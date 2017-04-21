Золотарев: Парубий как завуч сельской школы...

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Представители Европарламента Элмар Брок и Пэт Кокс в рамках двухдневного визита в Киев встретились со спикером ВР Андреем Парубием, чтобы согласовать реформу Верховной Рады.

Верховная Рада Украины еще в 2016 году утвердила "дорожную карту" реформирования своей работы, написанную миссией Европейского парламента под руководством Пэта Кокса. Документ содержит 52 рекомендации.

В рамках реформирования парламента предложено сократить до 20 количество парламентских комитетов. Сейчас их 27, а вместе со Специальной контрольной комиссией по вопросам приватизации — 28.

Также в рамках реформирования Рады может появиться новая модель депутатской деятельности — дебаты.

По словам Парубия, эти дебаты могут быть двух форм: дебаты по актуальным вопросам политического порядка государства, а также дебаты с правительством для усиления контрольной функции Рады. Такие дебаты можно будет проводить по инициативе спикера Верховной Рады или 150 депутатов.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности голосовать на Кабмине за отставку главы Укрзализныци Войцеха Балчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

"Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце работы Балчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года", — сказал Владимир Омелян.

Министр добавил, что у него есть кандидатуры на пост главы Укрзализныци, в частности, среди бывших железнодорожников, а также западноевропейские специалисты.

Эти и другие ключевые события четверга, 20 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

О РЕФОРМЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ



Каково ваше мнение по поводу реформы парламента?

— Об этой реформе говорят два года, говорят о сокращении количества депутатов, о сокращении количества парламентских комитетов, кажется, там идет речь о 20 комитетах, но надо понимать, что тема труднопроходимая в нынешнем составе ВРУ и совершенно очевидно, она выигрышна в пиар-аспекте, потому что тяжело найти более удобного козла отпущения, нежели ВРУ. Ибо украинцы свято убеждены в том, что нет большей синекуры в Украине и большего зла, чем депутаты, которым позволено все и которые ни за что не отвечают. Поэтому любые инициативы, как то лишение депутатов депутатской неприкосновенности, сокращение их количества или уменьшение финансирования будут встречаться стоя и с долгими, продолжительными аплодисментами.

Спикер Парубий заявил, что уже подан законопроект, который предусматривает сокращение комитетов ВРУ до 22. Это правильный шаг?

— Вообще, когда в очередной раз высокопоставленные наши чиновники или простые украинцы ищут источник своих бед, всегда надо ставить перед собой зеркало. Вот господину Парубию я задал бы очень простой вопрос: почему две трети законопроектов принимаются с грубейшими нарушениями регламента? Почему Парубий как спикер работает настолько грубо, некачественно, с нарушениями, что ему впору красную карточку предъявлять? Почему до сих пор продолжается кнопкодавство? А не будем забывать о том, что неличное голосование депутатов ставит под сомнение легитимность законопроекта, который принимается. Это еще в 99-ом году КСУ разъяснил. А сплошь и рядом такое, когда далеко не заднескамеечники, видные депутаты, с именем, что называется, грешат таким явлением. А господин Парубий как завуч сельской школы все с посещаемостью борется. Не в этом же дело. Корень, по моему, всех бед ВРУ, в том, что туда приходят не принимать законы и не устанавливать такие правила игры, которые нужны обществу, а туда приходят зарабатывать деньги. Это бизнес с тысячапроцентной рентабельностью.

По большому счету, сокращение количества комитетов кардинально на работе ВРУ не отразится. Есть комитеты, которые постоянно испытывают некомплект депутатов, которые туда не стремятся. Например, по культуре и духовности. Или, напротив, в бюджетный комитет всегда выстраивается очередь желающих, ибо это очень вкусный и хлебный комитет, и понятно, что те, кто работают в этом комитете, имеют на порядок большие возможности. И я думаю, что скорее всего речь пойдет прежде всего не о ключевых комитетах, а о таких вот…

Парубий также заявил, что борется с прогулами нардепов штрафами и публикацией в "Голосе Украины" фамилий прогульщиков. Это, действительно, помогает?

