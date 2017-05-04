Политэксперт о перспективах дела Януковича и бонусах для власти

РИА Новости Украина

В пятницу, 28 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, 1,5 миллиарда долларов.

По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения. В тот же день средства были перечислены на счета госказначейства Украины.

Политический эксперт Сергей Быков на своей странице в Facebook отметил, что на пиар-сопровождение темы изъятия счетов Виктора Януковича в "Ощадбанке", а также хода судебного заседания о госизмене экс-президента, которое стартовало 4 мая в Оболонском районном суде Киева, выделен крупный бюджет.

"Его в ближайшие месяцы будут осваивать пиар-технологи, работающие с провластными политсилами. В рамках этого бюджета уже нанято около двух десятков юристов, экспертов и политологов, которые будут организованно комментировать эти темы в эфирах украинских телеканалов и в других СМИ с позиций, необходимых прокуратуре и стороне обвинения", – заявляет Быков.

По его словам, кураторы процесса во власти вынуждены были задействовать этот механизм, так как у прокуратуры и судей касательно и недавнего ареста счетов Януковича, и тем, которые будут подниматься с 4 мая в Оболонском райсуде, "достаточно слабая юридическая доказательная база".

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"Скорее всего, очень скоро станет очевидным (и по аресту счетов якобы Януковича это уже заметно), что с юридической точки зрения аргументация прокуратуры будет не очень убедительной, однако информационно, с точки зрения общественного мнения, власти и прокуратуре эту кампанию очень хочется отыграть с полной выгодой для себя", – подытожил эксперт.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что изъятые судом 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте. Глава государства сообщил, что в госбюджет перечислены уже 1,1 млрд долларов из 1,5 млрд, что "позволит укрепить финансово-банковскую систему и добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность украинской экономики".