИ…

Просто они считают, что по-другому не удержатся при власти. Будучи бесконтрольной, власть плюс огромные деньги затмили и без того воспалённые умы сегодняшних "керманичей", — пояснил Гольдарб.

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Юрист полагает, что те забыли, что с клеймом диктаторов далеко не сбежишь.

"С ним очень легко и скоро назначат основными "козлами отпущения" за все проблемы и нерешенные задачи. Прислуга разбежится, если успеет, или переобуется, чем занимается сейчас. А те, кто ещё недавно считал себя состоявшимися "всевластными правителями", — закончат карьеру в лучшем случае в пожизненной тюрьме", — прогнозирует Гольдарб.