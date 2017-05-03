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    Корнилов: двойные стандарты Евросоюза в действии

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (465)

    (обновлено: )14120
    Что "позволено" ЕС, то не позволено России: фактически к такому выводу приходит политолог Владимир Корнилов, анализируя общий курс лидеров стран Евросоюза по Brexit.
    Владимир Корнилов
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В субботу, 29 апреля, лидеры стран ЕС единогласно приняли общий курс переговоров по Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита заявил, что "это будут сложные переговоры". 

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    Главные вопросы, по которым предстоит договориться, касаются граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также граждан Британии, устроившихся в ЕС. Предстоит договориться и о том, чтобы между остающейся в Евросоюзе независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией (частью Британии) не появилась жесткая граница.

    Политолог Владимир Корнилов на своей странице в Facebook отметил одну важную деталь соглашения. 

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Однако! Лидеры ЕС согласовали единую позицию по переговорам с Лондоном об условиях Брексита. Среди прочего там есть пункт о том, что в случае вхождения Северной Ирландии в состав Ирландии Белфасту автоматически предоставляется место в ЕС", — сообщил эксперт.

    Он также провел аналогию с другой политической ситуацией.

    "А представьте, если Россия, скажем, в переговорах с Киевом официально запишет, что в случае выхода Новороссии из состава Украины новороссам автоматически предоставляется членство в СНГ! Представляете, сколько шума поднимет Украина и тот же ЕС по поводу "провокационности" такого шага и "агрессивности" России, стремящейся к расчленению суверенного государства! Но видите, Евросоюзу, оказывается, можно так себя вести!" — написал Корнилов.

    Переговоры с британским правительством начнутся после выборов в Соединенном Королевстве, которые намечены на 8 июня. Крайний срок, к которому нужно достигнуть договоренностей — 29 марта 2019 года.

    Британия формально инициировала процесс выхода из ЕС 29 марта, начав обратный отсчет двухлетнего срока, за время которого условия Brexit должны быть согласованы и утверждены всеми странами блока.

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