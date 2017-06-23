Платон Беседин: Украина пожирает своих сыновей

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Платон Беседин, писатель, публицист — для РИА Новости Украина

Аваков пишет о том, как научиться жить в состоянии мира. И главное — он один из первых, кто говорит о поствоенном ветеранском синдроме. А это, действительно, серьезнейшая проблема.

Приводит Аваков и статистику: "По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.



По информации Международного правозащитного центра "Ла страда Украина", уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз".

Безусловно, необходимо понимать, что реальные цифры больше в несколько раз.

Полтысячи, тысяча человек, покончивших жизнь самоубийством после возвращения из АТО. Что побудило их выбрать смерть?

Прежде всего, разочарование от лицемерия и бессмысленности братоубийственной войны. Многих в АТО загнали насильно — через суды и повестки. Кто-то ехал туда по своей воле. Но увиденное там и для первых и для вторых оказывалось идентичным — они ждали другой войны, другого противника. Они хотели Родину защищать, свою землю, а встречали своих же людей на своей земле. Видели братьев, сестер, которых им приходилось убивать. С той стороны их, как стрелами, осыпали проклятиями, их ненавидели и обвиняли в жутких вещах — ради чего им было все это терпеть?

Особенно тогда, когда по другую сторону они не видели ни чести, ни воли, ни достоинства. Их командиры пьянствовали, а командиры их командиров делали деньги и занимались популизмом, а главное — обворовывали, унижали простых солдат.

Порошенко так любит подчеркивать, что за эти три года Украине удалось создать боеспособную армию. Даже допуская, что это так — хотя так ли?— чья это заслуга? Я знаю немало людей, волонтеров, которые занимались тем, что на собранные у простых граждан деньги покупали бойцам АТО форму, еду, специальные приборы. Знаю немало родителей, которые были вынуждены купить все это своим сыновьям. Родина, которую они шли защищать, не дала им самое необходимое.

Но толкнула их в пропасть бездарной войны, в которой все заранее проиграли. Потому что в ней не было ни идеалов, ни четкого врага, ни того, ради чего стоило бы умирать. И произошла самая чудовищная трагедия, которую только можно себе представить — брат стрелял в брата, стравленный агитацией, пропагандой.

Но и вернувшись, эти люди не нашли того, ради чего стоит жить. Как государство не заботилось о своих гражданах на войне, так оно не позаботилось о них и в мирной жизни. Они вернулись в не меньшую, а порой еще более жуткую бездну.

Это — не случайность. Подобное описано у Ремарка в его "Возвращении" и блестяще показано в "Форрест Гампе". При этом США — и об этом пишет Аваков — потратили 4 миллиарда долларов на реабилитацию ветеранов Вьетнама, и все равно общество до сих пор испытывает сокрушающее эхо той войны.

А что в Украине? Какова программа реабилитации для бойцов АТО? Какие реальные блага они получили? Кто пошел им на встречу? Они чувствуют себя ненужными, брошенными в собственной стране. Той стране, которую они защищали. И это — глубочайшая обида и разочарование, лишний раз подчеркивающее: война была зря, подлая и бессмысленная.

А ведь есть те, кто никогда не простит бойцам АТО убитых родственников, разрушенных домов. И это еще один проклятый груз, который будет преследовать их до конца дней.

С первого дня этой чавкающей лицемерием войны было ясно: неважно, кто прав, а кто виноват, но пострадают простые люди. И мирные жители, находящиеся под обстрелами, и воины, идущие в бой. Все они — люди, и все они — жертвы. Жертвы передела интересов, удовлетворения чужих амбиций и алчности. Их бросили на заклание, не дав ни веры, ни помощи, ни поддержки. Одна лишь фальшь и лицемерие. И теперь — 500 самоубийств, а их, несомненно, будет гораздо больше. Это только начало.

Есть и другая цифра, приведенная в материале Авакова — увеличение обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие в восемь раз, и это в 2015 году, сейчас данная цифра стала еще больше. На практике подобное означает отца или сына, мучаемых демонами, терроризирующих своих матерей, жен и детей, измывающихся над ними.

И в таком случае патология поствойны разрастается, передается ближним — число жертв увеличивается. Зачастую дело доходит и до убийства, и до изнасилования детей, так как психика и этика преступника осталась там, на войне.

Ради чего все это? Ради чего люди шли умирать, возвращаться инвалидами и заканчивать жизнь в петле? Ради того, чтобы Петр Алексеевич продолжал говорить красивые речи? Или Украина "победила" в этой бесславной войне? Нет ни земли, ни жизни. Никто ничего никому не смог доказать. Да и доказывать не собирались, потому что хотели бы — относились бы к своим солдатам иначе.

И можно, конечно, говорить о внешних врагах, о гибридной войне, об агентах Кремля, о прочей мути, но главный враг для своего народа — это вы сами. Вы, украинские чиновники и начальнички, сидящие в теплых кабинетах, своей патологической ложью, бегемотовой алчностью, тотальной глупостью и люциферовым самолюбием толкающие простых людей на бездарную смерть.

Хорошо, что Аваков говорит о жертвах. Но почему Арсен Борисович молчит о том, что сам участвовали в этом спектакле жестокости? Стал одним из тех, кто создал убийственную — в буквальном смысле слова — матрицу лжи, где людей постоянно накачивают ненавистью, враньем и нетерпимостью, замазывая реальные проблемы их кровью.

Те, кто закончил жизнь самоубийством, вернувшись из АТО — жертвы. Но есть и те, кто идет за ними — люди не менее отчаявшиеся, преданные, разочарованные, но пока хватающиеся за жизнь. Однако и они — на краю. Вся Украина — на краю. И он будет расшатываться, этот край, земля будет содрогаться, потому что у людей в Украине все больше понимания — они никому не нужны, и враг не снаружи, а внутри.

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Все эти разговоры о Путине, Кремле, России — они перестают работать. Люди хотят жить в безопасности, и сколько бы власть ни трепалась о внешней угрозе, результат один — она не способна обеспечить безопасность своим гражданам, она не заботится о них.

И думать, Арсен Борисович, надо не о стратегии гибридного мира, как вы пишете в заключении, а о том, чтобы хоть раз повести себя с людьми честно и порядочно, чтобы не врать им, проливая кровь. Гибридного мира не бывает — есть только мир, а в основе его порядок. Научитесь обеспечивать его — и все будет иначе, чуть лучше, чем сейчас. И меньше людей полезут в петлю. Но для этого надо брать ответственность за свои слова и думать не о борьбе за власть, а о борьбе за простых людей, за их жизни, за их благополучие. А все остальное — гибридное вранье и популизм.

Пока же ситуация в Украине, как в строчках Бориса Гребенщикова: "По улицам провинции метет суховей, Родина, как свинья, жрет своих сыновей". И причина тому — трусость и лицемерие тех, кто, придя на волне народного гнева и воле к справедливости, решил обустроить исключительно свою личную жизнь, свой достаток.

Вы же сами знаете это, Арсен Борисович, потому, видимо, не понимая и говоря правду (так случается!), цитируете Томаса Манна: "Война — всего лишь трусливое бегство от проблем мирного времени".

Именно так. Тогда, весной 2014 года, украинская власть побежала на Донбасс от проблем постмайданного времени, но получила еще большие проблемы, потому что трусость в сочетании глупостью — убийственный приговор. Жаль, только, что не тем, кто виновен, а чаще всего, наоборот, простым невинным людям.

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