— Кого мы обманываем этим? Господин Парубий, простите, на пресс-конференции нес пургу или вешал лапшу на уши, поскольку человек, за которого заплачено два-три миллиона долларов в партийную кассу, имеет ли для него вот эти гроши, которые платятся депутатам, детишкам на молочишко, он страшно расстроится, что он будет оштрафован господином Парубием, или он не будет ночами спать от несмываемого позора, потому что в "Голосе Украины", который читают пару тысяч человек, прочитают его фамилию. Да ему фиолетово, по большому счету. Не за этим они же приходят в ВР. По идее, в ВР должны работать законодатели.

Спикер говорит, что очень высокий у них иммунитет, иначе никак на них нельзя повлиять.

— Парубий — один из представителей нашей партии власти, с которой три года назад подписали со страной контракт на ее реформирование, опустим, каким образом, и теперь расписываются в том, что ничего не могу сделать. Пардон, уйди тогда.

Параллельно были даны обещания про снятие неприкосновенности.

— И в результате, как и при Януковиче, более или менее, эффективно работают 60-70 депутатов, которые понимают, что такое диспозиция правовой нормы и, по крайней мере, могут это сформулировать. Остальные — заднескамеечники, статисты, кнопкодавы, пиар-мэны, которые тусуются по кулуарам, лоббисты, кто угодно, но это не законодатели.

Коалиция в парламенте существует?

— Коалиции нет по факту. Это как говорил прапорщик в фильме "ДМБ": "Ты суслика видишь?— Нет. — А он есть". Вот так и с коалицией. Ты коалицию видишь? А она есть.

Есть мнение, что коалиция нужна, чтобы сформировать правительство, а дальше, если парламент голосует, то голосует.

— Коль скоро мы договоримся просто до совершенно шизофренических вещей. В любой цивилизованной стране коалиция — это та часть политикума, которая несет политическую ответственность за происходящее в стране. То есть, нет коалиции, соответственно, нет легитимности власти. Вопрос в другом. У нас сегодня достаточно интересные исследования Комитета избирателей Украины. Кто у нас считается оппозиционными фракциями по факту? Сразу люди называют на фокус-группах "Батькивщина", Ляшко, "Самопомич", потом только Оппоблок. А на самом деле смотрим, кто, как поддерживал и какие законопроекты. Видим, что "Батькивщина", Ляшко, "Самопомич" на уровне 50% поддержка правительственных инициатив, то есть они голосуют, по сути, почти как члены коалиции. Как раз, если, допустим, голосование Оппоблока на уровне 19% депутатов, поддерживающих инициативу правительства, оно понятно. Допустим, то же "Видродження" — 27% почему-то у нас считается провластным, спойлерским, приближенным к коалиции, а голосуют как оппозиция. Вот такие метаморфозы украинской политики.

Реформа парламента не запустилась сразу, потому что депутаты пакетом не хотели голосовать. Сейчас будут голосовать отдельно по каждому законопроекту, каждую норму отдельно голосовать. Это поможет?

— Я думаю, вот как раз — это тактический ход. Говорим — да, но при этом подразумеваем, что это будет — нет. То есть, это означает то, что вопрос будет заигран. До бесконечности. А там то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет, как говорится.

Сейчас есть предложение вынести на референдум вопрос о земельной реформе. Юлия Тимошенко часто об этом говорит, инициирует этот процесс сейчас. Могут провести референдум?

— Это типичный пример, когда тему референдума о европейской интеграции поднимали коммунисты в 2013 году, по-моему, как раз Петренко, нынешний министр юстиции, который тогда находился в оппозиции, тоже достаточно критически отзывался о референдуме и "Батькивщина" не поддерживала это начинание. А сегодня это достаточно удобная площадка для политического наступления на власть. Понятно, что цель Тимошенко — занять место в новом большинстве, пост премьера, дальше побороться за президентское кресло, и референдум здесь в помощь. Поэтому, знаете, нам надо уходить от того, что когда делает мой оппонент что-то — это плохо, когда делаю то же самое я — это хорошо. Мы все-таки должны перестать обманывать друг друга, должны быть единые стандарты, в том числе, по референдуму. Если ты за децентрализацию, за то, чтобы власть опустилась на места, не надо рассказывать про то, этим референдумом будет манипулировать Кремль, и все что угодно. Должна быть принципиальная позиция. Точка.

