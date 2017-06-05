Мы назвали проблемы Украины: стабильность, прежде всего

Василий Стоякин, обозреватель

На днях Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования, проведенного в мае. В частности, речь шла о проблемах Украины. Результат оказался немного предсказуемым.

Первое место занял конфликт на Востоке Украины, который беспокоит 53% опрошенных. Далее следуют низкий уровень зарплат (47%), рост тарифов на коммунальные услуги (45%), рост цен (37%), коррупция (25%), безработица (23%).

Для чистоты эксперимента я решил сравнить эти данные со временами более простыми и нашел результаты опроса КМИС за март 2012 года. Поразительным образом, результаты оказались очень сходными.

Войны тогда не было, потому и сравнить этот пункт не с чем. Однако наличие столь болезненной проблемы снижает процентные показатели по всем остальным пунктам (в таких вопросах люди обычно имеют возможность отметить несколько позиций, и, понятно, проценты, добавляющиеся к новой проблеме, уходят от других пунктов).

Первое и второе места занимали тогда рост цен (58%) и коммунальных тарифов (54%). Разница в процентных пунктах тут не столь уж важна, главное – место. А места, по сути, очень похожие 1-2 против 2-3 (если исключить из рассмотрения фактор войны).

Дальше следуют безработица (34%) и задержки с выплатой зарплат и пенсий (32%). Последнего пункта в опроснике "Рейтинга" не было, но эту проблему приблизительно можно уровнять с низким уровнем зарплат.

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На пятом месте тогда были опасения потерять здоровье. Думаю, оно и сейчас было бы сравнимо, но "Рейтинг" спрашивал о невозможности получить качественное медобслуживание (12%, 9-е место), что звучит несколько иначе. Понятно, что лучше быть здоровым и не нуждаться в качественной медицине.

Седьмое и восьмое места занимают коррупция (27%) и преступность (20%). Сейчас преступность на 10-м месте и беспокоит всего 7% опрошенных (возможно, это связано с общим понижением планки безопасности на фоне военного конфликта).

О чем говорят эти данные? Прежде всего, о том, что материальные проблемы "рулят" в любом случае. Хотя экономическая ситуация в 2012 году была в разы лучше, совершенно естественным образом моменты, которые ограничивают материально-финансовые возможности людей, воспринимались столь же болезненно. Причем не столь важно, насколько именно выросли коммунальные тарифы – главное, что они выросли.

Интерес тут скорее вызывает относительно низкий уровень интереса к безработице сейчас, по сравнению с опросом пятилетней давности (и по месту, и по проценту). Ведь сейчас проблем с трудоустройством гораздо больше, чем было тогда. Правда, сейчас есть такой специфический вид заработка, как возможность пойти на воинскую службу (тогда такая возможность тоже была, но серьезно не рассматривалась в силу низких зарплат и еще более низкой престижности).

На довольно высоком уровне находится проблема коррупции. Но тут надо понимать, что относительно более высокий уровень болезненности этой проблемы сейчас связан отнюдь не с большим уровнем коррупции (объективно люди его все равно оценить не могут), а с большей раскруткой этой темы в СМИ. Сама же тема, по моему глубокому убеждению, в значительной степени искусственная – коррупция присутствует в любом государстве, а именно в странах третьего мира она используется для установления внешнего контроля над правящими элитами и борьбы с местными капиталом.

В целом же напрашивается вывод, что, с точки зрения общественного сознания, за пять лет в стране изменилось на удивление мало. Те же самые материальные проблемы. Разве что появился фактор войны (подавляющее большинство населения, правда, прямо не затрагивающий) и, парадоксальным образом, "выросла" коррупция, хотя у Януковича уже отобрали "золотой унитаз".