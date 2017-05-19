наверх
19.05.201714:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Волошин: пока в Украине радовались победе Макрона, он уже поговорил с Путиным

    27020
    Считать Макрона чуждым и враждебным России на самом деле нет никаких оснований – он просто не их агент влияния, считает политолог-международник Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели свой первый телефонный разговор. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений. 

    Кроме того, как сообщается, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов. Путин и Макрон также договорились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом. 

    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
    Шаг вперед: Макрон и реанимация идеи Европейского валютного фонда

    "Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Президенты выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике. 

    "Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении. 

    Российский лидер поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.

    Читайте также: Что в "Дорожной карте" реформирования ЕС Меркель и Макрона

    Пока продолжается дискуссия о том, встретится ли Порошенко с Трампом раньше Путина, Макрон поговорил по телефону о Донбассе… с Путиным, отметил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин

    "Его (Макрона – Ред.) победе радовались в Киеве как чуть ли не собственному достижению, а первый контакт с ним установил Кремль. Конечно, будет в ближайшем будущем встреча с лидерами Франции и Германии, но считать Макрона чуждым и враждебным России на самом деле нет никаких оснований. Он просто не их агент влияния. И то хорошо", – написал эксперт. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Социальная сеть "ВКонтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка