Волошин: пока в Украине радовались победе Макрона, он уже поговорил с Путиным

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений.

Кроме того, как сообщается, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов. Путин и Макрон также договорились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике.

"Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.

Российский лидер поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.

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Пока продолжается дискуссия о том, встретится ли Порошенко с Трампом раньше Путина, Макрон поговорил по телефону о Донбассе… с Путиным, отметил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

"Его (Макрона – Ред.) победе радовались в Киеве как чуть ли не собственному достижению, а первый контакт с ним установил Кремль. Конечно, будет в ближайшем будущем встреча с лидерами Франции и Германии, но считать Макрона чуждым и враждебным России на самом деле нет никаких оснований. Он просто не их агент влияния. И то хорошо", – написал эксперт.