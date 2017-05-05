Землянский про сверхприбыли на газе за счет нищего населения

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" опубликовала аудиторскую отчетность за 2016 год и I квартал 2017 года. За время, прошедшее с даты установления "рыночной" цены нераспределенная прибыль "Укргаздобычи" увечилась более чем на 23 млрд гривен, а цена газа собственной добычи, рассчитанная исходя из фактических затрат, в более чем три раза ниже, чем газ продается населению Украины: закупочная цена на газ "Укргаздобычи", по которой НАК "Нафтогаз" покупает газ, составляет 4800 грн/тыс куб.м, а на самом деле, около 1,5 тыс. грн (с НДС, рентой).

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В то же время, согласно финансовой отчетности УГВ, суммарный размер вознаграждения (заработная плата и премии) высшего руководства "Укргаздобычи" в 2016 году вырос в 12,7 раз.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине, 100% акций компании принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Если смотреть с точки зрения социальной эффективности на деятельность "Укргаздобычи", то она нулевая. В данном случае госкомпания не выполняет возложенных на нее социальных обязательств по доступности энергоносителей для украинского населения. Если мы смотрим с бизнесовой точки зрения создания на базе "Укргаздобычи" прибыльного бизнеса, который впоследствии можно продать (вывести на IPO или продать часть этого бизнеса), то тогда все замечательно. То есть по сути получается, что деятельность госкомпании направлена исключительно на решение бизнес-задач в ущерб интересам украинского населения", — сказал в комментарии РИА Новости Украина директор энергетический программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Как напомнил эксперт, такой подход к ценообразованию зафиксирован в Меморандуме с МВФ, где говорится, что цена закупки газа у УГД должна соответствовать уровню котировок на немецком газовом хабе NCG.

"Таким образом мы формируем по сути коммерческий проект за счет обнищания населения. Себестоимость добычи газа — 1200 гривен, а населению он продается без налогов за 4900", — заключил Землянский.