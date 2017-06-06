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    Клуб обозревателей

    О неожиданно "остром понимании бессмысленности"

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    Донбасс: очередной "режим тишины" (494)

    (обновлено: )575100
    Я не знаю, что произошло в последние несколько дней, но сразу несколько весьма знаковых патриотически сориентированных блогеров как-то резко поменяли тон. Не то, чтобы отказались от прежних слов, но говорят по-другому, без искорки в словах, что ли…
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    tehnopolis.com.ua

    Роман Степняк

    Сотни статей и километры нервов

    Вот возьмем, к примеру, писателя и блогера Яна Валетова. "Знаете, у меня иногда просто опускаются руки. Острое понимание бессмысленности того, что я вот уже три с лишним года делаю. Сотни статей, сотни часов, сотни споров и километры потраченных нервов. Возникает вопрос: зачем? Зачем, если из несколько тысяч прочитавших статью, едва ли десяток способен понять смысл написанного? Зачем, если есть только два варианта: зрада или перемога…"

    Последствия обстрела в Красногоровке
    Главное управление Национальной полиции в Донецкой области
    Жители Донбасса: вместо "режима тишины" – бесконечный ужас

    Далее Ян рассуждает. Да, у нас нет возможности решить проблему Крыма силовым путем: "Кто думает иначе, имеет полное право проехаться на броне в сторону Перекопа. Премия Дарвина ему обеспечена". Ян утверждает, что "даже с огромной политической помощью мирового сообщества процесс возврата территорий маловероятен", а "военное решение исключено в принципе". То же самое, по мнению Валетова, касается Донбасса, а любые попытки решить проблему силовым путем обречены.

    Господин Валетов обращается к своим единомышленникам (вчерашним?): "Патриоты, которые мечтают о победоносном марше и мгновенных победах: конфликт будет заморожен на многие годы, и вы с ватой еще устанете материть друг друга в комментах". Ну дальше, конечно о том, что все это будет выгодно Путину и, может быть, даже "мировому сообществу, которое больше всего не хочет бурлящего кровавого костра в центре Европы", а поэтому всех устроит тлеющий конфликт. Всех, кроме украинцев, которые живут и воюют по обе стороны линии разграничения.

    Не буду всуе повторять имя президента соседней страны, а во всем остальном как не согласиться? Даже если тот же Валетов, как сам справедливо признается, написал "сотни статей" совершенно о другом. Еще месяц назад он оценивал события 2 мая 2014 года примерно так: "Но если бы тогда победили пророссийские силы, то мы бы говорили не о 45 случайных жертвах. Речь бы шла о тысячах погибших в результате попытки сепаратистского мятежа. Посмотрите на Донецк и Луганск, где победила пророссийская сволочь, где РФ организовала очередное Приднестровье. Хороший вариант развития событий? Вам нравится? Ваш гуманизм имеет избирательную форму?".

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
    Literární noviny: почему штатам стоит признать Донбасс

    Системный многолетний обман

    Что ж, всяк имеет право ошибаться и менять свои взгляды. Как справедливо когда-то заметил первый президент Леонид Кравчук, ссылаясь для собственной сравнительной значимости на Бисмарка, только дурак не меняет своих взглядов. Но впечатляет череда последователей Леонида Макаровича. Не менее заметный блогер и народный депутат Борислав Береза тоже, похоже, готов несколько скорректировать свои взгляды.

    "Что-то я устал от фб-баталий, от ура-патриотизма без намека на умственную деятельность, от того, что мне приписывают мысли или месседжи, которые ко мне не относятся, и от того, что люди читая мои сообщения наделяют их другим смыслом. Устал… А все эти размышления наводят на грустные выводы. Нужно дальше пытаться донести до людей свое мнение? А как им объяснить, что мир шире, чем их горизонт восприятия?" — возмущается народный депутат.

    Береза, конечно, не столь глубокий философ, чтобы внятно сформулировать свое мироощущение, но интуиция ему не изменяет: "У меня нет ответов на все эти вопросы, и я расстроен тем, что системный и многолетний обман людей в Украине дал результат".  По мнению Борислава, люди реагируют сейчас на внешние маркеры и не понимают сути вещей, а "вышиванка – не признак любви к Украине, как чтение в оригинале Чехова или Зингера не значит, что ты предатель".

    Березу впечатлил Валетов, он всерьез задумался о природе измен и побед, а интуиции Бориславу не занимать!

    Есть такой вариант

    Тут же подоспел Михаил Бродский, экс-депутат и владелец "Обозревателя", одного из самых непримиримых патриотических Интернет-ресурсов. С откровенностью, характерной для времен становления Михаила как успешного бизнесмена, он отличился на родном сайте: "Мы не нападем через 6 лет и не заберем назад Донецк с Луганском. Крым, я думаю, вообще пора забывать… Давайте проведем референдум, давайте соберем политиков на круглый стол, давайте решим, что нам делать", – написал Бродский.

    Владимир Фесенко
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию - Фесенко

    Тут же он советует: "Пока Порошенко не сядет с Путиным и профессионально и честно не поговорят… Пока не выйдет и не скажет своему народу: "Друзья, вот есть такой вариант, другого нет…".  Россия – это монстр, они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем".

    Подобные откровения все чаще попадаются на глаза.

    Испанский урок

    Как-то неожиданно в унисон вчерашние участники Майдана вспомнили Испанию. Ян Валетов красочно описывает драму в чужой стране. О гражданской войне, диктатуре генерала Франко, которая только усугубила конфликт в обществе, и очередном противостоянии, завершившемся в 1977 году знаменитым Пактом Монклоа. Испанцы согласились отказаться от борьбы на взаимное уничтожение, простили друг другу прежние обиды и спасли страну.

    В Долине павших в Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, в огромном мемориале, возведённом в память о погибших в гражданской войне, покоятся коммунисты, анархо-синдикалисты, анархисты, монархисты, социал-демократы, фашисты и интернационалисты. Здесь же лежат каудильо Франко и отец всех фалангистов Хосе Антонио Примо де Ривера. И над всеми ними поставлен огромный памятный крест. И одна надпись служит им всем эпитафией: "Они любили Испанию".

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    Во всех рассуждениях Валетова есть одна печальная деталь. От начала гражданской войны до заключения гражданского мира прошло более 40 лет. В Украине войне пока четвертый год…

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