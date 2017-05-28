Гольдарб о молчании генпрокурора Луценко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По словам генпрокурора Луценко, ГПУ за это время направила в суд 7006 обвинительных актов, вернула государству 52 млрд грн, каждый день в течение года новая прокуратура приносила в государственный бюджет 142 млн грн, активно ведет борьбу со взяточничеством, в том числе и в свои рядах, в судебном процессе находятся 32 экс-чиновника времен Януковича и руководители фиктивных предприятий, а главное, начат процесс привлечения бывшего руководства государства, во главе с Виктором Януковичем, к уголовной ответственности. Но при этом генпрокурор не сказал ни слова о росте преступности и о расследовании резонансных дел, отмечает директор "Публичного аудита", а в прошлом сотрудник прокуратуры Максим Гольдарб.

"О чем забыл отчитаться прокурор Луценко — вообще без политики, исключительно профессионально и житейски:

- катастрофическом росте общей преступности практически по всем областям Украины (2014 – 529182; 2015 – 565182 (+ 36043); 2016 – 592604 (+27422),зарегистрированных преступлений, а также существенного уменьшения, из года в год, количества производств, направленных в суд с обвинительным актом (2014 – 173311; 2015 – 163 795 (- 9516); 2016 – 138 330 (- 25465);

- увеличении количества тяжких преступлений (2014 –154216; 2015 – 177855 (+23639); 2016 – 213521 (+35666);

- увеличении имущественных преступлений (2014 – 311342; 2015– 362213 (+50871); 2016 – 405549(+43336), и снижении количества производств, направленных в суд (- 10 267);

- снижении до 30 % (а по некоторым областям и ниже) раскрываемости преступлений;

- критическом соотношении расследованных производств по отношению к производствам, по которым вынесены приговоры (в 2016 году правоохранительными органами было направлено в суд 1739 обвинительных актов, а приговоров вынесено относительно 492 человек; в текущем году уже направлено 700 производств, а судебных решений получено лишь по 230 лицам)", — подчеркнул юрист.

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При этом, по его мнению, нельзя забывать и о постоянном межведомственном конфликте между ГПУ и НАБУ.

По данным Максима Гольдарба, также не расследованы повергнувшие в ужас страну и цивилизованный мир преступления:

— трагедия в Иловайске;

— убийство полицейских полицейскими в Княжичах;

— убийства людей на Майдане;

— убийство Шеремета;

— убийство Бузины;

— убийство Вороненкова;

— убийство людей в Одессе 2 мая 2014.

"Вывод: вряд ли это лицо интересует состояние законности в стране и мирный сон её людей", - отмечает Максим Гольдарб.