О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ ВОЙЦЕХА БАЛЧУНА РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник: Парубий – свадебный генерал в Раде, он не готов быть спикером

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности Кабмина голосовать за отставку главы Укрзализныци Войцеха Балчуна. Будет отставка?

— Впору писать поэму, как два реформатора поссорились… По-моему, близится момент, когда оба сойдут с поезда, поскольку эта ссора, которая переросла в какой-то "личняк", она надоела уже всем: и Гройсману, и Банковой, которая до поры до времени поддерживала, проще попрощаться с обоими, пусть уйдут оба. Скорее всего, все пойдет по этому сценарию.

Многие прогнозировали отставку Омеляна, но когда по итогам года была пресс-конференция Гройсмана, он журналистам сказал, что никаких замен по министерствам не прогнозирует, коалиция это не обсуждает. Это просто так сказал?

— В том-то все и дело, что Гройсману надо внимательнее следить за своими словами. Все-таки очень часто… он за неделю до назначения премьером говорил, что у нас слишком высокие тарифы и что наоборот их надо снижать. А как только сел в кресло премьера, занялся абсолютно противоположным. Не от Гройсмана сейчас зависит такая запутанная интрига с переформатированием власти. Вы обратили внимание — сегодня прошло заседание Высшего административного суда, где ВАСУ отказал Виктору Шокину в иске. С другой стороны, за день до этого генпрокуратур Луценко предъявил обвинение судье Морозу, который рассматривает это дело. Это уже за гранью добра и зла. Это показывает остроту и накал вот этой интриги, выход из которой мы увидим уже в мае и, как минимум, будет очень серьезная перетряска Кабмина, и даже если Кабмин Гройсмана устоит, я все-таки полагаю, что устоит, скорее всего, иммунитет Кабмин вряд ли получит.

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О ЗАДЕРЖАНИИ НИКОЛАЯ МАРТЫНЕНКО



Детективы НАБУ задержали экс-нардепа Николая Мартыненко по делу о расследовании незаконных закупок "Энергоатома". НАБУ снова хорошо поработало?

— Я не думаю, что Мартыненко не знал о том, что ему грозит. С конца прошлого года говорили о том, что по нему звонит колокол, что готово представление. Я наверняка уверен, что Мартыненко подготовился к этому основательно и серьезно. Вполне допускаю то, что это своего рода предупреждение наших внешних партнеров — США, которые являются кураторами НАБУ, о том, что никаких гарантии высших должностных лиц, в том числе, и президента, не работают в этой ситуации, и совершенно ясно, что выстраивается новая, параллельная вертикаль в антикоррупционных судах наряду с НАБУ. Это, по сути, параллельная нашему политикуму вертикаль, антикоррупционная вертикаль. И, совершенно ясно, что завтра-послезавтра мы увидим, каковы будут политические последствия, ведь, собственно, этот шаг, действия НАБУ рискуют обвалить конструкцию нашей картельной партии власти. Это один из столпов, самый близкий к Арсению Яценюку человек, и не чужой человек Турчинову, Авакову, "Народный фронт" на выборы вместе вели, и по его спискам прошел господин Мартыненко и, очевидно, понимаю, что были какие-то гарантии, когда он сложил депутатский мандат о том, что тебя не тронут. Очевидно, тронули, очевидно, это говорит о том, что в этой игре, как мне представляется, украинская политическая элита должна сожрать друг друга. А вот кто выгодоприобретатель — догадайтесь с трех раз. Очевидно, он находится далеко за океаном.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.

А политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.