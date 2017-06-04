Стратиевский: нестабильная Украина не нужна ни Европе, ни России

Галина Наумова (Калининград) – для РИА Новости Украина

"Что касается Германии и России, то российской стороне нужно понять, что двусторонние отношения между Берлином и Москвой по определению практически невозможны. Есть фактор Брюсселя, есть фактор Европы. Германия является членом Европейского союза — этому наднациональному органу делегирован целый ряд полномочий, в том числе касательно внешней политики. Поэтому любой диалог между Германией и Россией является диалогом в политическом треугольнике между Германией, Россией и Евросоюзом", — подчеркнул Дмитрий Стратиевский. РИА Новости Украина Евгений Котенко Нормандский формат. Франция может взять на себя роль Германии - Якубин

По мнению политолога, в 2016 году отношения между двумя странами достигли самой низкой точки за период после распада Советского Союза. Однако сейчас кризис пройден.

"Есть некоторые улучшения, но мы должны действовать здраво и разумно и не ставить перед собой сверхзадач. Вопрос: в каких областях мы можем на данный момент сотрудничать, опять же с точки зрения этого геополитического треугольника? В сфере гражданского общества. Между Германией и Россией существует более ста городов-побратимов. Работают такие системы, как германо-российский форум, германо-российский студенческий обмен", — отметил Стратиевский.

У России и Европы, несмотря на украинский кризис и санкции, имеются и общие стратегические проекты, которые должны быть продолжены, продолжил эксперт. В том числе речь идет о военно-стратегических проектах: демилитаризация космоса, договор по открытому небу (Open skies), сотрудничество спецслужб в сфере борьбы с терроризмом.

"Что касается политических отношений, то нужно понимать, что мы в ближайшей исторической перспективе не вернемся к ситуации 2005-2006 годов, когда речь шла о близком и, в какой-то мере, даже стратегическом партнерстве между Россией и Германией, — считает Стратиевский. — В чем сейчас я вижу проблему? Российская сторона, в данном случае Кремль, не дает четких и понятных сигналов германской стороне, в том числе и в формате двусторонних переговоров. Россия говорит о том, что ей не нравится, и это понятно. Но нет понимания того, что необходимо России. Грубо говоря, нужен конкретный список, где по пунктам указывается, каким образом Москва хочет наладить взаимоотношения на общеевропейском континенте".

По словам эксперта, Россия – это часть европейской цивилизации, и если руководство страны "играет в серьезные геополитические игры, то должно понимать последствия".

"Россия должна понять, что возвращение к Ялтинскому миру невозможно. В любом случае будет та или иная пост-ялтинская конструкция. При этом руководству Российской Федерации нужно четко обозначить свою роль в общей архитектуре. Главная претензия германского истеблишмента к России – это непредсказуемость, - отметил политолог. — Мы не знаем, что произойдет дальше: где появятся "зеленые" человечки, где "красные", а где "салатовые". Что еще будет происходить? Это раздражает, это создает непонимание. Руководству страны нужно озвучить агенду для дальнейшего разговора". REUTERS/Gleb Garanich Порошенко, выборы и технология надувательства

Дмитрий Стратиевский подчеркнул, что в отношениях с Украиной Германия придерживается "нормандского формата", и других вариантов в данный момент не рассматривается.

"Вопрос, конечно, насколько этот формат реализуем. Но, тем не менее, определенные шаги есть. И в этом отношении Германия хорошо сотрудничает с официальным Киевом", — сказал политолог.

"Возьмем простой пример децентрализации. Это, пожалуй, единственная удачная реформа, проведенная нынешней украинской властью, – отметил Стратиевский. – Первоначально, как известно, она зашла в тупик, но, тем не менее, не в последнюю очередь в диалоге с Берлином, были достигнуты определенные успехи. К власти пришло правительство Владимира Гройсмана, который так или иначе этот проект реализовал.

Россия имеет большое влияние на сепаратистские режимы на востоке Украины, которые Кремль может также употреблять во благо. Тут я опять же могу вернуться к формуле: не ставить перед собой сверхзадач. То есть такими маленькими шажками мы можем если не реализовать 100% минских договоренностей, то хотя бы приблизиться к их максимальной реализации".

По мнению эксперта, Украина в данный момент окончательно вышла из орбиты российского влияния, и вернуть его практически невозможно.

"России не нужно препятствовать движению Украины на Запад. В интересах Кремля стабилизовать ситуацию в этой стране. Нестабильный сосед не нужен ни Европе, ни России", - подчеркнул Стратиевский.

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Эксперт считает, что лучшим стабилизационным сценарием будет, если Москва сама начнет диалог с Киевом, не дожидаясь инициативы от Берлина или Брюсселя.

"Деструктивных сценариев, на мой взгляд, не должно случиться. Пик конфликта пройден. И каких-то массовых столкновений, вооруженных конфликтов уже не будет, – полагает политолог. – Попытки России загнать Донбасс обратно в Украину в виде троянского коня не удадутся. И в Киеве и в Брюсселе это прекрасно понимают. Никто это все не потянет ни финансово, ни инфраструктурно, ни геополитически. Поэтому здесь опять же можно разработать какую-то систему совместного сосуществования двух разных территорий единой Украины. Об этом нужно подумать, но нужна политическая воля", — заключил Стратиевский.