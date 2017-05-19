Рынок земли: в сегодняшних условиях все уйдет даром - Плотников

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В украинском земельном вопросе сталкиваются самые разные интересы, но в любом случае нельзя соглашаться с требованием МВФ и начинать продажу земли в условиях экономического и политического кризиса: вся земля уйдет фактически даром. Вместо вульгарного рынка купли-продажи можно ввести рынок пользования и аренды. Об этом во время заседания "круглого стола" левых сил в Киеве сообщил экс-депутат Верховной Рады, экономист и политический деятель Алексей Плотников.

По его словам, в земельном вопросе сплелись и интересы международных финансовых институтов, в частности, Международного валютного фонда, требующего от Киева побыстрее открыть рынок земли, и желание самой украинской власти найти хоть какие-то источники пополнения государственного бюджета.

К этому надо прибавить еще и желание Киева "отвлечь внимание рядовых граждан от того, что творится с тарифами, с зарплатами, с уровнем жизни, переключив на обсуждение, в данном случае, рынка земли", отметил экономист.

Сама проблема, по его словам, очень важна, но и болезненна: "понятно всем, что Украина — наполовину аграрная держава", есть традиции, и вот МВФ требует, чтобы "фактически в страну вступил вульгарный рынок земли".

Плотников отметил, что с этим требованием нельзя согласиться, если исходить из национальных интересов Украины.

"В стране экономический, политический кризис. Конечно, мы против того, чтобы начинать продавать земли, когда это можно купить (взять) даром… Можно прийти и выкупить все, что есть, а потом спекулировать", — сказал Плотников.

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Он отметил, что в спорах вокруг земельного вопроса присутствуют полярные точки зрения: одни уверяют, что в случае открытия рынка земли Украина станет мировым центром инвестиций, другие говорят, что вся земля уйдет за долги.

Плотников заявил, что, по его мнению, есть возможность оживить земельную сферу, но оживить не введением "вульгарного рынка продажи", но, прежде всего, развитием рынка прав аренды.

"С точки зрения политэкономического понимания, что такое собственность, есть характеристики — владение, распоряжение и пользование. Если мы владение (землей — Ред.) оставим в государстве, а сформируем рынок распоряжения и пользования, то именно это будет моделью рынка земли, который возможен в современных условиях в Украине, до которого доросла Украина", — сказал политик.

Он добавил, что такая модель не приведет к каким-то чрезвычайным событиям: "не будет определенных спекуляций, не зайдет иностранный капитал и не скупит все, не будет препрофилирования сельскохозяйственных земель и так далее".

По словам Плотникова, такой рынок тоже требует ограничений, но в целом "именно формирование рынка аренды вместо формирования вульгарного рынка купли-продажи — это тот путь, к которому готова Украина".

Политик подчеркнул, что эта позиция "конечно, не находит поддержки ни в одной из международных финансовых институций".

"Но давайте исходить из того, что мы должны думать о будущем, должны думать не о наполнении бюджета в этом году, а о потом — трава не расти…", — сказал Плотников в заключение.

Напомним, одним из требований Международного валютного фонда к Украине является либерализация ранка земли. Если правительство выполнит условия МВФ, то мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения потеряет силу в конце текущего года. Соответствующий закон Верховная Рада должна принять к концу мая.

Сторонники открытия рынка земли заявляют, что это привлечет в страну инвестиции. Однако многие политические силы выступают против, опасаясь, что всю землю скупят транснациональные корпорации и украинские олигархи.