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    Гольдарб об Украине и фашисткой диктатуре

    (обновлено: )672150
    Юрист Максим Гольдарб, проанализировав происходящее в Украине, пришел к выводу, что нынешние руководители государства, обокрав страну и людей, пытаются удержать власть методами фашистских диктаторов.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Юрист, руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб считает действия украинских властей по сворачиванию гражданских свобод и установлению тотального контроля абсолютно предсказуемыми.

    Ренат Кузьмин
    Украинское фото
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    "Пытаясь удержать власть, учитывая катастрофическое падение экономики и уровня жизни народа, нынешние руководители и их прислужники действуют абсолютно предсказуемо и последовательно. Обокрав страну и людей, понимая, что разоблачение и ответственность не за горами, они спешат со сворачиванием гражданских свобод и установлением тотального контроля, как одним из необходимых для их выживания условий", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

    Он напомнил, что политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) в статье "Fascism Anyone?", опубликованной в 2003 году в журнале Free Inquiry, выделил 14 признаков, идентифицирующих фашизм в той или иной стране.

    Бритт, изучая режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета, пришел к выводу, что все они имели одинаковые характеристики. Среди них:
    — оголтелый национализм — постоянное использование националистических лозунгов, символов, песен и так далее;
    — пренебрежение к общепризнанным правам человека — из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради "необходимости";
    — выявление "врага" как объединительная основа — народы при фашистских режимах сплачиваются в "патриотичном" движении в борьбе против общей опасности или противника;
    — преимущественное положение силовых структур — даже если широко распространены острые внутренние проблемы, силовики получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными;

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    О национализме и "национализме"

    — контроль над СМИ и цензура — они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ;
    — маниакальное увлечение национальной безопасностью — страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.
    "Ничего не напоминает?", — спрашивает юрист.

    Кроме того, первоначально и сознательно допускается рост преступности в стране! А потом, с целью обуздания внешних и внутренних "врагов", кто-то из "ярых патриотов", говорит о необходимости усиления власти. И "благодарный народ" их поддерживает.

    И вот уже начинают клеймить и преследовать неугодных и требовать введения "жесткого правления".

    "Ведь это о нас! Все эти фрики-советники полицейского министра, требующие ставить к стенке неугодных журналистов; недоминистры, говорящие о необходимости введения диктатуры; камуфлированные депутаты, жаждущие пережить "ночь длинных ножей"; Нападение на телеканалы, убийства истинно оппозиционных публичных лиц, задержание и аресты сотрудников непровластных СМИ…

    Просто они считают, что по-другому не удержатся при власти. Будучи бесконтрольной, власть плюс огромные деньги затмили и без того воспалённые умы сегодняшних "керманичей", — пояснил Гольдарб.

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    Юрист полагает, что те забыли, что с клеймом диктаторов далеко не сбежишь.

    "С ним очень легко и скоро назначат основными "козлами отпущения" за все проблемы и нерешенные задачи. Прислуга разбежится, если успеет, или переобуется, чем занимается сейчас. А те, кто ещё недавно считал себя состоявшимися "всевластными правителями", — закончат карьеру в лучшем случае в пожизненной тюрьме", — прогнозирует Гольдарб.

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