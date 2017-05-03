Корнилов: двойные стандарты Евросоюза в действии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В субботу, 29 апреля, лидеры стран ЕС единогласно приняли общий курс переговоров по Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита заявил, что "это будут сложные переговоры".

Читайте также: Будет больно. ЕС в ожидании переговоров о Brexit

Главные вопросы, по которым предстоит договориться, касаются граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также граждан Британии, устроившихся в ЕС. Предстоит договориться и о том, чтобы между остающейся в Евросоюзе независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией (частью Британии) не появилась жесткая граница.

Политолог Владимир Корнилов на своей странице в Facebook отметил одну важную деталь соглашения.

"Однако! Лидеры ЕС согласовали единую позицию по переговорам с Лондоном об условиях Брексита. Среди прочего там есть пункт о том, что в случае вхождения Северной Ирландии в состав Ирландии Белфасту автоматически предоставляется место в ЕС", — сообщил эксперт.

Он также провел аналогию с другой политической ситуацией.

"А представьте, если Россия, скажем, в переговорах с Киевом официально запишет, что в случае выхода Новороссии из состава Украины новороссам автоматически предоставляется членство в СНГ! Представляете, сколько шума поднимет Украина и тот же ЕС по поводу "провокационности" такого шага и "агрессивности" России, стремящейся к расчленению суверенного государства! Но видите, Евросоюзу, оказывается, можно так себя вести!" — написал Корнилов.

Переговоры с британским правительством начнутся после выборов в Соединенном Королевстве, которые намечены на 8 июня. Крайний срок, к которому нужно достигнуть договоренностей — 29 марта 2019 года.

Британия формально инициировала процесс выхода из ЕС 29 марта, начав обратный отсчет двухлетнего срока, за время которого условия Brexit должны быть согласованы и утверждены всеми странами блока.