Рудяков: отключение света для ЛНР и невыученные уроки истории

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина в ночь на вторник, 25 апреля, полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области. Как сообщается, решение принято в связи долгами — около 5 миллиардов гривен — за поставленную и потребленную там электроэнергию.

По мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, эта тема — очень болезненная и она будет иметь далеко идущие последствия, сообщил эксперт на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Политолог считает, что в этой ситуации помимо чисто экономических вопросов — "очень много политики, информационно-пропагандистской войны".

"Уместно вспомнить историю 18-летней давности, когда НАТО и США в 1999 году, в апреле, бомбили Югославию. Тогда это назвали "гуманитарной интервенцией", хотя по всем показателям это была агрессия против независимого государства. Тогда США очень активно информационно готовили это: и для своей публики, и для мировой общественности. Беспрецедентный случай — бомбили суверенное государство", — рассказал эксперт.

США тогда заявляли, продолжил он, что будут наносить ракетно-бомбовые удары только по военным объектам, и этим подчеркивалось, что "мы не против населения, не против граждан, а против режима, военной составляющей, обслуживающей этот режим".

"Когда неделю отбомбили, не получили результата, который планировался, после этого перенацелили свои действия в том числе против гражданских объектов: мостов очень много разбомбили, других объектов. И стали целенаправленно разрушать инфраструктуру, которая снабжала население электроэнергией", — напомнил Рудяков.

По словам политолога, потом американцы признавались, что это было рассчитано на то, что население будет бунтовать против власти – против Милошевича, но ошиблись, потому что население не стало бунтовать.

"Это было агрессивное действие союза государств, которые действовали на территории другого государства. Они называли это "гуманитарной интервенцией", хотя реально это было агрессия. А мы же не занимаемся ни гуманитарной интервенцией, ни агрессией на Донбассе. Но фактически наши действия укладываются в это русло", — заявил эксперт.

Он напомнил, что в Украине официально декларируется стратегическая цель – реинтеграция Донбасса, его сохранение в составе страны, но такие действия как отключение электроэнергии точно идут вразрез с этой целью.

"Или действия продуманы не до конца, или стратегическая цель формулируется не так, как она выглядит на самом деле. То есть для публики формулируется одно, а в реальности — другое", — сказал Рудяков.