Терпилы всех стран, объединяйтесь... в Украине

Платон Бседин, для РИА Новости Украина

Действительно, за всеми идеологическими, культурными войнами, устроенными сейчас в Украине, ни в коем разе нельзя забывать об экономическом факторе.

Ведь — сделаем шаг назад — почему десятки тысяч людей вышли на Евромайдан? Да, понятно, бунт вызревал, но катализатором во многом стало отношение правительства Виктора Януковича к бизнесу. А отношение это описывается просто — "отжимали".

Когда к тому или иному лицу приходила либо налоговая, либо иные представители власти, желая взять дань или забрать все, то человек понимал: нет иного выхода, кроме как убрать эту власть. Понимал и гнал своих сотрудников на Евромайдан. В ожидании перемен.

Однако перемен так и наступило. Положительных перемен. И то, что происходит в Украине сейчас, описывается все тем же словом — "отжимают".

Еще недавно мы обсуждали запрет социальных сетей в Украине, а вместе с ними и запрет "Яндекса", "Лаборатории Касперского", а уже сегодня мы видим: в киевском и одесском офисах "Яндекса" проходят обыски. Неужели без них невозможно запретить эту компанию в Украине?

Конечно, можно, но нельзя сделать этого, не нажившись. И украинские представители работают в данном случае классически: забирают то, что можно забрать. Не только изгнать, но и обогатиться за счет этого. Примерно так — в той или иной форме, — действовали и люди Януковича.

А говорить при этом можно что угодно — например, красивое: менеджмент компании "Яндекс" обвинен в том, что незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев. То есть, практически выступал агентом разведки, а за этим маячит убийственное — госизмена. И, сказав это, бросив публике кость, можно взять и поживиться даже мелочевкой, вроде серверных и наличности, а после занять нишу своими компаниями. Ничего личного — только бизнес. Но когда нет миллиардных кредитов от МВФ, не стоит пренебрегать и мелочевкой.

Обыски в "Яндексе" — это только начало. Дальше такими же драконовскими мерами будут вытеснять и другие IT-компании, освобождая рынок, а заодно перехватывая что-нибудь ценное.

Передел рынка — вот как это называется. Достаточно просмотреть новости за последние дни, чтобы в этом убедиться. С запретительными списками — все понятно. А, меж тем, в Киеве убит бывший врио государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков. Убит, что называется, средь бела дня. Убит, чтобы не болтал лишнего.

Серьезная атака — тут уж точно вспоминается Янукович — начата и на налоговиков. Военная прокуратура заочно объявила о подозрении экс-начальникам налоговой службы Киева Олегу Низенко и управления в Одесской области Александру Чернобаю. А до этого, напомню, было задержано 26 бывших и действующих налоговиков, обвиненных в том, что нанесли Украине почти 100 миллиардов гривен убытков.

Безусловно, стране требуется сегодня профессиональная чистка. Слишком много в ней накопилось мути и грязи, слишком много в ней деятелей — особенно среди чиновников, которые занимаются единственно тем, что бесстыдно доят страну. И все они должны быть наказаны.

Но смущает то, что начатые чистки проводятся выборочно, и в них неприлично много политической составляющей. И вот то, что правоохранители становятся исполнителями в политической игре, не просто настораживает, но возмущает.

Дело тут, конечно, не только в личном обогащении, но и в том, что Петр Порошенко идет на второй срок. Ему и его окружению важно не только аккумулировать все ресурсы, в том числе и материальные, но и устранить факторы риска, неугодных людей и компании. Собственно, это сейчас и реализуется. На это брошены все силы.

Тем печальнее, что делается это беззастенчиво и очевидно без боязни быть одернутыми и остановленными. Впрочем, для того есть все основания. Россия едва ли не полностью вытеснена из Украины, Европа заняла соглашательскую позицию, а США во главе с Трампом заняты совсем другими делами. Киев заинтересует Вашингтон только в крайнем случае.

По сути, единственным, кто может противиться новому тоталитаризму в Украине, остается лишь сам народ. Однако, похоже, агитпроп, аресты и те же чистки дали свой эффект. Украинцы сегодня не способны консолидироваться не вокруг идеи внешнего врага, а вокруг защиты собственных интересов. Им просто не дадут этого сделать. Да и, будем откровенны, невозможно в течение столь короткого времени — а Евромайдан закончился чуть более трех лет назад, и закончился жертвами, — аккумулировать столько пассионарной энергии, особенно без поддержки извне.

В результате есть не только давление власти, но и собственное — во многом болезненное — самоуспокоение, когда большинство неправильных вещей, творящихся в самой Украине, либо не замечаются, либо списываются на интриги извне. Шпионы, повсюду шпионы и предатели.

На этот счет очень точно высказался украинский боксер Александр Усик: "Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильной стране. Мы стали какими-то плаксами — помогите, придите, защитите, дайте… Терпилы". Дальше Усик задается вопросом: "Когда мы начнем работать? Когда начнем задумываться, что нам здесь жить, здесь развиваться?".

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Ответ на эти вопросы есть. Задумываться украинцы, похоже, начнут лишь тогда, когда достигнут полного дна — и либо увязнут в нем на века, либо оттолкнуться, чтобы выбираться наверх. Произойдет это тогда, когда у терпил начнут отбирать последнее — и в материалом, и в моральном плане. А это, судя по развивающимся событиям, случится уже скоро. Вот тогда и увидим, сохранил ли великий украинский народ свойственную себе пассионарность.

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