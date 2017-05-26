Марунич: несколько неудобных вопросов о миллиардах и "Нафтогазе"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новость о расширении правления "Нафтогаза" за счет руководителей "Укргаздобычи" и "Укртранснефти" продемонстрировала, что Коболев и ко собираются управлять госактивами в нефтегазовом секторе столько, сколько усидят в кресле. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Марунич.

Напомним, Кабинет министров ввел в правление НАК "Нафтогаз Украины" главу правления ПАО "Укргаздобыча" Олега Прохоренко и генерального директора ПАО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Правление НАК возглавляет Андрей Коболев, первым замглавы является Сергей Перелома, замглавы правления – Сергей Коновец.

"Формально выделив ГТС страны и показав ЕС, что "реформы идут" по принципам 3-го энергопакета, всю оставшуюся "конструкцию" никто демонтировать не собирается. А зачем? Удачно расположившийся в руководящем кресле Витренко расскажет вам о мощнейшем "синергетическом эффекте", который достигается благодаря действиям Нефтегаза. И освятит это авторитетом несуществующего нобелевского лауреата Коазе", – написал Марунич.

С руководителями, добавляет он, все понятно: не хочется терять насиженные места с контролем над миллиардными финпотоками, "однако появляются иные вопросы".

"1. Где еще в просвещенном ЕС существуют структуры, подобные Нефтегазу, которые одновременно с оптовой торговлей газом также контролируют крупнейший добывающий актив и такие непрофильные виды деятельности, как транспортировка нефти?

2. В чем смысл дальнейшего существования Нефтегаза, на содержание которого из тарифа потребители, в т. ч. и мы с вами, ежегодно отстегиваем около 2 млрд. грн.? Что, талантливые менеджеры Укргаздобычи не в состоянии справиться с производственными задачами? Или система Позорро не позволяет им эффективно проводить тендеры?

При этом дебиторская задолженность Нефтегаза растет, долги ТКЭ бьют рекорды.

Может, хватит врать, дорогие очильники Нефтегаза? И почему не занимается никто решением куда более важных для сектора проблем, к примеру, долгами ТКЭ за газ?", – задается вопросами эксперт.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.