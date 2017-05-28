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    Гольдарб о молчании генпрокурора Луценко

    (обновлено: )29
    Юрий Луценко с трибуны ВР подвел итоги своего первого года на посту генерального прокурора. Говорил только о хорошем, при том что негатива в работе ГПУ не мало, считает директор "Публичного аудита" Максим Голдарб.
    Руководитель общественной организации Публичный аудит Максим Гольдарб
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    По словам генпрокурора Луценко, ГПУ за это время направила в суд 7006 обвинительных актов, вернула государству 52 млрд грн, каждый день в течение года новая прокуратура приносила в государственный бюджет 142 млн грн, активно ведет борьбу со взяточничеством, в том числе и в свои рядах, в судебном процессе находятся 32 экс-чиновника времен Януковича и руководители фиктивных предприятий, а главное, начат процесс привлечения бывшего руководства государства, во главе с Виктором Януковичем, к уголовной ответственности. Но при этом генпрокурор не сказал ни слова о росте преступности и о расследовании резонансных дел, отмечает директор "Публичного аудита", а в прошлом сотрудник прокуратуры Максим Гольдарб.

    "О чем забыл отчитаться прокурор Луценко — вообще без политики, исключительно профессионально и житейски:

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
    Баганец: Луценко-прокурор проиграл Луценко-политику

    - катастрофическом росте общей преступности практически по всем областям Украины (2014 – 529182; 2015 – 565182 (+ 36043); 2016 – 592604 (+27422),зарегистрированных преступлений, а также существенного уменьшения, из года в год, количества производств, направленных в суд с обвинительным актом (2014 – 173311; 2015 – 163 795 (- 9516); 2016 – 138 330 (- 25465);

    - увеличении количества тяжких преступлений (2014 –154216; 2015 – 177855 (+23639); 2016 – 213521 (+35666);

    - увеличении имущественных преступлений (2014 – 311342; 2015– 362213 (+50871); 2016 – 405549(+43336), и снижении количества производств, направленных в суд (- 10 267);

    - снижении до 30 % (а по некоторым областям и ниже) раскрываемости преступлений;

    - критическом соотношении расследованных производств по отношению к производствам, по которым вынесены приговоры (в 2016 году правоохранительными органами было направлено в суд 1739 обвинительных актов, а приговоров вынесено относительно 492 человек; в текущем году уже направлено 700 производств, а судебных решений получено лишь по 230 лицам)", — подчеркнул юрист. 

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    При этом, по его мнению, нельзя забывать и о постоянном межведомственном конфликте между ГПУ и НАБУ.

    По данным Максима Гольдарба, также не расследованы повергнувшие в ужас страну и цивилизованный мир преступления:

    — трагедия в Иловайске;

    Егор Соболев. Архивное фото
    УНИАН
    На фоне афериста Луценко Пшонка просто отдыхает - Соболев

    — убийство полицейских полицейскими в Княжичах;

    — убийства людей на Майдане;

    — убийство Шеремета;

    — убийство Бузины;

    — убийство Вороненкова;

    — убийство людей в Одессе 2 мая 2014.

    "Вывод: вряд ли это лицо интересует состояние законности в стране и мирный сон её людей", - отмечает Максим Гольдарб. 

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