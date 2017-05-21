Карасев: мы в шаге от авторитаризма

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому подлежат блокировке сервисы компаний "Яндекс" и Mail.Ru Group, а также соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы Украины.

В украинской Интернет-ассоциации признали, что ограничение доступа к российским ресурсам технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.

"Технически, конечно, можно все заблокировать. Кроме того, важный момент – это российские информационные ресурсы. И вот тут возникает дилемма между свободой и безопасностью, и сейчас она решается в пользу безопасности. Безопасность и свобода – это очень подвижная рамка", — написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

По его мнению, главное, чтобы это не сказалось на состоянии прав и свобод в Украине и на избирательной кампании.

"В принципе, технически заблокировать это все возможно. Если говорить о том, насколько это оправданно, то, с точки зрения власти, это всегда оправданно, а с точки зрения граждан и прав человека, это всегда вызывает сомнения. Я не думаю, что это как-то ударит по имиджу власти, ибо всегда можно будет сказать, что это российские ресурсы, т.е. ресурсы "русского мира", являющиеся ресурсами врага. С точки зрения легитимизации этого шага, с точки зрения оправдания и другой имиджевой нейтрализации, то тут особых проблем нет", — считает политолог.

По словам Карасева, с точки зрения атмосферы свободы и демократии, это не самый лучший шаг.

"Мы не Америка, где такие вещи хоть и встречаются, но там они встречаются наряду с многовековыми традициями свободы и демократии. А учитывая тот факт, что у нас эта традиция еще не окрепла, а свободы и права человека — у нас скорее желаемая, а не действительная реальность, то это уже проблема. Проблема в том, как это скажется на состоянии прав и свобод украинцев. Нужно будет очень скрупулезно выдерживать баланс между свободой и безопасностью. А этот баланс даже в классических старых демократиях далеко не всегда удается максимально удержать", — пояснил эксперт.

По его мнению, поскольку украинский народ видел уже не одну шоковую ситуацию, то запрет соцсетей не станет для него шоком: у нас состояние войны, и мы прекрасно видим, что властная президентская команда выступает за более жесткую политику, работая на грани между демократией и авторитаризмом.

"Если говорить о том, могут ли после российских ресурсов взять под контроль украинские системы, или, например, тот же "Фейсбук", то, конечно, могут. Мы в этом смысле все-таки ближе к России, а не к Европе. С точки зрения безвиза, мы в Европе, а вот с точки зрения контроля над Интернетом и соцсетями, мы пока еще не разошлись с Россией. Нам еще предстоит очень долгий развод", — заключил Карасев.