Главные успехи и неудачи украинского спорта в 2017 году

Tiziana FABI / AFP

Спортивный обозреватель радиостанции "Голос Столицы" Дмитрий фон Крик

По итогам первого полугодия 2017 года в эфире программы "Тренерский Совет" составили рейтинг главных успехов и неудач украинского спорта.

Участие принимали слушатели (дистанционно) и два профильных журналиста (в студии), а именно — главный редактор спортивной редакции информационного агентства "УНИАН" Кирилл Стадниченко и спортивный обозреватель радио "Голос Столицы" Дмитрий фон Крик.

Номинантами на титул главного неудачника украинского спорта первого полугодия-2017 стали: сборная Украины по футболу, организаторы чемпионата мира по хоккею с шайбой в Киеве, сборная Украины по хоккею с шайбой, ФК "Динамо" (Киев), Сергей Ребров, ФК "Днепр", руководители Украинской хоккейной лиги, Роман Зозуля, мужская сборная Украины по теннису, женская сборная Украины по теннису, Владимир Кличко, Ринат Ахметов, все молодые футболисты — участники чемпионата Украины по футболу, Андрей Павелко, составители регламента чемпионата Украины по футболу, Евгений Коноплянка, Анатолий Тимощук, ФК "Шахтер" в Лиге Европы, ФК "Полтава" и его президент Леонид Соболев, все шахматисты Украины на индивидуальных чемпионатах Европы, дисквалифицированные за допинг легкоатлеты (Лупу, Юрченко, Пяттница, Паламарь, Твердохлеб, Мазурик), Хоу Лей, мужская сборная Украины по волейболу, женская сборная Украины по волейболу, Ольга Харлан. Итого — 24 позиции.

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Номинантами на самую яркую победу в украинском спорте стали: Дарья Белодед, Георгий Зантарая, Олег Верняев, Валентин Сипавин, организаторы киевской велогонки "Race Horizon Park", организаторы Кубка Дерюгиной, Стелла Захарова в качестве организатора "Ukraine International Cup", ФК "Заря", БК "Днепр", Александр Пелешенко, Василий Ломаченко, Александр Усик, сборная Украины по мини-футболу, законодатели Украины, бейсбольный клуб "Кропивницкий-Биотехком-КНТУ", Ольга Абрамова, Элина Свитолина, ФК "Шахтер" на национальной арене, сборная Украины на Зимней Универсиаде, ХК "Донбасс", Вероника Марченко.

Итого: 21 позиция.

Результаты голосования

По результатам голосования места распределили в топ-пятерках рейтинга.

Главные неудачи:

1) Владимир Кличко — поражение в бою с Энтони Джошуа за пояс чемпиона мира по боксу;

@MatchroomBoxing Поражение Кличко в поединке с Джошуа

2) сборная Украины по футболу — выступление в отборе на чемпионат мира;

3) ФК "Динамо" (Киев) — итоги выступлений во всех турнирах;

4) Сергей Ребров — неудачи в роли главного тренера ФК "Динамо" (Киев);

5) женская сборная Украины по волейболу.

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Самые яркие успехи:

1) Элина Свитолина — прогресс в рейтинге WTA и победы над сильнейшими теннисистками мира;

2) ФК "Шахтер" — как победитель на турнирах национального уровня;

3) Александр Усик — защитил титул чемпиона мира по боксу версии WBO;

4) Василий Ломаченко — защитил титул чемпиона мира по боксу версии WBO и проявлял активную гражданскую позицию;

5) все организаторы международных спортивных турниров в Киеве.