Спиридонов: депутаты планируют нанести тройной удар по гражданам

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Власти Украины расширили список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, а также продлили сроки их действия.

Теперь действие ограничительных мер распространяется на 1228 физических и 468 юридических лиц, в частности, на целый ряд российских СМИ, а также онлайн сервисы "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru.

В частности, в компании "Яндекс" полагают, что влияния на бизнес в целом украинские санкции не окажут. В пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что будут защищать интересы пользователей в Украине, а в "Одноклассниках" пообещали, что найдут способ продолжить работу в Украине.

В компании Mail.Ru заявили, что продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины, включая соцсети. В Минкомсвязи РФ вообще назвали запрет Киевом российских соцсетей не реализуемым. Между тем, в Международной федерации журналистов назвали новые санкции Киева нарушением свободы СМИ.

Очень похоже, что запрет популярных соцсетей – это всего лишь комбинация на отвлечение внимания, отметил на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

Он предположил, что "нам подкинули тему, чтобы мы все её обсуждали", а тем временем Верховная Рада планирует нанести тройной удар по рядовым украинцам, принять: 1) непопулярные земельные законы, 2) непопулярные пенсионные законы, 3) антицерковные законы".

"После этого соцсети нам может и вернут (в виде особой милости), но "дымовая завеса" свою роль уже отыграет. Следим за руками!", – написал Спиридонов.

Впрочем, новость о запрете российских поисковиков и соцсетей заставила задуматься украинцев о том, как обойти блокировку ресурсов. Некоторые попавшие под запрет сайты, в частности Вконтакте, уже разослал пользователям инструкции. Российская компания Mail.Ru, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", заявила, что продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины.