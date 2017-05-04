Так хочу в Европу, что кушать не могу. О земле и о Европе

Павел Рудяков, эксперт

Мы очень хотим в Европу. Очень-очень хотим. Так очень, так хотим, что для того чтобы, наконец, оказаться там, готовы отдать все, что у нас есть. И даже то, чего нет, но что мы могли бы "одолжить" у русских. В нашем коллективном представлении оказаться в Европе означает попасть на землю обетованную, в рай на земле, где все есть, причем, для всех без исключения. В этой украинской иллюзии Европы жизнь так прекрасна и удивительна, что сама Европа удивилась бы, если бы ей стало об этом известно. Европа, даже "старая", та, что богаче и солиднее, так не живет, не жила, и жить не будет.

С точки зрения украинцев, оптимальным вариантом украинско-европейского слияния в единое целое стало бы усыновление Европой Украины. Неважно, формальное ли, или только фактическое, но непременно такое, при котором бы европейцы оплачивали все расходы украинцев, обеспечивая для них существование более комфортное, сытное, "креативное", чем то, что они – европейцы – могут позволить сами себе. Реальность выглядит совсем иначе. Те украинцы, кто еще не утратил под давлением пропаганды способность критически мыслить и оценивать происходящее с ними и вокруг них, не раз и не два успели в этом убедиться. Особенно, после подписания Киевом провозглашенного историческим "Соглашения об ассоциации" между Евросоюзом и Украиной, которое, если верить украинской власти, открыло перед всеми нами двери в Европу.

Под видом создания условий для вхождения Украины в Европу или для превращения в нее Брюссель и европейские столицы уже не первый и даже не десятый год выдвигают Киеву все новые и новые условия, требуя их неукоснительного исполнения. Условия есть разные, но главные из них в той или иной степени сводятся к одному: Украина как "невеста" должна что-то отдать Европе как "жениху". Причем, не что-то из того, что относится к миру ценностей, а того, что можно измерить в твердой европейской валюте. В конечном счете общая картина "европеизации" Украины предстает как передача всевозможных материальных объектов и благ новым хозяевам – европейцам, – сопровождающаяся, естественно, изъятием этих благ из арсенала хозяев бывших – украинцев.

Отдающая сторона в результате подобных действий неминуемо превращается в сырьевой придаток, дешевый источник разного рода ресурсов, а также рынок сбыта продукции из Европы.

В последнее время европейская сторона с особой настойчивостью и твердостью повела речь о необходимости запуска в Украине полноценного рынка земли. Если свести мотивацию такого шага к какому-то относительно общему знаменателю, ее можно будет представить в виде формулы: хотите в Европу – делайте так, как это принято в Европе. Иначе говоря, продавайте свою землю без всяких предварительных условий и ограничений. Вроде бы, все прозрачно, все логично, все вполне обоснованно, не так ли? Оказывается, нет, не все. Убедиться в этом можно на опыте Сербии, так же, как Украина, стремящейся в Европу, однако, сохраняющей, в отличие от Украины, в этом своем стремлении чувство меры и остатки собственного достоинства.

Поставленный Европой перед болезненным для сербов выбором, связанным с полной либерализацией рынка земли, Белград не бросился, сломя голову, выполнять очередное "домашнее задание", а взял паузу. Взяв же, серьезно задумался. Оглянулся вокруг себя: как там у других, у тех, кто уже оказывался в подобной ситуации? Посмотрели на Болгарию и Румынию, под давлением Брюсселя распродавших за бесценок огромные площади сельскохозяйственных угодий иностранцам, и пришли в ужас: земля ушла, ни государство, ни, тем более, граждане этого не заметили, их положение, их жизнь не улучшилась, а ухудшилась. Посмотрели чуть дальше – на Польшу. Удивились. У поляков другая ситуация, другая стратегия, другая линия поведения. В Польше сегодня в руках иностранных владельцев находится всего две тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Обратились к полякам за советом.

Те, видимо, обрадовавшись, что у них просят совет, а не деньги взаймы, охотно поделились опытом: не вздумайте продавать свои земли, сдавайте их в аренду. Хоть иностранцам, хоть черту лысому, но только в аренду. Право собственности оставляйте за собой.

Польский опыт решения земельного вопроса во многом уникален и заслуживает самого пристального внимания. Польша – единственная страна-член Евросоюза, которой удалось добиться для себя отсрочки в вопросе разрешения приобретения земли иностранцами сроком на двенадцать лет. Какой ценой – это отдельная тема, но удалось. Вальдемар Хумиецкий, директор польского Агентства земельных ресурсов, на вопрос о том, как его страна сумела защитить свои земли от иностранного капитала, выдержав давление со стороны его лоббистов, отвечает: "С Божьей помощью!". Теперь он делится опытом с сербами: каждая страна-член ЕС имеет право на законодательном уровне защищать свои пахотные земли от того, чтобы право собственности на них перешло в руки иностранных юридических или физических лиц. Сербия членом ЕС не является, однако, защищать свои национальные и государственные интересы тоже способна. Для этого-то ей и пригодится инструмент аренды земли как защита от ее продажи.

Читайте также: Лучшее доказательство, что все пропало. Соцсети об акции "Смертный полк" 9 мая

У кого бы спросить совета нам, украинцам, а? Братья-поляки Братья-поляки почему-то советуют нам не совсем то, что сербам.